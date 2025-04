«Tatort» im Check: Kann man Erinnerungen tatsächlich manipulieren? Lucy Osthofen (Luise von Stein, rechts) stellte Rechtsmediziner Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) und seine Assistentin Silke Haller (ChrisTine Urspruch) im «Tatort: Fiderallala» vor ein Rätsel. Bild: WDR/Thomas Kost Nach dem Tod eines Studenten ermittelten Kommissar Thiel (Axel Prahl, links) und Professor Boerne (Jan Josef Liefers) im «Tatort: Fiderallala» an der Uni Münster. Bild: WDR/Thomas Kost Bei der Untersuchung der Todesursache des Studenten zog Professor Boerne (Jan Josef Liefers, Mitte) seine Studentinnen und Studenten hinzu. Bild: WDR/Taimas Ahangari Als Fraya Menke (Meira Durand, links) unter Mordverdacht gerät, stellt sich ihre Mutter Solveig Menke (Adina Vetter) schützend vor sie. Bild: WDR/Martin Valentin Menke Auf den trockenen Humor von Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Grossmann) müssen «Tatort»-Fans schon bald verzichten: Die Schauspielerin kündigte 2024 ihren Ausstieg an. Bild: WDR/Thomas Kost «Tatort» im Check: Kann man Erinnerungen tatsächlich manipulieren? Lucy Osthofen (Luise von Stein, rechts) stellte Rechtsmediziner Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) und seine Assistentin Silke Haller (ChrisTine Urspruch) im «Tatort: Fiderallala» vor ein Rätsel. Bild: WDR/Thomas Kost Nach dem Tod eines Studenten ermittelten Kommissar Thiel (Axel Prahl, links) und Professor Boerne (Jan Josef Liefers) im «Tatort: Fiderallala» an der Uni Münster. Bild: WDR/Thomas Kost Bei der Untersuchung der Todesursache des Studenten zog Professor Boerne (Jan Josef Liefers, Mitte) seine Studentinnen und Studenten hinzu. Bild: WDR/Taimas Ahangari Als Fraya Menke (Meira Durand, links) unter Mordverdacht gerät, stellt sich ihre Mutter Solveig Menke (Adina Vetter) schützend vor sie. Bild: WDR/Martin Valentin Menke Auf den trockenen Humor von Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Grossmann) müssen «Tatort»-Fans schon bald verzichten: Die Schauspielerin kündigte 2024 ihren Ausstieg an. Bild: WDR/Thomas Kost

Der Tod eines Studenten stellte das Münster-Duo Thiel und Boerne vor ein Rätsel: Eine Kommilitonin war überzeugt, die Täterin zu sein, doch irgendetwas stimmte nicht. Können Erinnerungen manipuliert werden?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Toter bei einer Studentenparty konfrontierte das Münsteraner «Tatort»-Duo mit Thiel (Axel Prahl) und Boerne ( Jan Josef Liefers ) einem kuriosen Fall.

Gleich mehrere Verdächtige schienen sich falsch an den Tathergang zu erinnern, was zum Verdacht führte: Wurden deren Erinnerungen bewusst manipuliert?

Derweil ging es zwischen Thiel und Boerne hoch her: Nach einem gemeinsamen Party-Exzess kündigte Boerne seinen Kollegen kurzerhand aus seiner Wohnung – allerdings nicht auf Dauer. Mehr anzeigen

Ein gutgemeinter Scherz von Rechtsmediziner Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) stellte seine Beziehung zu Kriminalhauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl) im 47. Münster-«Tatort: Fiderallala» (Drehbuch: Regine Bielefeldt) auf eine harte Probe.

Gleichzeitig gab der Tod eines Studenten dem Duo im neuen «Tatort» ein Rätsel auf:

Zwar schien eine Kommilitonin felsenfest davon überzeugt, verantwortlich zu sein, doch passten ihre Schilderungen des Tathergangs nicht zu den Verletzungen der Leiche. Wie sich herausstellte, wurde ihre Erinnerung manipuliert.

Doch ist das wirklich möglich?

Worum ging es im «Tatort: Fiderallala»?

Um seinen Tiefkühlpizza-verrückten Kollegen auf eine Studentenparty zu locken, erfand Boerne im von Isa Prahl inszenierten Krimi kurzerhand eine Leiche.

Der Plan ging auf: Thiel amüsierte sich auf der Party, Boerne wiederum konsumierte nicht nur reichlich THC und Alkohol, sondern landete mit seiner berauschten Darbietung der «Vogelhochzeit» zudem einen Hit im Netz.

Getrieben von gekränktem Stolz kündigte Boerne Thiel aus Strafe, weil dieser nicht eingegriffen hatte, das Mietverhältnis. Ein Fehler, wie sich alsbald herausstellte, den der Professor letztlich gar mit der Sprengung von Thiels Briefkasten ausmerzen wollte.

Worum ging es eigentlich?

Die Kabbeleien der beiden Hauptfiguren waren nur das unterhaltsame Nebengeplänkel zum eigentlich zu lösenden Fall:

Der Student Chris Haffmeister (Jonas Stenzel) starb an den Folgen einer rätselhaften Stichverletzung. Der geschätzte Todeszeitpunkt lag ausgerechnet im Zeitfenster der Fachschaftsparty, an der auch Thiel und Boerne teilnahmen.

