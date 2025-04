Prinz William und Prinzessin Kate kehren zu den Wurzeln ihrer Liebe zurück

Prinz William und Prinzessin Kate KEYSTONE

14 Jahre nach ihrer Hochzeit kehren Kate Middleton und Prinz William nach Schottland zurück, um die Momente, in denen ihre Liebe erblühte, noch einmal zu erleben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der 29. April ist ein besonderer Jahrestag für Prinzessin Kate und Prinz William, denn an diesem Tag feiern sie ihr 14-jähriges Ehejubiläum.

Nach der schweren Gesundheitslage von Prinzessin Kate, beschloss das Ehepaar am Hochzeitstag an einen ganz besonderen Ort zurückzukehren.

Nach dem Vorbild von König Charles und Königin Camilla, die ihren Jahrestag in Italien feierten, werden Kate und William in Schottland anstossen – da wo sie sich kennenlernten.

Kate und William lernten sich 2001 an der St. Andrew's University in Schottland kennen. Mehr anzeigen

Der 29. April ist ein besonderer Jahrestag für Prinzessin Kate und Prinz William. Es ist ihr Hochzeitstag.

Nach einer schwierigen Zeit, die durch die gesundheitlichen Probleme von Prinzessin Kate geprägt war, beschloss das königliche Paar, diesen Tag mit einer Reise nach Schottland zu feiern, wo sie sich während ihrer Studienzeit kennen und lieben gelernt hatten. Das berichtet die Website 'Tgcom.24'.

Im März 2024 wurde Prinzessin Kate Krebs diagnostiziert. Im September letzten Jahres, verkündete das Königshaus, dass Prinzessin Kate ihre Behandlung abgeschlossen hat.

Nach dem Vorbild von König Charles und Königin Camilla, die ihren Jahrestag in Italien feierten, werden Kate und William bei einem offiziellen Besuch auf ihre Verbindung anstossen.

Die Reise des Ehepaars

Ihre Reise beginnt in Tobermory auf der Isle of Mull, wo sie ein Gemeindezentrum und einen lokalen Markt besuchen, lokale Produkte probieren und Kunsthandwerker treffen werden. Das Paar wird auch einen nachhaltigen Bauernhof besuchen und an der Gemüseernte teilnehmen, um in die lokalen Traditionen einzutauchen.

Am nächsten Tag werden die beiden zusammen mit den Landschaftspflegern des Mull and Iona Ranger Service an einer Bildungsaktivität im Atlantischen Regenwald teilnehmen. Sie werden auch an einem Treffen mit Ardura Acorns teilnehmen, einer Lerngruppe für Kinder im Freien, was Kates Engagement für die Unterstützung von Familien entspricht.

Das erste Treffen im Jahr 2001

Kate und William trafen sich zum ersten Mal 2001 an der St. Andrew's University in Schottland. Offenbar war der fast 43-Jährige bei einer Wohltätigkeits-Modenschau in den gleichaltrigen William verliebt.

Im Jahr 2002 begannen die beiden, mit anderen Freunden zusammenzuleben, und 2004 wurden sie zum ersten Mal gemeinsam fotografiert. Ihr erster öffentlicher Auftritt als Paar fand 2006 statt, während ihre offizielle Verlobung 2010 bekannt gegeben wurde.

Die Hochzeit fand am 29. April 2011 in der Westminster Abbey in London statt und wurde von mehr als 2 Milliarden Menschen weltweit verfolgt. An der Zeremonie nahmen 2000 Gäste teil, während beim Hochzeitsessen, das von Queen Elizabeth ausgerichtet wurde, 600 Personen anwesend waren.

