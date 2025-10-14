  1. Privatkunden
Star äussert sich zum Gerücht Hat Katy Perry eine Beziehung zu Kanadas Ex-Premier Trudeau?

Noemi Hüsser

14.10.2025

Katy Perry sprach während ihres Konzerts am Montagabend in London über ihr Liebesleben.
Katy Perry sprach während ihres Konzerts am Montagabend in London über ihr Liebesleben.
IMAGO/SOPA Images

Bei einem Konzert in London sorgt Katy Perry mit einer vielsagenden Bemerkung für Aufsehen – und heizt damit die Gerüchte um eine Beziehung zu Ex-Kanada-Premier Justin Trudeau weiter an.

Noemi Hüsser

14.10.2025, 13:09

14.10.2025, 14:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Katy Perry lehnte bei einem Konzert in London einen Heiratsantrag eines Fans mit dem Hinweis ab, dass er zu spät sei.
  • Zuvor wurden Fotos veröffentlicht, die sie küssend mit Kanadas ehemaligem Premierminister Justin Trudeau auf einer Jacht zeigen.
  • Katy Perry gab erst kürzlich ihre Trennung von Orlando Bloom bekannt.
Mehr anzeigen

Die Sängerin Katy Perry (40) hat sich zu ihrem Liebesleben geäussert. In einem Video von ihrem Konzert in London am Montagabend, das die britische Zeitung «The Sun» veröffentlichte, spielte sie auf ihre Beziehung zum ehemaligen kanadischen Premierminister Justin Trudeau (53) an.

Der Popstar wendet sich im Video an das Publikum und sagt: «London, England, seid ihr montagabends nach einem ganzen Tag Arbeit und einem ganzen Tag Schule wirklich so? Kein Wunder, dass ich mich ständig in Engländer verliebe … aber jetzt nicht mehr.»

Während der Show erhielt sie auch einen überraschenden Heiratsantrag von einem Fan, den sie jedoch ablehnte. «Ich wünschte, du hättest mich vor 48 Stunden gefragt», sagte sie.

Zuvor hat die Zeitung «Daily Mail» Bilder veröffentlicht, die Katy Perry und den ehemaligen kanadischen Premierminister küssend und umarmend an Bord ihrer Jacht zeigten. 

Die Gerüchte um eine Beziehung der beiden begannen Ende Juli, als die Perry und Trudeau zusammen beim Abendessen in einem Restaurant in Montreal gesehen wurden.

Rund einen Monat zuvor gab Katy Perry ihre Trennung von Schauspieler Orlando Bloom bekannt. Sie hatten knapp neun Jahre eine Beziehung geführt und haben eine Tochter. Trudeau hatte sich im Sommer 2023 von seiner Ex-Frau getrennt, mit der er drei gemeinsame Kinder hat.

