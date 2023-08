Kamera klebt an Honegger, Inhauser reagiert angesäuert

«Tagesschau»-Panne, Kamera bleibt bei Honegger hängen, Florian Inhauser angesäuert Technische Panne bei der «Tagesschau». Die Kamera bleibt während der «10vor10»-Themen-Anmoderation bei Arthur Honegger hängen. Florian Inhauser entschuldigt sich – hörbar genervt – bei den Zuschauer*innen. 24.08.2023

Bei der Themen-Ansage von Arthur Honegger («10vor10») bleibt die Kamera bei ihm hängen, statt zu «Tagesschau»-Anchor Florian Inhauser wieder zurückzuwechseln.

Florian Inhauser verabschiedet sich aus dem Off, also nur seine Stimme ist zu hören, im Bild ist noch ein belustigter Arthur Honegger zu sehen. Mehr anzeigen

Tatort «Tagesschau» am Leutschenbach. «Danke, Arthur», mit diesen Worten verabschiedet sich «Tagesschau»-Anchor Florian Inhauser von «10vor10»-Kollege Arthur Honegger, nachdem dieser seine Themen angekündigt hat.

Dann passiert die Panne. Die Kamera bleibt bei Arthur Honegger stehen, statt wieder ins «Tagesschau»-Studio zu schalten. Die beiden Newsstudios befinden sich auf verschiedenen Etagen bei SRF.

«So, da hängt die Kamera mal wieder. Das haben wir nicht zum ersten Mal. Wir entschuldigen uns – auch nicht zum ersten Mal. Jetzt lassen wir uns überraschen, ob es die Regie fertigbringt, die Kamera … Die Kamera will nicht mehr zurück ins Studio im Parterre. Sie will bei Arthur Honegger im zweiten Stock bleiben», kommentiert Florian Inhauser den technischen Fehler hörbar genervt.

«Tagesschau»-Host Florian Inhauser moderiert die Hauptausgabe aus dem Off. Es war nur noch seine Stimme zu hören, aber im Bild nicht zu sehen. Stattdessen blieb die Kamera bei TV-Kollege Arthur Honegger («10vor10») hängen. SRF/Gian Vaitl

Arthur Honegger winkt zum Abschied in die Kamera

Danach moderiert Florian Inhauser in etwas angesäuerter Tonalität die «Tagesschau» aus dem Off ab. Er verabschiedet sich noch vom «10vor10»-Gspänli: «Danke fürs Aushalten, Arthur.» Dieser winkt ab und schmunzelt in die Kamera.

