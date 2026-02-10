  1. Privatkunden
«Kevin – Allein zu Haus»-Star Todesursache von Schauspielerin Catherine O’Hara veröffentlicht

dpa

10.2.2026 - 06:03

Der Tod von Catherine O'Hara – hier in einer Szene der erfolgreichen TV-Serie «Schitt's Creek» –  kam für die Filmwelt überraschend.
Der Tod von Catherine O'Hara – hier in einer Szene der erfolgreichen TV-Serie «Schitt's Creek» –  kam für die Filmwelt überraschend.
Bild: Keystone/Pop TV via AP

Als Filmmutter in «Kevin – Allein zu Haus» machte Catherine O'Hara Furore. Der plötzliche Tod der Schauspielerin Ende Januar mit 71 Jahren schockierte die Filmwelt. Nun ist die Ursache bekannt.

DPA

10.02.2026, 06:03

10.02.2026, 06:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Tod der beliebten kanadischen Schauspielerin Catherine O’Hara hat Kollegen und Fans weltweit schockiert.
  • Nun liegt ihre Sterbeurkunde vor: Demnach litt die 71-Jährige an einer Lungenembolie und Darmkrebs.
  • Das Management des Stars hatte anfangs nur mitgeteilt, dass O'Hara nach «kurzer Krankheit» gestorben sei.
Mehr anzeigen

Der Tod der kanadischen Schauspielerin Catherine O'Hara («Kevin – Allein zu Haus», «Beetlejuice») mit nur 71 Jahren hatte Kollegen und Fans schockiert. Jetzt gab die zuständige Behörde in Kalifornien die Todesursache bekannt, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Laut der Sterbeurkunde erlag O'Hara am 30. Januar einer Lungenembolie. Als zugrunde liegende Ursache wurde Darmkrebs genannt. Das Management des Stars hatte anfangs nur mitgeteilt, dass O'Hara nach «kurzer Krankheit» gestorben sei. 

In dem Hollywood-Hit «Kevin – Allein zu Haus» (1990), der Macaulay Culkin zum Kinderstar machte, verkörperte sie die Mutter des kleinen Titelhelden, der von seinen Eltern bei einer Weihnachtsreise versehentlich zu Hause vergessen wurde. Die Kanadierin stand für viele Komödien vor der Kamera – unter anderem in der Rolle als Delia Deetz in «Beetlejuice» (1988) und in der Fortsetzung «Beetlejuice Beetlejuice» (2024). 

Mutter aus «Kevin – Allein zu Haus». Hollywoodstar Catherine O'Hara mit 71 Jahren gestorben

Mutter aus «Kevin – Allein zu Haus»Hollywoodstar Catherine O'Hara mit 71 Jahren gestorben

Eugene Levy als Film- und TV-Ehemann

Häufig arbeitete O'Hara mit dem kanadischen Schauspieler Eugene Levy zusammen. In der Gesellschaftssatire «Best in Show» spielten sie ein neurotisches Ehepaar, das mit seinem Vierbeiner bei einer Hundeshow den grossen Preis gewinnen möchte. In der preisgekrönten Sitcom «Schitt's Creek» (2015 bis 2020) mimten sie ein Ehepaar, das nach der finanziellen Pleite mit der Familie aus einer Prachtvilla in ein Motel umzieht. Die Rolle der schrillen Soap-Opera-Darstellerin Moira Rose in «Schitt's Creek» brachte O'Hara einen Emmy und einen Golden Globe ein.

Letzte Auftritte

Zuletzt war die Schauspielerin mit Pedro Pascal in der dystopischen Dramaserie «The Last of Us» und an der Seite von Komödienstar Seth Rogen in der Comedyserie «The Studio» zu sehen. Im vergangenen September nahm O'Hara gemeinsam mit ihrem Mann Bo Welch an der Emmy-Gala in Los Angeles teil. Das war US-Medien zufolge ihr letzter öffentlicher Auftritt. Bei der Vergabe der Golden Globes Anfang Januar war die Schauspielerin für «The Studio» als beste Nebendarstellerin in einer TV-Serie nominiert gewesen, doch sie fehlte bei der Preisverleihung.

