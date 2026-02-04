Keine Oscar-Nomination für dieses Meisterwerk? Dieser Südkorea-Film ist mörderisch gut Ob «Variety», «The Guardian» oder «Rolling Stone». Das neuste Werk des südkoreanischen Kult-Regisseurs Park Chan-wook begeistert Kritiker weltweit - auch unseren blue News Film-Redaktor. 28.01.2026

Ob «Variety», «The Guardian» oder «Rolling Stone»: Die schwarzhumorige Satire «No Other Choice» des südkoreanischen Kult-Regisseurs Park Chan-wook begeistert Kritiker*innen auf der ganzen Welt – und blue News auch.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «No Other Choice» von Filmemacher Park Chan-wook verpasste überraschend eine Oscar-Nomination 2026.

Der komödiantische Thriller begeisterte zuvor Publikum und Kritiker*innen auf mehreren internationalen Festivals.

Das originelle Genre-Mix mit Schauspieler Lee Byung-hun ( «Squid Game» ) läuft ab dieser Woche in den Schweizer Kinos. Mehr anzeigen

Er stand in Sachen Oscars 2026 bei vielen Expert*innen weit vorne auf dem Zettel – zumindest was eine Nomination für den besten ausländischen Film angeht.

Doch «No Other Choice», der neuste Streich von Südkoreas Ausnahme-Regisseur Park Chan-wook, ging überraschend total leer aus.

Und das, obwohl der turbulente Mix aus Drama, Comedy und Gesellschaftssatire bereits letzten Sommer an vielen Filmfestivals von Toronto über Venedig bis Zürich für Furore sorgte.

«No Other Choice» trieft vor originellen Einfällen

Dass die Oscar- Academy damit auf dem Holzweg ist, davon kann man sich nun in der Schweiz selbst überzeugen. Ob inhaltlich oder optisch, der Genre-Mix mit «Squid Game»-Star Lee Byun-hun in der Hauptrolle trieft nur so vor originellen Einfällen.

Was «No Other Choice» sonst noch so besonders macht, erfährst du im Video oben.

«No Other Choice» läuft ab 5. Februar 2025 bei blue Cinema.

