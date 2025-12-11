Seit dem Tod ihres Vaters, Ozzy Osbourne, hat Kelly Osbourne deutlich an Gewicht verloren. Screenshot Instagram

Nach dem Tod ihres Vaters Ozzy steht Kelly Osbourne wegen ihres veränderten Aussehens in der Kritik. In sozialen Medien wehrt sich die 41-Jährige nun gegen Spott und Hasskommentare – mit deutlichen Worten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kelly Osbourne hat nach dem Tod ihres Vaters Ozzy stark abgenommen.

In einer Instagram-Story wehrte sie sich gegen spöttische Kommentare und zeigte sich verletzt.

Ihre Mutter Sharon verteidigte sie und nannte die Online-Hetze unfair. Mehr anzeigen

Kelly Osbourne hat eine optische Veränderung hinter sich: Seit ihr Vater Ozzy Osbourne im Juli gestorben ist, hat die 41-Jährige merklich abgenommen. Der Gewichtsverlust blieb auch Social-Media-Nutzern nicht verborgen, die teils hämisch, teils besorgt auf Osbournes Äusseres reagieren.

In ihrer Instagram-Story verdeutlichte sie nun, wie sehr sie diese Reaktionen psychisch mitnehmen. «An die Leute, die immer noch meinen, sie seien lustig und gemein, indem sie Kommentare schreiben wie ‹Bist du krank› oder ‹Lass Ozempic weg, du siehst nicht gut aus›: Mein Vater ist gerade gestorben, und ich gebe mein Bestes.»

Momentan verschreibe sie sich einzig dem Leben mit ihrer Familie, sagt Osbourne in dem Clip. Direkt an die Kritiker gewandt, zog die Sängerin vom Leder: «Ihr könnt mich alle mal!»

«Widerliche» Social-Media-Kommentare

Auch Osbournes Mutter Sharon äusserte sich über ihre Tochter. In einem Interview mit Piers Morgan sagte die 73-Jährige sie: «Sie hat recht, weisst du. Sie kann momentan nichts essen.» Sich über dieses Seelenleid lustig zu machen, sei nicht fair, rechnete sie mit den Urhebern von Online-Hasskommentaren ab. Die herabwürdigenden Bemerkungen über Kelly Osbourne seien nur «ein Schutzschild für unglückliche Menschen».

In ihrer Instagram-Story teilte Kelly Osbourne mit, viele der «widerlichen» und «schrecklichen» Kommentare würden von «erwachsenen Frauen» stammen. «Wie soll ich denn im Moment aussehen? Die Tatsache, dass ich überhaupt aufstehe, mein Leben meistere und es versuche, sollte mehr als genug sein», zeigte sich Osbourne überzeugt. «Dafür sollte ich gelobt werden.» Immerhin: Viele Fans würden ihr auch Mut zusprechen, sagte Osbourne.