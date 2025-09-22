Bei der Vergabe der «WellChild»-Awards in London schwärmte der jüngste Sohn von König Charles von der «Gemeinschaft» in seinem Heimatland und hob die Qualität des britischen Schulsystems hervor.
Nach fünf Jahren in Kalifornien scheint der royale Sprössling ernsthaft über eine Rückkehr in sein Heimatland nachzudenken.
«Er sprach davon, wie wunderbar die Schulen hier sind und wie wichtig Gemeinschaft für Kinder ist», erklärte Musikerin Joss Stone, die die Award-Vergabe moderierte, gegenüber dem britischen Magazin «Hello».
Annäherung von Vater und Sohn
Joss Stone ist vor einem halben Jahr ebenfalls aus den USA zurück nach England gezogen – Harry soll sich im Gespräch sehr für ihre Geschichte interessiert haben.
Die Gründe für den Familienzwist im Haus Windsor sind die mehrteilige Netflix-Dokumentation, Harrys Autobiografie «Spare» und die regelmässigen öffentlichen Angriffe in Interviews.
Trotzdem ist Prinz Harry nach wie vor eng verbunden mit seinem Heimatland – denn er ist dort bis heute karitativ engagiert.
So ist er unter anderem die Organisation «WellChild», die schwer kranke Kinder und deren Familien unterstützt, seit 17 Jahren der Schirmherr tätig.
