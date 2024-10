Kandidatin weigert sich, zu singen – und kommt trotzdem weiter Iman hat bei den Proben im Team Samu nicht mitgesungen, ist aber umso lauter beim Auftritt von Slipknots «Psychosocial». Yvonne liebt Imans Attitude, die mit Chris weiterkommmt. Bild: Joyn / Claudius Pflug Ein stimmgewaltiges Trio: Anna Lena (von links nach rechts), Kathrin und Cecile. Mit ihren 16 Jahren überstrahlt Kathrin alle - ihre Stimme ist nicht nur für eine 16-Jährige außergewöhnlich. Anna Lena und Kathrin kommen weiter. Bild: Joyn / Claudius Pflug Kamrads Team ist stark. Fabio und Nico holen sich mit «Numb/Encore» von Jay-Z und Linkin Park eine Zugabe und sichern sich zwei Plätze in den Team Fights. Bild: Joyn / Claudius Pflug Ein so gefühlvolles Duo darf nicht getrennt werden: Petter und Jennifer bleiben auch nach ihrer Performance des a-ha-Songs «Crying in the Rain» im Team Samu. Bild: Joyn / Claudius Pflug Kandidatin weigert sich, zu singen – und kommt trotzdem weiter Iman hat bei den Proben im Team Samu nicht mitgesungen, ist aber umso lauter beim Auftritt von Slipknots «Psychosocial». Yvonne liebt Imans Attitude, die mit Chris weiterkommmt. Bild: Joyn / Claudius Pflug Ein stimmgewaltiges Trio: Anna Lena (von links nach rechts), Kathrin und Cecile. Mit ihren 16 Jahren überstrahlt Kathrin alle - ihre Stimme ist nicht nur für eine 16-Jährige außergewöhnlich. Anna Lena und Kathrin kommen weiter. Bild: Joyn / Claudius Pflug Kamrads Team ist stark. Fabio und Nico holen sich mit «Numb/Encore» von Jay-Z und Linkin Park eine Zugabe und sichern sich zwei Plätze in den Team Fights. Bild: Joyn / Claudius Pflug Ein so gefühlvolles Duo darf nicht getrennt werden: Petter und Jennifer bleiben auch nach ihrer Performance des a-ha-Songs «Crying in the Rain» im Team Samu. Bild: Joyn / Claudius Pflug

Bei «The Voice of Germany» startet ein Talent völlig ungeprobt – und stiehlt plötzlich allen die Show. Aber auch Mark Forster hat bei den ersten Battles ein Ass im Ärmel, das sogar bei Yvonne Furcht aufkommen lässt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Gabriela und Verena sowie Peter und Jennifer ziehen mit beeindruckenden Performances ins nächste Battle ein.

Iman überzeugt trotz anfänglicher Zweifel und kommt gemeinsam mit Chris weiter.

Die 16-jährige Kathrin beeindruckt als Favoritin, während das Duo Deluxe gegen die Tibello-Zwillinge verliert. Mehr anzeigen

Bei den Battles wird es ernst! Wer nicht gut genug performt, kommt nicht weiter. Wer gut performt, muss hoffen, dass der andere schlechter war. Oder: Es läuft wie bei Gabriela und Verena von Team Yvonne, die «Lose Control» von Teddy Swims laut Mark Forster «auf so einem geisteskranken Niveau» auf die Bühne bringen, dass gleich beide weiterkommen.

Auch Peter und Jennifer von Team Samu schaffen es komplett in die nächste Runde. «Ich bin ausverkauft mit meinen Gefühlen», erklärt Samu nach der gefühlvollen «Crying in the Rain»-Darbietung (a-ha). Und in Team Kamrad schliessen sich Fabio und Nico mit «Numb/Encore» von Jay-Z und Linkin Park den Erfolgsduos an.

Obwohl die beiden sogar eine Zugabe geben, stiehlt ihnen ein anderes Team noch die Show. Samu Habers ungleiches Trio: Raphael, Chris und Iman. Dabei sieht es bei der Songvergabe noch so gar nicht danach aus ...

«Wir haben keine Note von Iman gehört»

Slipknots Heavy-Metal-Song «Psychosocial» ist meilenweit weg von dem, was Iman singen würde. Während Raphael und Chris sofort mit Samu loslegen («Das ist ein Song aus unserer Kindheit!»), schweigt und flucht Iman.

