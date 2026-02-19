Rapperin Katja Krasavice fuhr im Mai 2025 mit 1,28 Promille Auto. IMAGO/Panama Pictures

Mit 1,28 Promille wurde Katja Krasavice im Mai vergangenen Jahres von der Polizei kontrolliert. Nun bestätigte das Amtsgericht Leipzig das Urteil, nachdem die Musikerin ihren Einspruch zurückgezogen hatte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Rapperin Katja Krasavice wurde nach einer Alkoholfahrt mit 1,28 Promille in Leipzig rechtskräftig verurteilt.

Neun Monate nach dem Vorfall zog die 29-Jährige ihren Einspruch gegen den Strafbefehl zurück.

Ermittlungen gegen einen Polizisten wegen eines möglichen Datenschutzverstosses wurden eingestellt, stattdessen ermittelt nun die Berliner Staatsanwaltschaft gegen Krasavice wegen des Verdachts der falschen Verdächtigung. Mehr anzeigen

Rapperin Katja Krasavice ist wegen Alkohol am Steuer rechtskräftig verurteilt worden. Knapp neun Monate nach einer Alkoholfahrt in Leipzig zog die 29-Jährige ihren Einspruch gegen den Strafbefehl zurück, wie der MDR berichtet. Damit bestätigte das Amtsgericht Leipzig das Urteil.

Krasavice war im Mai vergangenen Jahres mit 1,28 Promille am Steuer von der Polizei kontrolliert worden. Die Polizei verhängte damals eine Geldstrafe im unteren sechsstelligen Bereich sowie einen zehnmonatigen Führerscheinentzug.

Kurz nach dem Vorfall äusserte sich die Musikerin auf TikTok reumütig. Sie habe «ein, zwei Drinks» getrunken und bereue es, «extrem» betrunken gefahren zu sein.

Sie erhob aber auch Vorwürfe gegen einen Leipziger Polizisten, der ihr angeblich privat geschrieben habe und sich mit ihr treffen wollte.

Die Ermittlungen wegen eines möglichen Datenschutzverstosses wurden inzwischen eingestellt. Stattdessen ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft nun wegen des Verdachts der falschen Verdächtigung.

Mehr aus dem Ressort