Kandidatin beichtet Jauch ihre Träume – das wird ihm richtig unangenehm

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Die letzte Ausgabe von «Wer wird Millionär?» vor der Pfingstpause hatte alles: Eine Kandidatin, die Günther Jauch mit Heiratsträumen in Verlegenheit brachte, ein Kandidat, der die Millionenfrage falsch las – und am Ende trotzdem mit einer halben Million nach Hause ging. Und Bill Kaulitz durfte auch noch mitmachen.

Teleschau Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der letzten «Wer wird Millionär?»-Folge vor der Pfingstpause brachte Kandidatin Sylvia Schindler Moderator Günther Jauch mit Ausschnitten aus ihrem Traumtagebuch – inklusive gemeinsamer Hochzeit – sichtlich in Verlegenheit.

Kandidat Tom Wollnik erreichte die Millionenfrage, las sie aber falsch und entschied sich, nicht zu raten – er verliess die Show mit 500'000 Euro.

Musiker Bill Kaulitz war als Telefonjoker eingeplant, kam aber erst nach der entscheidenden Frage zum Zug – zum Abschluss und ohne Spielrelevanz. Mehr anzeigen

Tom Wollnik aus Berlin stand schon zu Beginn seines Comebacks vor einer Sensation: Es war bereits knapp drei Jahre her, dass ein Kandidat die Eine-Million-Euro-Stufe erreicht hatte. Nun war es wieder so weit. Mit entsprechend viel Applaus wurde der Überhangkandidat vom «Wer wird Millionär?»-Studiopublikum empfangen.

Vor der Millionen-Frage zeigte ein Video den Weg von Wollnik zu dieser höchsten Stufe der RTL-Quizshow. Dann interviewte Günther Jauch den Kandidaten. Befragt nach seinem Schlaf in der zurückliegenden Woche verriet Tom Wollnik: «Die erste Nacht war noch schwierig, dann war alles gut, ich habe mich auch gefreut auf die Sendung und letzte Nacht war wieder Aufregung.» Zudem habe seine «Risikotoleranz stark abgenommen». Er nur auf die Millionenfrage antworten, wenn er «sehr sicher» sei.

Günther Jauch berichtete, er werde oft gefragt, ob sich «so einer in der Woche nochmal wahnsinnig auf die Sendung» vorbereiten würde und dass er davon abraten würde. Auch Wollnik sparte sich dies, weil er sonst «nach der kleinsten Nadel im grössten Heuhaufen» suchen würde.

Millionenfrage überraschte Kandidat

Obwohl Günther Jauch ihn vor einer falschen Interpretation der Frage rettete, gab der Kandidat auf - und freute sich über eine halbe Million Euro. RTL

Wenig überraschend wurde deutlich, dass er die Millionenfrage nicht auf dem Schirm hatte. Es ging auch inhaltlich um Geld, wenn auch um sehr kleine Beträge: «Von welcher Euromünze befanden sich laut EZB Anfang 2026 die wenigsten Exemplare im Umlauf?» 2 Euro, 50 Cent, 20 Cent, 5 Cent?

«Ich bin Ihnen sehr dankbar, denn Sie machen es mir sehr einfach: Ich weiss es nicht, ich müsste raten und das traue ich mich nicht», entschied Tom Wollnik. Doch so leicht wollte der Moderator es im nicht machen ...

Günther Jauch motivierte den Kandidaten, intenstiv nachzudenken. «Es gibt wahrscheinlich von den kleinen und den grossen viel, weil die häufig rausgegeben werden. Von den mittleren - vielleicht so 50 Cent - würde ich denken, dass es nicht so viele gibt», überlegte Tom Wollnik. Daher würde er - theoretisch - die 5-Cent-Münze wählen.

Jauch erkannte den Denkfehler des Kandidaten: «Aber wir suchen die, wo die wenigsten Exemplare ...» Wollnik begriff: «Vielen Dank.» Jauch konnte es kaum fassen: «Toll, er hat die Frage falsch gelesen, super!» Wollnik sinnierte: «Das passiert nicht nur bei der 500-Euro-Frage anscheinend.» Er würde nun 20 Cent denken, doch wollte er lieber passen.

«Und Sie gehen mit läppischen 500'000 Euro nach Hause, die man jetzt in Sekunden verdoppeln könnte», versuchte Jauch ihn zu ködern. Vergeblich: «Ich finde, 500'000 Euro ist ein sehr schöner Gewinn», blieb Wollnik standhaft.

Die Mehrheit lag falsch

Dennoch war Günther Jauch neugierig, wie die Zuschauer entschieden hätten. Ein simulierter zweiter Publikumsjoker kam zum Einsatz. Das Ergebnis wäre auch dann unbrauchbar gewesen, wenn Wollnik es real hätte nutzen dürfen: 20 Prozent waren für A, ebenso viele für B. C hielten 24 Prozent für wahrscheinlich, D bekam 36 Prozent der Stimmen.

Die kleine Mehrheit (5 Cent) lag ebenso falsch wie Tom Wollnik mit 20 Cent gelegen hätte: Richtig wäre 50 Cent. Jauch klärte auf: «Die 2-Euro-Münze gibt es knapp über 8 Milliarden mal, die 20-Cent-Münze über 14 Milliarden Mal. Die 5-Cent-Münze gibt es sogar über 25 Milliarden mal und die 50-Cent-Münze gibt es von den vieren am seltensten - gerade 7,5 Milliarden mal.»

Tom Wollnik freute sich verständlicherweise dennoch: Eine halbe Million Euro kann er gerade gut gebrauchen. Er hat einen Kredit für eine neue Wohnung abzubezahlen.

Plötzlich wird es Jauch unangenehm

Sylvia Schindler erspielte 4.000 Euro. Danach sollte ihr obsoleter zweiter Telefonjoker noch zu Wort kommen, da er sich das so sehr gewünscht hatte. Es war Bill Kaulitz. RTL

Am Montagabend wurde es Jauch zudem zeitweise unangenehm. Schuld daran war Sylvia Schindler – Journalistin, Youtuberin und Romance-Autorin –, die dem Moderator eröffnete, regelmässig von ihm zu träumen. Den Beweis lieferte sie gleich mit: Ausschnitte aus ihrem Traumtagebuch.

Im ersten Traum stand Jauch mitten in einer Schafherde und streckte ihr die Hand entgegen. Im zweiten öffneten sich in New York die Lifttüren – und dahinter stand Jauch mit einem Tiramisu. Und dann: Er habe ihr gesagt, sie solle «schleunigst ihr Hochzeitskleid anziehen». Jauch grinste zunächst tapfer, wirkte aber zunehmend unwohler. Als Schindler nach einer richtigen Antwort aufstand und sich bei ihm bedanken wollte, blockte er entschieden ab: «Kommen Sie mir bitte nicht zu nahe, sondern lösen Sie diese Aufgabe!»

Bei der 4000-Euro-Frage hätte Schindler eigentlich ihren prominenten Telefonjoker einsetzen können: Musiker Bill Kaulitz hatte sich bereiterklärt. Sie zog aber zunächst einen anderen Joker – der nicht helfen konnte. Jauch betonte daraufhin einen entscheidenden Satzteil der Frage, worauf Schindler selbst auf die richtige Lösung kam: «70 Jahre Schilling» – gemeint war der Sänger Peter Schilling, bekannt durch «Major Tom». Kaulitz durfte am Ende trotzdem noch kurz ans Telefon – allerdings nur zum Spass, da nichts mehr zu gewinnen war. Bei der 8000-Euro-Frage gab Schindler auf und ging mit 4000 Euro nach Hause.