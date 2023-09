Kandidatin plaudert Günther Jauchs «schreckliche Geheimnisse» aus

«Wer wird Millionär?»-Kandidatin Bettina Poser plaudert aus, was die TV-Zuschauer*innen nicht wissen sollten. Bild: RTL /Stefan Gregorowius

Bei der neuesten «Wer wird Millionär?»-Folge verplappert sich Kandidatin Bettina Poser. Sie erzählt, was vor dem Quiz im TV-Studio passiert – und bringt damit Moderator Günther Jauch in Verlegenheit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der RTL-Show «Wer wird Millionär?» plaudert Kandidatin Bettina Poser aus, was die TV-Zuschauer*innen nicht wissen sollten.

Sie bringt damit sogar Moderator Günther Jauch in Verlegenheit.

«Jetzt können Sie auspacken! Welchen schrecklichen Geheimnissen sind Sie auf die Spur gekommen?», fordert Jauch Poser auf. Mehr anzeigen

Dabei hat doch alles so gut angefangen. Bei der 16'000-Euro-Frage will «Wer wird Millionär?»-Moderator Günther Jauch von Hebamme Bettina Poser wissen: «Wen löste Linda Yaccarino kürzlich als CEO ab? A: Elon Musk, B: Jeff Bezos, C: Mark Zuckerberg, D: Tim Cook.»

Die Kandidatin hoffte auf Hilfe aus dem Publikum im TV-Studio und zeigt auf eine Frau: «Die amerikanische Fraktion müsste das auch wissen. Sie da oben ist aus Amerika angereist.»

«Jetzt blicke ich nicht mehr durch», antwortet Günther Jauch und scheint ziemlich baff zu sein. Er fragt die Kandidatin: «Woher wissen Sie das?»

Günther Jauch: «Ich muss Ihnen ein Geständnis machen»

Das Rätsel ist schnell gelöst. Auf Jauchs Nachfrage hin erklärt Poser, dass sie diese Information aus dem Warm-up habe. Kurz darauf realisiert sie, dass sie dies nicht hätte sagen dürfen.

Inzwischen ist Günther Jauch wieder zu Scherzen aufgelegt und behauptet: «Jetzt ist es raus. Ich muss Ihnen ein Geständnis machen. Seit 24 Jahren sind das alles Schauspieler, die hier sitzen. Die Gewinne werden grundsätzlich nicht ausgezahlt. Auch ich bin so eine Art ‹Künstliche Intelligenz›.»

Nachdem ein anderer Kandidat aus dem Publikum die richtige Antwort auf 16'000-Euro-Frage genannt hat («Elon Musk»), kommt Jauch nochmals auf die Plaudereien zurück.

Der Moderator erklärte die Aufgabe eines Warm-ups: Die Zuschauer*innen und Kandidat*innen werden vor der TV-Show «Wer wird Millionär?» begrüsst. Dabei wird ihnen erklärt, wie die Sendung funktioniert, was sie dürfen und was nicht und wie die Abstimmungsgeräte funktionieren.

Bettina Poser: «Es tut mir leid»

Da packt Kandidatin Bettina Poser wieder das schlechte Gewissen. «Das Schlimme ist: Es wurde sogar gesagt, dass wir darüber nicht reden sollen», sagt sie schuldbewusst. «Über diese Randerscheinungen. All diese Briefings und Einweisungen. Es tut mir leid.»

Jauch scheint sich derweil keine Sorgen um den Verrat von weiteren Produktionsgeheimnissen zu machen. Er fordert die Kandidatin auf: «Jetzt können Sie auspacken! Welchen schrecklichen Geheimnissen sind Sie da auf die Spur gekommen?»

Doch nun scheint sich Poser an ihren «Wer wird Millionär?»-Vertrag zu erinnern. Sie sagt lieber nichts mehr, derweil Jauch aus dem Produktions-Nähkästchen plaudert:

«Es gibt Leute, die schleichen sich hier rein als Zuschauer, fotografieren dann die Kühlschränke. Und schreiben dann: So sieht es bei Günther Jauch aus. Und beschweren sich dann über irgendwas. Sie können jetzt alle Beschwerden loswerden.»

Richtig Ärger scheint Bettina Poser wegen ihren Plaudereien nicht bekommen zu haben. Dafür kann sich die Hebamme über einen Gewinn von 32'000 Euro freuen.

