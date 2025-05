Kein Telefon-Wettbewerb mehr bei «1 gegen 100» – das ist der Grund

ESC-Songs in Gebärdensprache aufgenommen

Die Vorbereitungen für den ESC in Basel laufen auf Hochtouren. In den letzten Tagen waren zehn gehörlose Muttersprachlerinnen und Muttersprachler in den SRF-Studios in Zürich damit beschäftigt, die Lieder in die internationale Gebärdensprache zu übersetzen und aufzunehmen.

02.05.2025