Moderator Günther Jauch begrüsst zum zweiten Mal Kandidatin Luisa Beuster bei «Wer wird Millionär?».

Zum zehnten Mal findet bei RTL die «3-Millionen-Euro-Woche» statt. Deshalb gibt Günther Jauch bisherigen «Wer wird Millionär?»-Pechvögeln eine zweite Chance auf einen Geldgewinn.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Diese Woche wird in der RTL-Show «Wer wird Millionär?» um drei Millionen Euro Gewinn gespielt, statt wie üblich «nur» um eine Million.

Während der diesjährigen Special-Woche gibt Moderator Günther Jauch ehemaligen Pechvögeln eine zweite Chance auf einen Millionengewinn.

Die Kandidat*innen sind diesmal besser vorbereitet und haben aus der Vergangenheit gelernt – also fast alle ... Mehr anzeigen

In der ersten Folge der Special-Woche der RTL-Show «Wer wird Millionär?» begrüsst Moderator Günther Jauch «Loser und tragische Kandidatinnen und Kandidaten», die in vergangenen «Wer wird Millionär?»-Shows viel Geld verzockt oder gar keinen Cent gewonnen haben.

Eine davon ist Luisa Beuster, die rückblickend die Joker wohl eher als Fluch statt als Segen sehen würde.

Beim 3-Millionen-Euro-Special im April 2025 vertraute sie bei der 16'000-Euro-Frage dem Zusatzjoker und ihrem Telefonjoker statt der eigenen Intuition und fiel dank deren falscher Antwort zurück auf 500 Euro. Das soll ihr heute nicht noch einmal passieren – könnte aber.

Kandidatin hat hinzugelernt: «Da haue ich lieber ab»

Die 8000-Euro-Frage: «Welche Tiere werden explizit in der Strassenverkehrsordnung erwähnt? A: Katzen und Mäuse, B: Pferde und Hunde, C: Frösche und Kröten, D: Nashörner und Elefanten.»

Das Publikum stimmt mit 24 Prozent für Antwort B und mit 76 Prozent für C.

Beusters Bauchgefühl tendiert jedoch stark zu B, weshalb Günther Jauch den 50:50-Joker empfiehlt. Zum Glück, denn die Mehrheit des Publikums lag klar daneben. «Ich wäre jetzt geflogen», erholt sich die Kandidatin von dem brenzligen Moment.

Auch bei 32'000 Euro widerspricht ihr Bauch dem Zusatzjoker: In welchem Jahr gab es die beiden Feiertage «Tag der deutschen Einheit» und «Tag der Deutschen Einheit»? 1988, 1989, 1990 oder 1991? Der Joker ist sich mit 1991 ganz sicher, doch Beuster traut ihm nicht.

«Da haue ich lieber ab», steigt Luisa Beuster aus und kann jubeln. Denn auch diese «Hilfe» hätte sie ins Unglück gestürzt. Korrekt ist, dass es 1990 den alten (17. Juni) und den neuen Nationalfeiertag (3. Oktober) innerhalb eines Jahres gab.

Panne irritiert Jauch: «Ihr habt da oben wohl nichts zu tun?»

Eine weitere Kandidatin in der am Montag ausgestrahlten Sendung: Tamara Löchel aus Köln. Die setzte im April 2025 ihre gewonnenen 16'000 Euro aufs Spiel, um die 3 Millionen zu gewinnen.

Allerdings fiel sie dabei komplett auf null zurück. Bei ihrer Rückkehr gibt es eine Panne: Günther Jauch liest die 300-Euro-Frage vor, doch die Antwortmöglichkeiten erscheinen nicht auf dem Bildschirm.

«Ihr habt da oben wohl nichts zu tun?», blickt der Moderator böse Richtung Redaktion. Doch nichts geschieht.

Dann endlich meldet sich die Redaktion mit einer Rüge: Jauch sagte, es ginge um die 200-Euro-Frage, dabei geht es schon um 300 Euro.

«Und deswegen boykottieren die die Antwort? Das ist ja unglaublich!», wettert der Quizmaster mit gespielter Empörung.

Liebesbekundungen nach WWM-Pleite

Der Telefonjoker rettet die Kandidatin auf die 16'000-Euro-Stufe. Bei der 32'000-Euro-Frage soll der Zusatzjoker raten:

Wie viel fehlte Angela Merkel am Ende, um Helmut Kohls Amtszeitrekord zu brechen? A: Elf Monate, B: elf Wochen, C: elf Tage, D: elf Stunden? Der Joker liegt mit C richtig, doch Löchel nimmt lieber das Finalticket und die 16'000 Euro.

Sven Günther Chalupa verzockte sich im April 2025 ohne jede Joker-Hilfe bei der 16.000-Euro-Frage. Nach seinem Scheitern bekam er überraschend viele Liebesbekundungen von Männern und Frauen. «Und war jemand dabei?», fragt Jauch. Chalupa schüttelt den Kopf: «Da war ich ein wenig überfordert mit.»

Es wurde noch kurioser: «Dann hat mich eine Dame angerufen, die möglicherweise mit uns verwandt ist, und zwar über den Urgrossvater, den Familienstrang.»

Günther Jauch vermutet: «Die ging davon aus, dass Sie die Million gewonnen hatten und hat dann die Verwandtschaft reklamiert.» Auch diesmal läuft es bis zur 8.000-Euro-Frage holprig. Um nicht wieder auf 500 zurückzufallen, nimmt Chalupa lieber das Geld und verzichtet aufs Finalticket.

Mit Bodenturnen zu 32'000 Euro

Eva Ix verzockte sich im September 2024 und fiel auf 500 Euro zurück. Mit Joker-Hilfe marschiert sie jetzt bis zur 32.000-Euro-Frage durch, dann soll ihr Mann am Telefon beantworten:

Wettkämpfe in welcher Disziplin werden von Frauen im Gegensatz zu Männern zu Musik ausgeführt? Dressurreiten, Eiskunstlauf, Bodenturnen oder Breaking? Die Zeit reicht nicht aus, ohne Absicherung nimmt Grefrath Bodenturnen. Danach will sie ihr Glück nicht noch mehr herausfordern.

Für Hilleken Zeineddine und Björn Sensche aus dem Publikum kommt die zweite Chance überraschend. Denn sie wussten nicht, dass sie noch einmal mitraten dürfen. Beide traten schon einzeln erfolglos an, nun müssen sie entscheiden, wer es nochmals versuchen soll.

Nach der Auswahlfrage schafft es Hilleken Zeineddine tatsächlich auf den Stuhl und bis zur 32'000-Euro-Stufe. Dann siegt jedoch die Vernunft, denn dass Harry Styles 2025 den Berlin-Marathon unter dem Pseudonym Sted Sarandos in unter drei Stunden absolvierte, weiss sie nicht.

