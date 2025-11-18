Kessler-Zwillinge tot – Testament nochmals geändert

Die Kessler Zwillinge sind gestorben Die Kessler-Zwillinge Alice und Ellen bei der «Die Liebe Geld»- Theaterpremiere im März 2022 in München. Die Showlegenden wurden 89 Jahre alt. Bild: IMAGO/APress Alice und Ellen Kessler wurden am 20. August 1936 im sächsischen Nerchau geboren. Bild: imago stock&people 1965: Die Kessler-Zwillinge am 2. August 1965 in London. Die Entertainerinnen waren in den 1950er und 1960er Jahren in Deutschland und Italien für ihren Gesang, Tanz und ihre Schauspielerei bekannt. Sie wurden als «Kessler-Zwillinge» bezeichnet. Bild: IMAGO/United Archives Keystone 1957: «Der Graf von Luxemburg» mit den Kessler-Zwillingen und Gerhard Riedmann als Graf von Luxemburg. Die Zwillinge spielten die Tänzerinnen Fritzi und Franzi. Bild: imago images / United Archives Alice und Ellen Kessler in einem Showkostüm. Das Bild entstand 1959. Bild: imago images / United Archives «Lieben Sie Show» war ein TV-Format von der ARD aus dem Jahr 1962. Bild: IMAGO/United Archives Mit TV-Legende Rudi Carrell im Format «Die verflixte 7». Die Show mit Carrell lief von 1965 bis 1973. Bild: imago images/United Archives Alice (li.) und Ellen Kessler mit dem Moderator Frank Elstner beim Pressetermin für die TV-Show «Deutschland spielt auf – zum 50. Geburtstag der ARD-Fernsehlotterie» 2006. Die Kessler Zwillinge sind gestorben Die Kessler-Zwillinge Alice und Ellen bei der «Die Liebe Geld»- Theaterpremiere im März 2022 in München. Die Showlegenden wurden 89 Jahre alt. Bild: IMAGO/APress Alice und Ellen Kessler wurden am 20. August 1936 im sächsischen Nerchau geboren. Bild: imago stock&people 1965: Die Kessler-Zwillinge am 2. August 1965 in London. Die Entertainerinnen waren in den 1950er und 1960er Jahren in Deutschland und Italien für ihren Gesang, Tanz und ihre Schauspielerei bekannt. Sie wurden als «Kessler-Zwillinge» bezeichnet. Bild: IMAGO/United Archives Keystone 1957: «Der Graf von Luxemburg» mit den Kessler-Zwillingen und Gerhard Riedmann als Graf von Luxemburg. Die Zwillinge spielten die Tänzerinnen Fritzi und Franzi. Bild: imago images / United Archives Alice und Ellen Kessler in einem Showkostüm. Das Bild entstand 1959. Bild: imago images / United Archives «Lieben Sie Show» war ein TV-Format von der ARD aus dem Jahr 1962. Bild: IMAGO/United Archives Mit TV-Legende Rudi Carrell im Format «Die verflixte 7». Die Show mit Carrell lief von 1965 bis 1973. Bild: imago images/United Archives Alice (li.) und Ellen Kessler mit dem Moderator Frank Elstner beim Pressetermin für die TV-Show «Deutschland spielt auf – zum 50. Geburtstag der ARD-Fernsehlotterie» 2006.

Die Kessler Zwilinge Alice und Ellen sind im Alter von 89 Jahren gemeinsam in München gestorben – ein Wunsch der Show-Ikonen. Vor zwei Jahren änderten sie ihr Testament. Wer erbt nun ihr Vermögen?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Kessler-Zwillinge Alice und Ellen sind im Alter von 89 Jahren in München verstorben.

Die beiden international bekannten Entertainerinnen waren zeitlebens unzertrennlich und hatten ihren gemeinsamen Tod sowie ihre Beisetzung testamentarisch geregelt.

