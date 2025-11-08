  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Extrembergsteiger bei «Lässer» Karl Egloff: «Wir wurden plötzlich von 30 Banditen mit Waffen entführt»

Carlotta Henggeler

8.11.2025

Karl Egloff: «Wir wurden plötzlich überrascht von 30 Banditen, mit Waffen.»

Karl Egloff: «Wir wurden plötzlich überrascht von 30 Banditen, mit Waffen.»

Karl Egloff spricht bei «Lässer» über das Trauma der Entführung in Ecuador und wie seine Familie bis heute damit umgeht.

06.11.2025

Karl Egloff führt ein Leben wie in einem Actionfilm. Der Extrembergsteiger hat sich ein Ziel gesetzt – die Seven Summits. In der Sendung «Lässer Talk», mit Claudia Lässer spricht Egloff über seine grössten Erfolge, Entführung und Abbruch am Mounteverest. 

Mattéo Mayasi

08.11.2025, 13:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Karl Egloff, einer der schnellsten Bergsteiger der Welt, verfolgt seit zehn Jahren das Ziel, die Seven Summits ohne zusätzlichen Sauerstoff in Rekordzeit zu bezwingen – vier hat er bereits geschafft.
  • Den Mount Everest musste er 2024 wegen lebensgefährlicher Bedingungen abbrechen, entschied sich bei 7000 Metern zur Umkehr – eine Entscheidung, die ihm vermutlich das Leben rettete.
  • Im selben Jahr wurde Egloff in Ecuador mit seiner Familie von bewaffneten Männern entführt, konnte sich aber selbst befreien – ein Erlebnis, das ihn tief geprägt hat.
Mehr anzeigen

In Ecuador ist Karl Egloff ein Star. In der Schweiz musste er sich zuerst einen Namen machen. Seine Vita liest sich wie ein Abenteuerroman: 14-facher Rekordhalter im Speed-Stil und somit einer der schnellsten Bergsteiger der Welt.

Der 44-Jährige hat seit 10 Jahren eine grosse Mission – er will die Seven Summits, also die höchsten Gipfel von jedem Kontinent, in Rekordzeit und ohne zusätzlichen Sauerstoff besteigen. Vier dieser sieben Berge hat Egloff bereits bezwungen – und jedes Mal war er schneller als alle vor ihm. Er bezwang bereits den Kilimanjaro, den Denali, den Elbrus und den Aconcagua.

Projekt Mount Everest

Der nächste Gipfel auf Egloffs Liste war das Non plus ultra der Bergwelt – der Mounteverest. Egloffs fünftes Ziel auf seiner Liste zeigte sich jedoch von seiner brutalsten Seite. Nach sieben Monaten intensiver Vorbereitung, geprägt von unzähligen Lauf- und Höhentrainings, machte sich Egloff auf den Weg zum Dach der Welt – ohne zusätzlichen Sauerstoff. In seinem Rucksack trug Egloff nicht nur Ausrüstung, sondern auch ein Versprechen an seinen Sohn: heil wieder nach Hause zurückzukehren. 

Schweizer Everest-Bergsteiger im Gespräch. Schneedrama am höchsten Berg der Welt: «Die Situation ist prekär»

Schweizer Everest-Bergsteiger im GesprächSchneedrama am höchsten Berg der Welt: «Die Situation ist prekär»

Gemeinsam mit seinem Partner kämpfte er sich durch Schneestürme, vereiste Wände und gefährliche Gletscher. Doch auf 7000 Meter über Meer entschied er sich zur Umkehr – sein Bauchgefühl warnte ihn. Der Anblick von zwei toten Bergsteigern am Weg zeigte ihm, dass das Risiko zu gross sei. «Ich bin in einem Alter, in dem ich nicht mehr alles riskiere», sagte Egloff später. Die Entscheidung rettete ihm das Leben.

Karl Egloff: «Ich möchte es mir ein letztes Mal beweisen.»

Karl Egloff: «Ich möchte es mir ein letztes Mal beweisen.»

Was treibt Karl Egloff an? Der Extremsportler spricht über seine innere Motivation und seine nächsten Ziele.

06.11.2025

Egloff wird zur Geisel in Ecuador

Doch ein Leben wie im Actionfilm wäre nichts ohne Entführung. Was abenteuerlich klingt, war ein Horror-Trip für Egloffs Familie und ihn selber. Im Jahr 2024 wurde der Extremsportler, seine Frau und die Kinder in Ecuador während der Ferien von rund 30 maskierten Männern entführt.

