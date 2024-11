Kate überstrahlt alle – Camilla muss absagen

Prinzessin Kate und Prinz William am Festival of Remembrance in der Royal Albert Hall in London am 9. November 2024. KEYSTONE

Die britische Königsfamilie ehrt die Kriegsopfer mit einer Zeremonie in London. Für Prinzessin Kate ist es der erste öffentliche Auftritt seit ihrer Behandlung – und sie ein echter Blickfang.

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die britischen Royals und führende Politiker*innen gedenken am Sonntag bei einer Kranzniederlegung am Londoner Denkmal Cenotaph der Kriegsopfer, begleitet von einer Schweigeminute.

König Charles III. und Prinz William nehmen teil, während Königin Camilla wegen einer Atemwegsinfektion absagen musste. Sie hat , jedoch laut Palast jedoch keine ernsten Gesundheitsprobleme.

Prinzessin Kate zeigt sich nach ihrer Krebsbehandlung erstmals wieder öffentlich, während die Zeremonie traditionell nahe am Jahrestag des Ersten-Weltkriegs-Waffenstillstands stattfindet. Mehr anzeigen

Die britischen Royals sowie die Spitzen von Regierung und Opposition gedenken am Sonntag der Opfer der beiden Weltkriege und weiterer Konflikte.

Am zentralen Londoner Denkmal Cenotaph werden unter anderem König Charles III. (75) und Thronfolger Prinz William mit seiner Frau Kate (beide 42) zur traditionellen Kranzniederlegung erwartet.

Bereits am Samstagabend hat die britische Königsfamilie an einer Gedenkveranstaltung in der Londoner Royal Albert Hall teilgenommen.

Für Kate sind es die ersten öffentlichen Auftritte seit dem Abschluss ihrer Chemotherapie im September. Trotz laufender Krebsbehandlung nimmt auch Charles schon seit Monaten wieder an wichtigen Terminen teil.

Prinzessin Kate zieht mit ihrem chicen schwarzen Hosenanzug und ihrem strahlenden Auftritt in der Royal Albert Hall in London alle Blicke auf sich.

Prinz William zeigt sich mit Bart. Ist der neue Look des nächsten Königs Grossbritanniens ein Movember-Bart, der im Dezember wird wegkommt? So oder so: Der Look steht ihm gut.

Camilla musste passen

Königin Camilla (77) hingegen muss ihre Teilnahme wegen einer Atemwegsinfektion absagen.

Anlass zur Sorge gebe es aber nicht, betont der Palast. Sie wolle sich vollständig auskurieren und vermeiden, andere anzustecken, beschwichtigt die königliche Kommunikation.

Der Remembrance Service wird jeweils an dem Sonntag abgehalten, der am nächsten zum 11. November liegt, dem Jahrestag des Waffenstillstands im Ersten Weltkrieg. Er ist fester Bestandteil im royalen Kalender.

Zu der Zeremonie gehören zwei Schweigeminuten um 11.00 Uhr und die Kranzniederlegung durch die Royals und bedeutende Politiker*innen.

*mit Material der dpa.

Mehr Videos aus dem Ressort