  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Von Heimweh geplagt Kehrt Prinz Harry mit seiner Familie nach England zurück?

Bruno Bötschi

22.9.2025

Bald wieder gemeinsam in London? Meghan und Harry – hier beim Besuch eines Rollstuhlbasketballspiels im vergangenen Februar in der kanadischen Stadt Vancouver.
Bald wieder gemeinsam in London? Meghan und Harry – hier beim Besuch eines Rollstuhlbasketballspiels im vergangenen Februar in der kanadischen Stadt Vancouver.
Bild: Darryl Dyck/The Canadian Press via AP/dpa

Prinz Harry soll über eine Rückkehr nach Grossbritannien nachdenken. Bei einem karitativen Event in London sprach der Vater von zwei Kindern davon, wie wunderbar die Schulen in England seien.

Bruno Bötschi

22.09.2025, 13:55

22.09.2025, 14:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Prinz Harry denkt offenbar über eine Rückkehr mit seiner Familie nach Grossbritannien nach.
  • Der jüngste Sohn von König Charles schwärmte kürzlich von der «Gemeinschaft» in seinem Heimatland und hob die Qualität des britischen Schulsystems hervor.
  • Ein weiterer Hinweis für eine mögliche Rückkehr des Prinzen soll zudem zudem der kürzliche Besuch bei seinem Vater König Charles sein.
Mehr anzeigen

Prinz Harry hat offenbar Heimweh.

Bei der Vergabe der «WellChild»-Awards in London schwärmte der jüngste Sohn von König Charles von der «Gemeinschaft» in seinem Heimatland und hob die Qualität des britischen Schulsystems hervor.

Nach fünf Jahren in Kalifornien scheint der royale Sprössling ernsthaft über eine Rückkehr in sein Heimatland nachzudenken.

«Er sprach davon, wie wunderbar die Schulen hier sind und wie wichtig Gemeinschaft für Kinder ist», erklärte Musikerin Joss Stone, die die Award-Vergabe moderierte, gegenüber dem britischen Magazin «Hello».

Annäherung von Vater und Sohn

Joss Stone ist vor einem halben Jahr ebenfalls aus den USA zurück nach England gezogen – Harry soll sich im Gespräch sehr für ihre Geschichte interessiert haben.

Gerüchte über Vaterschaft. Die Wahrheit über Prinz Harry – Dianas Rittmeister packt aus

Gerüchte über VaterschaftDie Wahrheit über Prinz Harry – Dianas Rittmeister packt aus

Ein weiterer möglicher Hinweis für eine baldige Rückkehr des Prinzen soll zudem der kürzliche Besuch bei seinem Vater sein:

Vor drei Wochen traf sich Harry nach über einem Jahr ohne Besuch im Königshaus fast eine Stunde lang mit seinem Vater Charles, um «privat Tee» zu trinken, wie der Palast gegenüber der BBC bestätigte.

Der 41-jährige Prinz verliess die königliche Residenz danach sichtlich entspannt. Dass sich Vater und Sohn diesmal länger unterhielten, gilt bei Palast-Insider*innen als Sensation.

Harry nach wie vor in England karitativ engagiert

Seit Harrys Umzug mit seiner Frau Meghan im Jahr 2020 in die USA, dem sogenannten Megxit, sind persönliche Gespräche zwischen Vater und Sohn zur Seltenheit geworden.

Prinz Harry spricht nach Treffen mit König Charles. «Der Schwerpunkt muss auf meinem Vater liegen»

Prinz Harry spricht nach Treffen mit König Charles«Der Schwerpunkt muss auf meinem Vater liegen»

Die Gründe für den Familienzwist im Haus Windsor sind die mehrteilige Netflix-Dokumentation, Harrys Autobiografie «Spare» und die regelmässigen öffentlichen Angriffe in Interviews.

Trotzdem ist Prinz Harry nach wie vor eng verbunden mit seinem Heimatland – denn er ist dort bis heute karitativ engagiert.

So ist er unter anderem die Organisation «WellChild», die schwer kranke Kinder und deren Familien unterstützt, seit 17 Jahren der Schirmherr tätig.

Mehr Videos aus dem Ressort

«The Captain of her heart»: Ein Schweizer Welthit wird 40 Jahre alt

«The Captain of her heart»: Ein Schweizer Welthit wird 40 Jahre alt

Mit dem Song «The Captain of her Heart» wurde die Zürcher Band Double 1985 weltberühmt. Die Ballade schaffte es bis auf Platz 16 der US-Charts. Ein Gespräch mit Sänger Kurt Maloo, der bis heute an seinem Welthit verdient.

20.03.2025

Mehr zum Thema

Inside Buckingham Palace. «Er hört nicht auf, Handgranaten auf die Windsors zu werfen»

Inside Buckingham Palace«Er hört nicht auf, Handgranaten auf die Windsors zu werfen»

Insider offenbart. Darum will Prinz William auf die Krone verzichten

Insider offenbartDarum will Prinz William auf die Krone verzichten

Netflix-Doku «Harry & Meghan». «Da ihnen nichts heilig ist, zerstören sie uns»

Netflix-Doku «Harry & Meghan»«Da ihnen nichts heilig ist, zerstören sie uns»

Meistgelesen

Niederlande-TV landet dank Trump viralen Hit +++ Jolie: «Ich erkenne mein Land nicht mehr»
Bäckerei-Personal muss alle 90 Minuten umparkieren – sonst droht Busse
Drohnen jagen zwei Flugboote in die Luft +++ Hier schiesst Kiews F-16 eine russische Rakete ab
7 Sätze, die bei Trumps Trauerrede für Charlie Kirk aufgefallen sind
Sommer nur Ersatz ++ Okafor schiesst erstes Leeds-Tor ++ Vargas trifft herrlich