Schauspielerin Kelley Mack an einer Filmpremiere in Los Angeles im Oktober 2021. imago images/NurPhoto

«Ein Licht ist erloschen»: Mit grosser Anteilnahme reagiert Hollywood auf den Tod von Kelley Mack. Die 33-Jährige wurde unter anderem durch «The Walking Dead» bekannt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schauspielerin Kelley Mack, bekannt aus «The Walking Dead», ist am 2. August 2025 im Alter von 33 Jahren friedlich im Kreis ihrer Familie verstorben. Sie litt an einem Hirntumor.

Freunde, Kollegen und Familienmitglieder würdigten sie als mutige, liebevolle und inspirierende Persönlichkeit.

Die Trauerfeier findet am 16. August in Ohio statt, die offizielle Todesanzeige wurde von der Familie veröffentlicht.

Die Nachricht vom Tod der Schauspielerin Kelley Mack hat die Schauspielwelt geschockt. Bekannt aus Serien wie «The Walking Dead» und «Chicago Med», verstarb sie am 2. August 2025 im Alter von nur 33 Jahren. Ihre Familie gab bekannt, dass sie friedlich im Beisein ihrer Mutter Kristen und ihrer Tante Karen eingeschlafen ist. Kelley Mack litt an einem Hirntumor.

Auf Instagram teilte die Familie ihre Trauer mit der Welt. «Mit unauslöschlicher Trauer geben wir den Tod unserer lieben Kelley bekannt», schrieben sie zu einem Foto von Mack.

Sie beschrieben sie als ein «strahlendes, leidenschaftliches Licht», das nun in die Ewigkeit eingegangen ist.

Kelley Mack hinterlässt eine Lücke, die viele ihrer Freunde und Kollegen spüren. Ihre Schwester äusserte sich rührend über Kelleys Mut und Stärke, besonders in ihren letzten Tagen. «Ich bin so verdammt stolz auf sie», sagte sie.

Reaktionen der Co-Stars

Alanna Masterson, eine Kollegin aus «The Walking Dead», erinnerte sich an die gemeinsame Zeit am Set und lobte Mack als «unglaublichen Menschen». Regisseur Michael E Satrazemis und Co-Star Gustavo Gomez teilten ebenfalls ihre Erinnerungen und betonten, wie sehr Mack ihr Leben bereichert hat.

Anthony Michael Lopez drückte sein tiefstes Beileid aus und erinnerte an Macks fröhliche und liebevolle Art. «Sie hat so tapfer gekämpft», sagte er und sendete der Familie viel Licht und Liebe.

Abschied und Gedenken

Die Familie von Kelley Mack hat einen Link zu ihrer offiziellen Todesanzeige geteilt, die Informationen zur Trauerfeier am 16. August in Ohio enthält. Sie betonten, wie sehr Mack ihre Freunde und Familie geliebt hat und dass sie in den Herzen vieler weiterleben wird.

