Kein «Happy Day» fürs Publikum – Röbi Koller verlässt die SRF-Bühne

Röbi Koller: «Die grösste Panne haben die Zuschauer gar nicht gesehen» Röbi Koller sagt «Adieu» zu «Happy Day». Mit blue News spricht er über die Momente, die ihn am meisten berührt haben – und eine Panne, die niemand mitbekommen hat. 01.04.2025

Nach 18 Jahren und unzähligen Herzenswünschen sagt Röbi Koller adieu zum Schweizer Fernsehen SRF und seinem Quotenbringer «Happy Day». Eine Institution geht – und mit ihr ein Stück Schweizer Fernsehgeschichte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Abschied nach 18 Jahren: Röbi Koller moderierte zum letzten Mal «Happy Day».

Die Samstagabend-Show war Kollers berufliches Zuhause über die Pensionsgrenze hinaus. Ab Herbst führt Nik Hartmann durchs Format.

Das letzte «Happy Day» war ein würdiger Abschied unter den Schlusspunkt einer grossen SRF-Karriere.

Zum Schluss gab es einen speziellen «Happy Day» für den 67-jährigen Koller – mit zwei dicken Überraschungen für den abtretenden Moderator. Mehr anzeigen

Und dann hatte endlich auch er seinen «Happy Day»: Nach über zwei Stunden Sendung überraschte Co-Moderatorin Kiki Maeder Röbi Koller mit einem Abschiedsgeschenk der besonderen Art.

Erst schleuste sie ihren Chef als Gast in die ORF-Version von «Wer wird Millionär?» ein. Und dann sang Stephan Eicher für den bekennenden Bob-Dylan-Fan auch noch eine spezielle «Röbi-Version» von «Don't Think Twice (It's All Right)».

Ein würdiger Abschluss, der Koller zu Tränen rührte – und ihn so persönlich und nahbar zeigte wie selten zuvor.

Überraschungen für Menschen, die es verdient haben

Tatsächlich aber muss man kein ausgesprochener Fan von TV-Überraschungen sein, um Röbi Koller sympathisch zu finden. 18 Jahre lang hat der Mann mit dem freundlich-nachdenklichen Blick bei «Happy Day» Menschen überrascht, zu Tränen gerührt und dabei gleichzeitig das Image einer oft belächelten Tränensendung mit Haltung verteidigt.

Der Moment des Abschieds: Röbi Koller (links), Kiki Maeder und Nik Hartmann (rechts) im goldenen Konfettiregen. Bild: Screenshot / SRF

«Tearjerker? Ja, bitte!» – so lautete seine Botschaft an Kritiker, von denen es zu Beginn nicht wenige gab. Zumal er mit seiner Sendung einen Nerv traf: In einer sich immer schneller drehenden Welt hielt Koller fest an Empathie, Herzlichkeit und echtem Interesse. «Happy Day» – eine Show wie ein warmes Bad nach einem anstrengenden Tag.

Das Rezept war einfach – und blieb über die Jahre erstaunlich konstant: Überraschungen für Menschen, die es verdient haben. Familien, die ein neues Zuhause brauchen. Wiedersehen mit verlorenen Angehörigen. Kleine Träume, die ganz gross wurden.

Dazu ein Umbau-Team, ein bisschen Studioglanz, Showacts – und ein Moderator, der nie über den Dingen stand, sondern mitten im Geschehen. Der erste «Happy Day»-Moment, erzählt Röbi Koller, sei von tiefer Unsicherheit geprägt gewesen: «Ich wusste nicht mal, ob man mir die Tür aufmacht.» 18 Jahre später ist das definitiv kein Thema mehr.

Koller: «Man kriegt immer Applaus, wenn man endlich geht»

Erstaunlich ist es trotzdem, dass die Samstagabend-Show «Happy Day» ein solcher Hit wurde. Doch die Show ist eben auch sehr schweizerisch – die Deutschen haben Raab, Bohlen, Pflaume oder Schöneberger. Wir haben Kiki und Röbi.

