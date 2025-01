Jocelyn Wildenstein stirbt mit 84 Jahren

Ende der 90er endete Jocelyn Wildensteins Ehe mit dem Kunsthändler Alec Wildenstein, von dem sie 2,5 Milliarden Dollar bekam. (Archivbild) Keystone

Die als «Katzenfrau» bekannte Schweizerin Jocelyn Wildenstein ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Ihr Verlobter und langjähriger Lebenspartner Lloyd Klein informierte am Mittwoch in einer Erklärung über den «unerwarteten Tod» der Prominenten.

Keystone-SDA SDA

Sie starb demnach «friedlich im Schlaf» in einer Hotelsuite, in der sich das Paar seit August 2024 einquartiert hatte. Klein versuchte nach eigenen Angaben am späten Dienstagnachmittag vergeblich, seine Lebensgefährtin nach einem Nickerchen zu wecken, damit sie sich für die Silvesterfeier fertig machen könne. Nach erster Einschätzung der Ärzte sei die 84-Jährige im Schlaf an Herzversagen gestorben, erklärte er.

Die Schweizerin war durch ihre Heirat mit dem Kunsthändler Alec Wildenstein in die High Society von New York aufgestiegen. Das Paar, das zwei Kinder bekam, beendete seine Ehe Ende der 90er Jahre mit einer turbulenten Scheidung. Jocelyn Wildenstein behielt nicht nur den Nachnamen ihres Ex-Mannes, sondern bekam von ihm auch 2,5 Milliarden Dollar. Mit dem 21 Jahre jüngeren Klein war sie seit 2001 liiert.

Besonders bekannt war Wildenstein für ihre Leidenschaft für plastische Chirurgie. Wegen der katzenhaften Form ihrer Augen bekam sie von der Boulevardpresse den Spitznamen «Katzenfrau». Auf Instagram hatte sie mehr als eine Million Abonnenten. Ihr letztes Video veröffentlichte sie am 23. Dezember. Es zeigte sie zu den Klängen des Wham-Weihnachtshits «Last Christmas» mit Klein vor dem Hotel Ritz in Paris.

