Kanye West and Bianca Censori haben sich offenbar getrennt

Kanye West und Bianca Censori am 2. Februar 2025 auf dem Roten Teppich der 67. Annual Grammy Awards in Los Angeles. IMAGO/UPI Photo

Nur Tage nach dem Grammys-Auftritt im durchsichtigen Outfit von Kanye West-Ehefrau Bianca Censori plant das Promi-Paar anscheinend, sich scheiden zu lassen.

tgab Gabriela Beck

Nur elf Tage nach ihrem Nackt-Stunt auf dem roten Teppich der Grammys stehen Kanye West und Bianca Censori (30) angeblich kurz vor der Scheidung. Eine dem 47-jährigen Rapper nahestehende Quelle bestätigte, dass sich das Paar inzwischen getrennt habe, schreibt die «Daily Mail».

Es wird damit gerechnet, dass in den kommenden Tagen ein gerichtlicher Antrag zur Beendigung der Ehe eingereicht werde. Man gehe davon aus, dass sich das Paar mündlich darauf geeinigt haben, dass Censori eine Zahlung von 5 Millionen US-Dollar erhält. Die Ehe hielt nur kurz, sie wurde erst im Dezember 2022 geschlossen.

Censori soll dem Bericht zufolge vorerst in dem 35-Millionen-Dollar-Anwesen des Paares in Beverly Park North, Los Angeles, wohnen bleiben. Der Aufenthaltsort von West ist nicht bekannt. Gerüchten zufolge könnte er geplant haben nach Tokio zurückzukehren. Dort hat er einen Grossteil des letzten Jahres in einem Hotel verbrachte.

Censori wirkte am Abend der Grammy-Verleihung auf dem roten Teppich offensichtlich unglücklich, als West sie anwies, ihren Pelzmantel fallen zu lassen, sich nackt zu zeigen und «eine Szene zu machen», aber sie folgte seinen Anweisungen.