Nervöser als auch schon: Moderator Röbi Koller in seinem letzten «Happy Day». Bild: Screenshot / SRF

Warum das funktioniert, zeigte Kollers Dernière. Star-Power zu Beginn – mit Glückwünschen unter anderem von Helene Fischer, Chris de Burgh oder Zucchero, eine etwas längere Standing Ovation (Koller: «Man kriegt immer Applaus, wenn man endlich geht») als sonst – und dann «back to normal».

Will heissen: Emotionen, Bodenständigkeit, Echtheit. Eine scheidende Pensionärin darf einen Looping fliegen. Ein früher gemobbter Lehrer singt mit der Bieler Popband Pegasus live auf der Bühne.

Dazu: Rückblicke auf Familienzusammenführungen, berührende Schicksale – und Momente, die Leben verändert haben. Der Tenor: danke, Röbi, danke «Happy Day».

Und Röbi Koller selbst? Der wirkte etwas nervöser als auch schon, verwechselte sogar mal einen Namen. Dafür erinnerte er sich an alle Highlights aus 18 Jahren, die ihm Co-Moderatorin Kiki Maeder als Überraschung präsentierte.

Ab Herbst ersetzt Nik Hartmann Röbi Koller

Herzstück und Höhepunkt von Kollers «Happy Day»-Abschied – eine ausführliche Hommage der illustren Karriere des Moderators. Von Kollers Radio-Anfängen über SRF-Klassiker wie «Quer» und «Club» bis hin zu Live-Reportagen, Millennium-Shows oder Eiger- und Matterhorn-Besteigungen.

Für einmal Gast, nicht Gastgeber: Röbi Koller und Kiki Maeder gestern Samstagabend in «Happy Day». Bild: Screenshot / SRF

Alles unterhaltsam kommentiert von TV-Gesichtern wie Katja Stauber, Mona Vetsch oder Roger Schawinski. Eindrücklich, lustig – und natürlich: berührend. Selbst Koller musste die eine oder andere Träne verdrücken.

Natürlich bleibt nun die Frage: Warum geht einer wie er? Die Antwort ist einfach. Mit 67 sei der Zeitpunkt gekommen, die Tür ein Stück weit hinter sich zu schliessen. Auch die ominöse SRF-Altersguillotine habe «ein bisschen» mitgespielt, sagt Koller augenzwinkernd.

Der Gedanke ans Aufhören sei gereift, als Freunde plötzlich Zeit hatten und er nicht. Jetzt will er mehr von dem tun, was er will – wie Reisen oder Engagements für Entwicklungsorganisationen. Fernsehen? Vorerst passé.

Seine Nachfolge tritt Nik Hartmann an – ebenfalls Zuger, ebenfalls sympathisch, aber mit deutlich weniger Patina. Koller selbst zeigt sich zuversichtlich und gibt ihm keine Tipps mit. Hartmann solle «Happy Day» zu seiner eigenen Sendung machen.

Erfolgsgaranten: Das Trio Kiki Maeder, Röbi Koller und Andrin Schweizer (hier im Jahr 2016) sorgte für Traumquoten beim Schweizer Fernsehen SRF. Bild: SRF

Ob das Publikum diesen Wechsel mitträgt, wird sich zeigen. Die Messlatte liegt jedenfalls hoch:

Röbi Koller hat sich über Jahre hinweg das Vertrauen seiner Zuschauerinnen und Zuschauer erarbeitet. Und dabei etwas Seltenes geschaffen: Unterhaltungsfernsehen, das kaum je zynisch war.

Röbi Koller schaffte Raum für andere

Was bleibt, ist ein Sendungsformat, das auch als TV-Predigt taugen würde. Botschaft: Emotionen sind keine Schwäche, sondern eine Qualität.

In Zeiten von Cancel Culture, Hate Speech und Doomscrolling wurde bei «Happy Day» geweint, umarmt und zugehört.

Unzynisches Fernsehen: Röbi Koller mit Carina Bürgisser aus Oberägeri, die an Knochenkrebs leidet. Bild: SRF

Vielleicht war das der wahre Dienst am Publikum. Und Röbi Koller? Der war nie laut, selten eitel – aber stets präsent.

Seine Stärke lag darin, Raum zu schaffen – für andere, für Geschichten, für echte Momente. Jetzt geht er. Und lässt viele zurück mit dem Gefühl: Der hätte ruhig noch ein paar Wünsche mehr erfüllen dürfen.