Ihr Karriereweg führte sie vom Kinderballett der Oper Leipzig über Düsseldorf bis ins Pariser Lido, wo 1955 ihr internationaler Durchbruch gelang.

Die Zwillinge wurden zu europaweiten Showstars, traten mit Frank Sinatra, Harry Belafonte und Fred Astaire auf und vertraten Deutschland 1959 am Eurovision Song Contest.

Jetzt wurde bekannt, dass sie ihr Testament vor zwei Jahren abänderten. Wer erbt nun ihr Vermögen? Mehr anzeigen

Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Alice und Ellen Kessler starben gemeinsam im Alter von 89 Jahren in der Nähe von München. Die beiden prägten über Jahrzehnte die deutsche Unterhaltungsszene und galten als Ikonen der Showbranche.

Erst im Herbst 2023 hatten die Schwestern ihr Testament noch einmal angepasst und ihr Erbe neu geregelt.

Im Frühjahr 2024 sagte Ellen Kessler in einem Interview mit der «Bild»-Zeitung: «Meine Schwester und ich haben besprochen, dass nicht nur einer etwas haben soll, sondern mehrere.»

Jetzt wird klar, was sie damit gemeint haben.

Ellen Kessler: «Wir wollten unser Erbe etwas gerechter aufteilen, nicht alles in einen Topf schmeissen»

Die Kessler-Zwillinge, die noch vor wenigen Wochen bei ihrem letzten Auftritt strahlten, blieben ihr Leben lang unverheiratet und hatten keine Kinder.

Ursprünglich sollte ihr gesamtes Vermögen an «Ärzte ohne Grenzen» gehen. Doch vor zwei Jahren änderten Alice und Ellen Kessler ihre Pläne. «Wir wollten unser Erbe etwas gerechter aufteilen, nicht alles in einen Topf schmeissen», erklärte Ellen Kessler damals.

Neu profitieren nun auch die Blindenmission CBM, UNICEF, das Paul Klinger Künstlersozialwerk sowie die Deutsche Stiftung Patientenschutz von ihrem Nachlass.

Wie hoch das Erbe der Kessler-Zwillinge ist, bleibt unklar. Ellen Kessler sagte jedoch einmal: «Wir haben sehr gut verdient, unser Geld nie zum Fenster rausgeschmissen und gut angelegt.» Sie hätten noch «ein bisschen was auf der Kante».

Kessler Zwillinge: «Im Tode vereint. So hätten wir es gern»

Zuletzt hatten sich die Kessler-Zwillinge aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und lebten in Grünwald im Süden Münchens. «Wir werden nicht mehr so lange leben», sagte Ellen einst. Nur wenige Monate nach ihrem 89. Geburtstag starben die berühmten Schwestern gemeinsam in ihrem Haus.

Ihre Karriere startete 1955: In der Komödie «Solang’ es hübsche Mädchen gibt» standen Alice und Ellen Kessler erstmals zusammen vor der Kamera. Es folgten zahlreiche Film- und TV-Auftritte – national wie international.

Die beiden waren ihr ganzes Leben lang unzertrennlich. Bereits Anfang des Jahres erklärten sie im Gespräch mit der «Bild», dass sie auch nach dem Tod zusammenbleiben wollen: «Im Tode vereint. So hätten wir es gern. Und so haben wir es auch testamentarisch verfügt.»

Suizid-Gedanken? Hier findest du Hilfe: Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und für ihr Umfeld da.

Dargebotenen Hand : Telefonnummer 143 oder Beratungstelefon der: Telefonnummer 143 oder www.143.ch

Pro Juventute (für Kinder und Jugendliche): Telefonnummer 147 oder Beratungstelefon(für Kinder und Jugendliche): Telefonnummer 147 oder www.147.ch

Weitere Adressen und Informationen: www.reden-kann-retten.ch



– Refugium: Verein für Hinterbliebene nach Suizid

– Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben:: Verein für Hinterbliebene nach Suizid Nebelmeer : Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils Mehr anzeigen

Mehr Videos aus dem Ressort