«Sie hatten wirklich das Gefühl, sie sehen mich nie wieder», erinnert sich Karl, als er schildert, wie er vor den Augen seiner Familie gefesselt und von ihr getrennt wurde. In diesen Stunden habe er nur an eines gedacht – an das Überleben seiner Liebsten.«Ich wollte nur zu meiner Familie.» Die Entführer liessen seine Kinder und seine Frau im Ferienhaus zurück. Ihn nahmen sie mit. Nach drei Stunden Angst fasst Egloff einen Entschluss und sieht die Chance zu flüchten. Mit einer Schere befreit er sich und rennt zu seiner Familie. 

Rekordversuch gescheitert. Schweizer Extrembergsteiger Karl Egloff bricht Everest-Aufstieg ab

Rekordversuch gescheitertSchweizer Extrembergsteiger Karl Egloff bricht Everest-Aufstieg ab

Egloff zeigt sich heute vorsichtiger. Seine Erfahrungen haben dazu beigetragen. Mit Claudia Lässer spricht er über sein Lebenswerk, über seine Rolle als Vater und die Kehrseite seines Traums.

Die ganze Sendung mit Karl Egloff siehst du hier: 

«Lässer» mit Karl Egloff

«Lässer» mit Karl Egloff

Karl Egloff will alle Seven Summits ohne Sauerstoff bezwingen – vier hat er geschafft. 2024 überlebte er eine Everest-Umkehr und eine Entführung in Ecuador.

07.11.2025

Und den Podcast gibt es hier zu hören:

Meistgelesen

«Beschäftigt mich schon so lange» – Zeugin bricht nach sechs Jahren ihr Schweigen
Trump will «nichts mehr von Bezahlbarkeit» hören +++ Joe Biden wieder auf der Polit-Bühne
Linienbus erfasst in Weil am Rhein mehrere Personen
Hat eine St. Galler Lehrerin einer 13-jährigen Schülerin einen Tampon eingeführt?
Union Berlin schockt Bayern München – kann der Leader reagieren?

Mehr zu «Lässer»

Stefan Buck von Hecht. «Krach in der Band? Klar! Musikmachen ist etwas Komisches»

Stefan Buck von Hecht«Krach in der Band? Klar! Musikmachen ist etwas Komisches»

Popstar Patricia Kelly über ihren Brustkrebs. «Sechs Wochen nach der OP stand ich wieder auf der Bühne – niemand wusste davon»

Popstar Patricia Kelly über ihren Brustkrebs«Sechs Wochen nach der OP stand ich wieder auf der Bühne – niemand wusste davon»

Auswanderin Farah de Tomi. «Ich habe keine Zeit zu sterben oder krank zu werden»

Auswanderin Farah de Tomi«Ich habe keine Zeit zu sterben oder krank zu werden»

Mehr zu Susanne Kunz

Erste SRF-Sitcom seit 20 Jahren. Susanne Kunz übernimmt die Hauptrolle bei «Unsere kleine Botschaft»

Erste SRF-Sitcom seit 20 JahrenSusanne Kunz übernimmt die Hauptrolle bei «Unsere kleine Botschaft»

Susanne Kunz. «Eine bipolare Störung ist wie die Fahrt auf der Achterbahn – aber x-fache stärker»

Susanne Kunz«Eine bipolare Störung ist wie die Fahrt auf der Achterbahn – aber x-fache stärker»

22 Sonntags-Fragen. Susanne Kunz: «Das sündhafteste Milchprodukt der Schweiz»

22 Sonntags-FragenSusanne Kunz: «Das sündhafteste Milchprodukt der Schweiz»

Bötschi fragt. Susanne Kunz: «Wir schlafen wieder in einem Schlafzimmer»

Bötschi fragtSusanne Kunz: «Wir schlafen wieder in einem Schlafzimmer»

Mehr aus dem Ressort

Heiner Lauterbach über Schauspielstars. «Das ist Quatsch und einer der grössten Irrtümer der Filmgeschichte»

Heiner Lauterbach über Schauspielstars«Das ist Quatsch und einer der grössten Irrtümer der Filmgeschichte»

Grenzerfahrung für Hollywood-Stars. So hart war der Dreh von «Avatar»

Grenzerfahrung für Hollywood-StarsSo hart war der Dreh von «Avatar»

Comedian in Rage. Oliver Pocher nervt sich über Schweizer Autofahrer

Comedian in RageOliver Pocher nervt sich über Schweizer Autofahrer