  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nicht dauerhafte Moderatoren Kaulitz-Zwillinge: Wir machen eine «Wetten, dass..?»-Sendung

dpa

21.1.2026 - 04:23

In ihrem Podcast kündigen Bill und Tom Kaulitz an, eine Ausgabe von «Wetten, dass..?» zu übernehmen. (Archivbild)
In ihrem Podcast kündigen Bill und Tom Kaulitz an, eine Ausgabe von «Wetten, dass..?» zu übernehmen. (Archivbild)
Bild: Keystone/dpa/Felix Hörhager

Bill und Tom Kaulitz wollen mit Spass und Starpower «Wetten, dass..?» aufmischen. In ihrem Podcast bestätigen die beiden Gerüchte, wonach sie den TV-Klassiker übernehmen – wenn auch nicht dauerhaft.

DPA

21.01.2026, 04:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ende der Gerüchteküche um das Comeback von «Wetten, dass..?»: Die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz bringen den ZDF-Klassiker nach eigenen Worten zurück auf die Bildschirme.
  • Es geht dabei allerdings nur um eine Ausgabe des Fernseh-Dauerbrenners, die Ende des Jahres ausgestrahlt werden soll, wie die 36 Jahre alten Brüder deutlich machten.
  • Seit Tagen war spekuliert worden, ob die beiden in Los Angeles lebenden Musiker der Band Tokio Hotel («Durch den Monsun») das legendäre TV-Format dauerhaft übernehmen könnten.
Mehr anzeigen

Ende der Gerüchteküche um das Comeback von «Wetten, dass..?»: Die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz bringen den ZDF-Klassiker nach eigenen Worten zurück auf die Bildschirme. «Wir werden «Wetten, dass..?» zurückbringen» sagte Tom im gemeinsamen Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood». Es geht dabei allerdings nur um eine Ausgabe des Fernseh-Dauerbrenners, die Ende des Jahres ausgestrahlt werden soll, wie die 36 Jahre alten Brüder deutlich machten. Sie bezeichneten die ihnen angetragene Aufgabe als Traum und Riesenehre, zu der man nicht nein sagen könne. Eine Bestätigung des ZDF gab es zunächst nicht.

TV-Hammer. Kaulitz-Brüder übernehmen von Gottschalk «Wetten, dass ...?»

TV-HammerKaulitz-Brüder übernehmen von Gottschalk «Wetten, dass ...?»

Seit Tagen war spekuliert worden, ob die beiden im US-Bundesstaat Kalifornien lebenden Musiker der Band Tokio Hotel («Durch den Monsun») das legendäre TV-Format übernehmen könnten. So hatte der stets gut informierte Branchendienst dwdl.de von entsprechenden Plänen berichtet. Vom ZDF kam kein Dementi, sondern die Aussage, man habe «grosse Pläne» mit den beiden. Ein Social-Media-Post des Senders zeigt seit Montagabend auf Instagram die Brüder mit ironischen Vorschlägen für mehrere Shows – der Titel «Wetten, dass..?» fällt aber nicht. 

«Das wird Hollywood, Leute»

Sie hätten sich vorgenommen, den grösstmöglichen Spass zu haben, sagten die beiden nun in der Podcastfolge, die sie mit dem ohrwurmartigen Intro von «Wetten, dass..?» eröffneten. Bill sprach augenzwinkernd von «mega grossen» Stars, die man zu Besuch haben werde. «Das wird Hollywood, Leute», versprach er. Sie freuten sich sehr darauf. «Und wir wollen natürlich die coolsten Wetten haben.» Den Zwillingen zufolge kann man sich jetzt schon mit Wetten bewerben. 

Am Anfang nur ein Scherz

Das Ganze begann nach Worten der Brüder mit einem Witz von Tom vor drei Jahren. Bei der Preisverleihung der «1LIVE-Krone» 2023 sagte er im Scherz, dass die beiden die ZDF-Sendung übernehmen würden. Damit hätten sie sich ins Spiel gebracht, sagte Tom nun. Bill erklärte, man habe dann langsam angefangen, mit dem ZDF zu sprechen. Es habe diverse geheime Treffen mit dem Sender gegeben. 

Show-Klassiker vs. Reality-Stars 

Die 1981 gestartete Samstagabendshow «Wetten, dass..?» gehört zu den Klassikern und einstmals grössten Publikumserfolgen des Zweiten Deutschen Fernsehens. 2014 wurde «Wetten, dass..?» eingestellt. 2021 gab es dann ein gefeiertes Comeback mit Moderator Thomas Gottschalk, der auch 2022 und 2023 durch eine jährliche Ausgabe führte. Dann war Schluss.

Bill und Tom Kaulitz können inzwischen auf viel Erfahrung als Entertainer zurückgreifen. Ihr Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» wurde ebenso zum Hit wie die Netflix-Realityshow «Kaulitz & Kaulitz», die sie im Alltag begleitet. Für Staffel zwei der Serie bekamen die im Raum Magdeburg aufgewachsenen Brüder den Deutschen Fernsehpreis in der Sparte «Beste Unterhaltung Reality».

Simone Bargetze lebt zwischen Bill Kaulitz und Rihanna ihren Hollywood-Traum

Simone Bargetze lebt zwischen Bill Kaulitz und Rihanna ihren Hollywood-Traum

Sie war Stuntfrau, wurde für «Avatar» oder «Transformers» gebucht, lebt ihren Traum in Los Angeles Tür an Tür mit den grössten Promis. Für blue News dokumentiert Simone Bargetze ab sofort ihr Leben in Hollywood.

05.03.2025

Meistgelesen

Behörden seit 2018 über Verstösse in Bar informiert +++ Hinweise auf Fluchtversuch der Morettis aufgetaucht
Trump: Nato wäre ohne mich «im Aschehaufen der Geschichte» +++ Newsom nennt Europas Regierungschefs «erbärmlich»
Trump attackiert Briten wegen Rückgabe der Chagos-Inseln
Jauch: «Der Verantwortliche wurde entlassen»
600’000 Menschen haben Kiew binnen 10 Tagen verlassen +++ Tschernobyl wieder ans Netz genommen

Mehr zum Thema

Tokio Hotel-Sänger plaudert aus. Bill Kaulitz schwärmt von der Schweiz – sogar Date geplant

Tokio Hotel-Sänger plaudert ausBill Kaulitz schwärmt von der Schweiz – sogar Date geplant

Gottschalk über Schock-Diagnose. «Mein Krebs gilt leider als besonders aggressiv»

Gottschalk über Schock-Diagnose«Mein Krebs gilt leider als besonders aggressiv»

Anerkennung eines Arbeitsunfalls. «Wetten, dass..?»-Kandidat Samuel Koch klagt nach Unglück

Anerkennung eines Arbeitsunfalls«Wetten, dass..?»-Kandidat Samuel Koch klagt nach Unglück