Entsprechend gross war der Kreis aus Zeug*innen und potenziellen Täter*innen, die sich jedoch alle kaum an die Party-Nacht erinnern konnten. Chris Haffmeister, so stellte sich alsbald heraus, verwaltete bis zu seinem Tod die Zimmerbörse der AStA.

Die vorbestrafte Fraya Menke (Meira Durand) hatte sich zunächst vergeblich auf eines dieser Zimmer beworben und geriet folglich unter Mordverdacht.

Die unscheinbare Studentin Lucy Osthofen (Luise von Stein) wiederum behauptete, selbst verantwortlich für den Tod von Chris Haffmeister zu sein. Sie habe ihn aus Notwehr erstochen. Doch ihre Aussage passte nicht zu den Tatsachen.

Mit einem «handelsüblichen Lügendetektor» wollte Boerne der Sache auf den Grund gehen – mit dem Ergebnis: «Nichts von dem, was sie sagt, kann stimmen. Aber sie lügt auch nicht. Es ist so, als würde sie die Lüge wie eine Wahrheit internalisiert haben.»

Noch verrückter wurde es mit dem Fund einer zweiten Leiche: Achim Probst wurde in seiner Villa erschlagen. Diesmal gestand der einstige Profi-Fussballer Erkan Gül (Surho Sugaipov) einen Raubmord. Doch auch diese Aussage konnte nicht stimmen.

Wie können Erinnerungen manipuliert werden?

Ein manipulatives Eingreifen in die Erinnerungen eines Menschen ist tatsächlich möglich, wie unter anderem ein Experiment der Psychologin Aileen Oeberst beweist:

«Wir haben Studierende unter dem Vorwand eingeladen, eine Studie über Kindheitserinnerungen durchzuführen», beschreibt die Wissenschaftlerin im Interview mit dem «ZEIT Magazin».

Und weiter: «Im Vorfeld haben wir mit ihren Eltern gesprochen und echte Erinnerungen eingeholt. Diese haben wir später mit falschen Behauptungen vermischt und die Probanden danach gefragt. Beispielsweise ein Familienurlaub in Italien: Hier haben wir behauptet, die Probandin sei als Kind bei einem Ausflug in diesem Urlaub verloren gegangen – das stimmte so aber nicht.»

Zunächst sei die Versuchsperson stutzig geworden, doch je länger sie über das angebliche Erlebnis nachgedacht habe, umso mehr Details wie etwa das warme Wetter habe sie selbst zu der Geschichte hinzugefügt: «Wir unterstützen in den Interviews diese falsche Erinnerung immer wieder durch Bestärkung und Ermunterung, weiter zu überlegen. Und so können Versuchspersonen am Ende überzeugt sein, das so zu erinnern», erklärt Oeberst.

Neben der Fähigkeit und der Motivation, die falsche Erinnerung in sich aufzunehmen, brauche es vor allem vertrauensvolle Personen, die dem Probanden immer wieder diese Geschichte erzählen. Dies könnten die eigenen Eltern, aber auch Polizisten oder Therapeutinnen sein, wie Oeberst betont.

In manchen Fällen könne dieses Verhalten allerdings fatale Folgen haben: «Wenn eine Therapeutin die These vertritt, dass der Grund für eine Erkrankung, beispielsweise eine Depression, ein Trauma aus der Vergangenheit ist und hier ‹nachbohren› will, es aber ein solches Trauma gar nicht gab, dann kann das in katastrophalen, falschen Erinnerungen münden.»

Wie endete der «Tatort: Fiderallala»?

Ähnlich war es im «Tatort: Fiderallala»: Die Therapeutin Solveig Menke (Adina Vetter) hatte ihrer Patientin Lucy Osthofen die falsche Erinnerung an die Todesnacht eingepflanzt, um ihre eigene Tochter Fraya vor einer Festnahme zu schützen.

Achim Probst hingegen war von seinem eigenen Schwiegersohn Dennis Kollberg (Tom Radisch) erschlagen worden, der ebenfalls bei Solveig Menke in Behandlung war. Als er von deren manipulativer Fähigkeit erfuhr, erpresste er sie, ihm ebenfalls ein falsches Alibi zu beschaffen, das letztlich der Ex-Fussballer lieferte.

Wie geht es mit dem Münster-«Tatort» weiter?

Thiel und Boerne schafften es am Ende des 90-Minüters, ihren Streit beiseite zu legen. Mehr noch, Boerne versprach seinem Mieter sogar eine neue Wohnung. Ob das Publikum diese bereits im kommenden Münster-«Tatort» zu Gesicht bekommt, bleibt abzuwarten.

Feststeht, dass der kommende 48. Film der letzte mit Schauspielerin Mechthild Grossmann als Staatsanwältin Wilhelmine Klemm sein wird: Die 76-Jährige gab im August 2024 ihren Ausstieg bekannt.

Die Dreharbeiten zu ihrer Abschiedsfolge «Die Erfindung des Rades» sollen im März und April 2025 stattfinden. Die Ausstrahlung ist für Ende 2025 geplant.

