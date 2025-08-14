Das Influencer-Paar Stacey Tourout und Matthew Yeomans. Bild: Screenshot Instagram

Ein Unfall in den Bergen von British Columbia kostete dem kanadischen Influencer-Paar Stacey Tourout und Matthew Yeomans das Leben. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Stacey Tourout und Matthew Yeomans, bekannte kanadische Offroad-Influencer, kamen letzten Donnerstag bei einem Unfall in den Bergen von British Columbia ums Leben.

Die Ursache ist unklar, vermutlich verlor ihr Fahrzeug in schwierigem Gelände die Kontrolle.

Fans und Angehörige trauern um das verlobte Paar. Mehr anzeigen

Ein tragischer Verlust erschüttert die Influencer- und Offroad-Community: Das kanadische Paar Stacey Tourout und Matthew Yeomans, bekannt durch ihren YouTube-Kanal «Toyota World Runners», ist bei einem schweren Offroad-Unfall in den Bergen von British Columbia ums Leben gekommen.

Die beiden Abenteurer, die mit ihren Reise- und Offroad-Videos mehr als 200'000 Abonnenten weltweit begeisterten, verunglückten letzten Donnerstag in einem abgelegenen Gebiet unweit von Trout Lake in den Purcell Mountains.

Das Kaslo Search and Rescue-Team (SAR) wurde gegen 18.30 Uhr Ortszeit alarmiert, nachdem ein Notruf einen schweren Verkehrsunfall auf einer Forststrasse gemeldet hatte. Die Rettungskräfte machten sich mit mehreren Fusstrupps, Quads und einem Helikopter auf den Weg in das raue und schwer zugängliche Gelände.

Die genauen Umstände sind unklar

An der Unfallstelle fanden sie eine Person ohne Lebenszeichen vor, eine zweite war nur wenige Meter entfernt, jedoch desorientiert und schwer verletzt. Diese wurde stabilisiert und mit dem Hubschrauber in ein Spital nach Nakusp gebracht, verstarb dort jedoch später.

Welche genauen Umstände zum Unfall führten, ist bisher unklar. Ein SAR-Leiter vermutet, dass das schwierige Terrain und möglicher Kontrollverlust des Fahrzeugs eine Rolle spielten. Ob das Paar zum Unfallzeitpunkt filmte, wurde nicht bestätigt.

Stacey Tourout und Matthew Yeomans hatten sich im April 2024 verlobt. Ihre Beziehung und ihre gemeinsamen Abenteuer dokumentierten sie nicht nur in einem beliebten YouTube-Kanal, sondern auch auf Instagram, wo sie etwa 78'000 Follower hatten.

Fans und Angehörige sind erschüttert

Auf «Toyota World Runners» hatten sie sich ein aussergewöhnliches Projekt gesetzt: Innerhalb von 100 Tagen bauten sie den weltweit ersten Land Cruiser Chinook um, um damit die Panamericana zu befahren und von dieser Reise zu berichten. Sie wollten mit ihrer Reise nicht nur persönliche Grenzen überwinden, sondern auch eine Community von Menschen ansprechen, die das Unbekannte suchen.

Kurz vor ihrem Tod hatten sie noch ein letztes Video mit dem Titel «Vancouver Island | The Off-Road Version» veröffentlicht, das sie beim Campen und Testen ihrer Toyota-Fahrzeuge in der wilden Natur Kanadas zeigte.

Ihre Fans weltweit und Angehörigen sind tief erschüttert über den Verlust. Besonders emotional äusserte sich Stacey Tourouts Mutter Colleen in einem Facebook-Beitrag, in dem sie von «unvorstellbarem Herzschmerz» und dem «verheerenden Ende einer wunderbaren Liebesgeschichte» sprach. Sie betonte: «Sie sind für immer zusammen, so wie wir es immer gewusst haben.»