«Leute, ich sing' das nicht: Ich werd' da jetzt nicht kopfüber reinspringen! Leute, das wird nichts. Das wird ein Desaster», warnt sie vor, hört erst mal zu und bleibt stumm. Sie möchte kein Lied 20 Sekunden gehört haben und das dann präsentieren: «Ich mach' das erst, wenn ich den Song 20-mal gehört habe.»

Raphael hat Mitleid: «Es ist schwierig, etwas zu probieren, wenn man null Anhaltspunkte hat.» Auch Chris kann Iman verstehen: «Wenn man einen Song kriegt, den man nicht kennt, dann ist das komplett verständlich, dass man da überfordert ist.» Samu bleibt cool: «Bist du bereit dafür, dieses verrückte Ding mit mir und diesen Jungs zu machen?»

Iman weiss, dass sie nur eine Chance hat: «Ich werd die Jungs in Grund und Boden singen müssen.» «You are cool», motiviert Samu Iman. «Wir haben keine Note von Iman gehört, aber ich weiss, was da ist.» Wartet nur, ist er sich sicher, «es kommt eine Explosion».

16-jähriges Megatalent sorgt bei Yvonne für Furcht

Und siehe da: Iman bricht auf der Bühne ihr Schweigen – und wie! Während Chris Coach Kamrad direkt auf seinem Platz im Laufe des Songs anschreit und auch Raphael aus dem Bühnenring ausbricht, erhebt sich Imans Stimme wie ein Phönix aus der Asche. Kommen die Jungs zurück und stellen sich vor Iman, schafft sie sich nicht nur stimmlich Platz.

Yvonne ist begeistert: «Iman, wie geil bist du denn, du bist für mich der Star dieses Battles! Diese Attitude!» Auch für Kamrad ist klar, dass Iman weiterkommen muss. Samu hört auf Kamrad und nimmt Iman mit, aber auch Chris: «Ich brauche eine Rockröhre für die nächste Phase.»

Ganz andere Töne schlägt die Jüngste der aktuellen «The Voice of Germany»-Staffel an. Kathrin ist mit 16 Jahren das Küken, singt aber wie eine Göttin. Im Trio zu «Stay» von Shakespears Sister mit Anna Lena und Cecile ist sie ganz klar die Favoritin. «Kathrin, du bist vielleicht mit das Beste, was wir hier gehört haben», lobt sie Mark und meint damit nicht nur die aktuelle Staffel, sondern auch alle anderen Staffeln von «The Voice of Germany». Yvonne hat jetzt schon Angst, dass eines ihrer Talente gegen Kathrin antreten muss.

Auch Anna Lena kommt weiter. «Du hast etwas Raues, das man nicht erlernen kann, das hat man einfach», so Mark. Yvonne-Fan Cecile (Mark hatte Yvonne geblockt, sodass Cecile ins Team Mark «musste») wird von Mark rausgeworfen. Würde sie sich noch mal bewerben, dann fürs Team Yvonne, erklärt sie später.

«Ich hatte irgendwie den Eindruck, dass ihr nicht so Bock habt»

Das «Duo Deluxe» verliert gegen die «Tibello-Zwillinge» Pasquale und Michele. Aber ihr Auftritt zu «Sarà Perché Ti Amo» von Ricchi E Poveri wird nicht so schnell in Vergessenheit geraten, denn Barry vom «Duo Deluxe» singt den Italoschlager auf Holländisch – und fügt sich perfekt ein. Die Idee stammt von Kamrad, der gemerkt hatte, dass sich sein Talent nicht wohlfühlt. Also schlug er vor, dass Barry in seiner Muttersprache singt.

Eine Runde weiter kommt noch Marco aus dem Team Mark mit «1001 und 1 Nacht» von Klaus Lage. Sein Konkurrent Marius performt ähnlich gut, ähnelt seinem Konkurrenten jedoch zu sehr und zieht den Kürzeren. Nicht geschafft haben es Karl und Jan aus dem Team Yvonne. «Ich hatte irgendwie den Eindruck, dass ihr nicht so Bock habt», fasst Mark ihren Auftritt zum Grönemeyer-Jeremias-Song «Mambo» zusammen. Das war zu wenig.

