Der Popstar wendet sich im Video an das Publikum und sagt: «London, England, seid ihr montagabends nach einem ganzen Tag Arbeit und einem ganzen Tag Schule wirklich so? Kein Wunder, dass ich mich ständig in Engländer verliebe … aber jetzt nicht mehr.»
Während der Show erhielt sie auch einen überraschenden Heiratsantrag von einem Fan, den sie jedoch ablehnte. «Ich wünschte, du hättest mich vor 48 Stunden gefragt», sagte sie.
Zuvor hat die Zeitung «Daily Mail» Bilder veröffentlicht, die Katy Perry und den ehemaligen kanadischen Premierminister küssend und umarmend an Bord ihrer Jacht zeigten.
Eye-popping pictures that prove Katy Perry and Justin Trudeau ARE a couple: Passionate kisses. Roaming hands. After Orlando Bloom split, friends tell us exactly what's going on.... https://t.co/EKYHpWkLwS
Die Gerüchte um eine Beziehung der beiden begannen Ende Juli, als die Perry und Trudeau zusammen beim Abendessen in einem Restaurant in Montreal gesehen wurden.
Rund einen Monat zuvor gab Katy Perry ihre Trennung von Schauspieler Orlando Bloom bekannt. Sie hatten knapp neun Jahre eine Beziehung geführt und haben eine Tochter. Trudeau hatte sich im Sommer 2023 von seiner Ex-Frau getrennt, mit der er drei gemeinsame Kinder hat.
Mehr aus dem Ressort
Stefanie Heinzmann, Sängerin: «Jetzt zu sterben wäre okay, aber ich würde mich ärgern, weil ...»
Stefanie Heinzmann ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen des Landes. Ein Gespräch mit der Walliserin über ihr neues Album, ihre Schutzschilder – und warum sie mit 16 davon träumte, Bestatterin zu werden.