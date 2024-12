Kim Kardashian hat sich kurz vor Weihnachten den Fuss gebrochen, das hindert sie jedoch nicht an glamourösen Auftritten.

Auf Instagram präsentiert die Unternehmerin ihren eingegipsten Fuss – der Gips in Form eines hohen Schuhs mit Keilabsatz.

Zuvor zeigte sich der Reality-TV-Star bei der Eröffnung eines Skims-Stores in New York in High Heels und mit Knieroller.