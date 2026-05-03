Schauspieler Sam Neill plant seine Rückkehr auf die Kino-Leinwand. (Archivbild) Foto: Dan Himbrechts/AAP/dpa

Schauspieler Sam Neill hat nach seinem fast fünf Jahre langen Kampf gegen seine Blutkrebs-Erkrankung bekannt gegeben, auf die Kino-Leinwand zurückkehren zu wollen. Der «Jurassic Park»-Star ist nun offenbar krebsfrei.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sam Neill hat bekannt gegeben, seinen Blutkrebs nach einem fast fünfjährigen Kampf besiegt zu haben.

Zunächst sei es fraglich gewesen, ob die Behandlung anschlagen würde. «Es sah so aus, als ob ich sterben würde, was natürlich nicht ideal war», sagt der 78-Jährige.

Jetzt möchte der Schauspieler, der als Paläontologe Dr. Alan Grant in «Jurassic Park» bekannt wurde, wieder auf die Leinwand zurückkehren. Mehr anzeigen

In der Hauptrolle des Paläontologen Dr. Alan Grant wurde Sam Neill in den «Jurassic Park»-Teilen ab 1993 einem grossen Publikum bekannt. Auch in der Tom-Clancy-Buchverfilmung «Jagd auf Roter Oktober» (1990) und dem vielfach ausgezeichneten Liebesdrama «Das Piano» (1993) war der Schauspieler zu sehen. Seit einigen Jahren musste sich der inzwischen 78-Jährige jedoch von der grossen Leinwand fernhalten.

2022 wurde bei Sam Neill während der Werbetour für «Jurassic World Dominion», wo der Darsteller abermals Dr. Alan Grant verkörperte, ein angioimmunoblastisches T-Zell-Lymphom diagnostiziert. Fast fünf Jahre lang kämpfte Neill gegen Blutkrebs im dritten Stadium. Jetzt hat er seine Krankheit offenbar besiegt, wie er selbst bekannt gegeben hat.

Sam Neill hat grosse Pläne: «Es ist Zeit für einen neuen Film»

Gegenüber dem australischen Sender 7News verrät Sam Neill, dass er inzwischen krebsfrei ist und seine Karriere als Schauspieler wieder aufnehmen möchte. «Ich bin überglücklich, dass so etwas möglich ist», sagt er über seine hochmoderne Behandlung, bei der seine Blutzellen genetisch verändert wurden, und fügt hinzu: «Es ist Zeit für einen neuen Film.»

In was für einem Projekt Sam Neill bald zu sehen sein könnte, liess er offen. Lange war jedoch gar nicht absehbar, ob der neuseeländische Star überhaupt auf die Leinwand zurückkehren könnte. Die Blutkrebs-Behandlung drohte, nicht anzuschlagen.

Wie Sam Neill berichtet, sei die Chemotherapie «ziemlich elend» gewesen. «Es sah so aus, als ob ich sterben würde, was natürlich nicht ideal war», erzählt er. Jetzt setzt sich der Genesende dafür ein, dass die CAR-T-Zell-Therapie in Australien flächendeckend eingeführt wird. Bisher wird die Behandlungsmethode dort lediglich in klinischen Studien erprobt.

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