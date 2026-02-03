Der Marius-Borg-Høiby-Prozess und die Jeffrey-Epstein-Akte kratzen am Image der norwegischen Königsfamilie – besonders im Fokus: Kronprinzessin Mette-Marit. Bild: Jens Kalaene/dpa

Ihr ältester Sohn Marius steht in Oslo vor Gericht, sie mailte mit dem US-amerikanischen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein: Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit steht unter Druck. Ist gar die Krone in Gefahr?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Marius-Borg- Høiby-Prozess und die Jeffrey-Epstein-Akte kratzen hart am Image der norwegischen Königsfamilie.

Besonders im Fokus steht Kronprinzessin Mette-Marit: Die 52-Jährige steht laut norwegischen Medien mit dem Rücken zur Wand.

«Kann Mette-Marit noch Königin werden?», titelt die Zeitung «Aftenposten» am Montag. Mehr anzeigen

Das Königshaus gehört für die Mehrheit der Norweger*innen seit der Kindheit einfach zum Leben dazu. König Harald und Königin Sonja gelten als bodenständig und sind im Volk äusserst beliebt.

Umso mehr trifft der Gerichtsprozess gegen Stiefenkel Marius Borg Høiby das skandinavische Land ins Mark.

Vergewaltigung, Körperverletzung und Drogendelikte – die Anklagepunkte, wegen derer sich der älteste Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit vor Gericht verantworten muss, wiegen schwer und werfen dunkle Schatten auf die Königsfamilie.

Zurückhaltung der Medien gehört der Vergangenheit an

Im Zuge des Prozesses steht Mette-Marit als Mutter besonders stark im Fokus. Und als wäre dies nicht schon Ballast genug, taucht wenige Tage vor Beginn der Gerichtsverhandlung ihr Name auch noch in den neu veröffentlichten Jeffrey-Epstein-Dokumenten auf.

Die Enthüllungen weisen darauf hin, dass die 52-Jährige den verurteilten US-amerikanischen Sexualstraftäter nicht nur persönlich kannte und einen längeren Mailaustausch mit ihm führte, sondern im Januar 2013 auch mehrere Tage Gast auf einem seiner Anwesen war.

Normalerweise behandeln die norwegischen Medien die Königsfamilie mit Samthandschuhen. Im Moment gehört diese Zurückhaltung aber der Vergangenheit an.

«Kann Mette-Marit noch Königin werden?», fragte die norwegische Zeitung «Aftenposten»am Montag. Andere Medien beschreiben das Verhalten der Kronprinzessin als «bizarr und fragwürdig».

Der Prozess um Marius Borg Høiby (zweiter von links) rückt auch seine Familie ins Rampenlicht: Kronprinz Haakon, Kronprinzessin Mette-Marit mit ihren Kindern Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus (von rechts nach links). Bild: IMAGO/NTB ROY

Angeprangert wird vor allem die Doppelmoral von Mette-Marit. Während sie in der Öffentlichkeit für Frauenrechte kämpfte, fragte sie Jeffrey Epstein in einer Mail, ob ihr damals 15-jähriger Sohn Marius ein Foto von nackten Frauen besitzen dürfe.

«Noch schlimmer als der Marius-Fall»

«Der Druck auf den Königshof ist enorm, denn das ist sogar schlimmer als der Marius-Fall», erklärt Klas Kokkinn-Thoresen, Chefredaktor der norwegischen Zeitung «Se og Hør» gegenüber der deutschen Zeitung «Bild».

Und weiter: «Für viele wirkt es so, als hätte sie entweder gelogen, nicht die ganze Wahrheit gesagt oder versucht, wichtige Dinge zu verbergen.»

Die Norweger*innen sind auch deshalb enttäuscht über ihre Königsfamilie, weil in den letzten Wochen immer noch üblere Details ans Licht gekommen sind – von Marius genauso wie von Mette-Marit.

Kronprinzessin führte ein fröhliches Partyleben

Die Bürgerliche Mette-Marit Tjessem Høiby heiratete vor 25 Jahren in das norwegische Königshaus ein. Damals stand sie unter Beschuss, weil sie in ihrer Jugend ein fröhliches Partyleben geführt hatte und auch mit Drogen in Kontakt gekommen war.

Später sagte Mette-Marit, sie bereue ihr Benehmen in jungen Jahren. Die Norwerger*innen glaubten ihr. In der Folge gewann sie die Sympathie des Volkes. Diese verstärkte sich noch mehr, als bekannt wurde, dass sie unter einer seltenen Form der Lungenfibrose leidet. Diese Krankheit entsteht, wenn sich Narben in der Lungenflügeln bilden.

Noch im vergangenen Dezember hatte das norwegische Königshaus gemeldet, dass sich der Zustand von Mette-Marit so sehr verschlechtert hat, dass eine Lungentransplantation der nächste notwendige Schritt sei.

Aktuell gäbe Mette-Marit keine würdige Königin ab

Im Angesicht des Høiby-Prozess und der Epstein-Akte ist die angeschlagene Gesundheit von Kronprinzessin Mette-Marit aber gerade kein Thema, zu sehr hat ihr Image in den letzten Wochen gelitten.

In einer Meinungsumfrage, die das Institut InFact im vergangenen Herbst im Auftrag der norwegischen Online-Zeitung «Nettavisen» ermittelte, schnitt Mette-Marit bereits schlechter als früher ab:

Nur noch knapp 30 Prozent der über 1000 befragten Norweger*innen trauten ihr «in hohem Masse» die Rolle der künftigen Königin zu. Mit 20 Prozent hielt sie jeder Fünfte dagegen für gänzlich ungeeignet.

Ob sich das Image der norwegischen Monarchie und insbesondere das von Kronprinzessin Mette-Marit in nächster Zeit wieder erholen kann, oder ob es weiteren Schaden nimmt, werden die nächsten Wochen und Monaten zeigen. Für immer mehr Norweger*innen scheint aber klar: Aktuell gäbe Mette-Marit keine würdige Königin ab.

