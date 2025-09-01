  1. Privatkunden
Ringe vergessen TV-Star Katja Burkhard heiratet nach 28 Jahren – doch beinahe geht alles schief

Lea Oetiker

1.9.2025

Katja Burkard und Hans Mahr gaben sich in Österreich das Ja-Wort. (Archivbild)
Katja Burkard und Hans Mahr gaben sich in Österreich das Ja-Wort. (Archivbild)
Christoph Soeder/dpa

RTL-Moderatorin Katja Burkard und Medienmanager Hans Mahr haben sich Ende August in einer kleinen Kapelle in der Steiermark das Jawort gegeben. Die Hochzeit im engsten Familienkreis war romantisch, beinahe jedoch an vergessenen Ringen gescheitert.

Redaktion blue News

01.09.2025, 15:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • RTL-Moderatorin Katja Burkard (60) und Medienmanager Hans Mahr (76) haben nach 28 Jahren Beziehung in einer kleinen Kapelle in der Steiermark geheiratet.
  • Fast wäre die Hochzeit ins Wasser gefallen, da die Eheringe zunächst in Köln vergessen wurden.
  • Burkard beschreibt die Trauung als sehr bewegend.
Mehr anzeigen

RTL-Moderatorin Katja Burkard (60) und Medienmanager Hans Mahr (76) haben nach 28 Jahren Beziehung geheiratet. Die Trauung fand Ende August in einer kleinen Kapelle im österreichischen Pogusch statt – in sehr privatem Rahmen, begleitet nur von den engsten Angehörigen.

Die beiden Töchter des Paares, Marie-Therese (24) und Katharina (18), sowie die Söhne von Hans Mahr, Alexander (33) und Christof (29), waren nicht nur Trauzeugen, sondern auch aktiv in die Zeremonie eingebunden. Sie hielten die Reden – und hatten nach einem kleinen Zwischenfall auch die Ringe im Gepäck.

Denn beinahe wäre die Hochzeit an diesem Detail gescheitert: Auf dem Weg zum Flughafen bemerkte die Familie, dass die Ringe zu Hause in Köln vergessen worden waren. Burkard sagt zu RTL: «Oh Gott, wie in diesen lustigen Heiratsfilmen, aber da geht am Ende ja auch immer alles gut aus. Es war schon sehr bewegend, als wir beide JA gesagt haben.»

Burkard und Mahr sind seit fast drei Jahrzehnten ein Paar. Den Schritt in die Ehe hatten sie jedoch immer wieder verschoben. Katja Burkard erklärt: «Erst haben wir gesagt, wenn das erste Kind in die Schule kommt. Dann, wenn das zweite Kind in die Schule kommt. Dann, wenn das erste Kind in die Fahrschule kommt, wenn das zweite Kind in die Fahrschule kommt. Das ist jetzt der Fall! Und weil uns ausserdem nichts mehr auseinanderbringt, haben wir jetzt geheiratet!»

Private Festlichkeiten

Den Antrag hatte Hans Mahr seiner Partnerin bereits im April während eines Urlaubs auf den Malediven gemacht. Die Zeit bis zur Hochzeit beschreibt Burkard schmunzelnd: «Ich persönlich habe mich ja als sehr coole Braut empfunden, meine Kinder aber meinten, ich hätte schon Züge von Bridezilla gehabt», erklärt die Moderatorin weiter.

Beziehungsgeheimnis verraten. RTL-Moderatorin Katja Burkard war ein Jahr getrennt

Beziehungsgeheimnis verratenRTL-Moderatorin Katja Burkard war ein Jahr getrennt

Die Feier selbst blieb bewusst klein. Burkard betont: «Wir wollten kein grosses Tamtam, sondern sehr privat nur mit unseren Kindern an dem Platz heiraten, der uns viel bedeutet. Die Himmelreich-Kapelle am Pogusch in der Steiermark. Dort haben wir auch schon unsere beiden Töchter taufen lassen.»

Zum musikalischen Höhepunkt trug ein Lied des österreichischen Liedermachers Reinhard Fendrich bei, das dem Paar besonders am Herzen liegt. Für Burkard war es der emotionale Abschluss einer sehr persönlichen Feier. 

So lebt die Schweizerin Andrea Isenschmid in Los Angeles

So lebt die Schweizerin Andrea Isenschmid in Los Angeles

Seit über zehn Jahren verfolgt Andrea Isenschmid in Los Angeles ihren Traum von der Schauspielerei – und hat sich dabei ein vielseitiges kreatives Leben aufgebaut.

26.08.2025

