Christine Baumgartner verlobt sich am Traumstrand

Kevin Costner mit seiner damaligen Frau Christine Baumgartner im Juni 2018 in Los Angeles. Costner und Baumgartner liessen sich 2023 nach fast 19 Jahren Ehe scheiden. 1998 wurden sie ein Paar, 2004 heirateten sie. IMAGO/ABACAPRESS/Lionel Hahn

Christine Baumgartner, die Ex-Frau von Kevin Costner, hat sich mit dem Finanzmanager Josh Connor verlobt. Die romantische Verlobung fand am Strand von Santa Barbara statt.

Carlotta Henggeler

Christine Baumgartner, die ehemalige Ehefrau von Hollywood-Star Kevin Costner, hat sich mit ihrem Partner Josh Connor verlobt.

Die Verlobung ereignete sich am 26. Januar während eines intimen Abendessens am Strand von Santa Barbara. Laut dem US-Magazin «People» ging Connor auf die Knie, als ein leichter Regen einsetzte und der Strand fast menschenleer war.

Dieser Schritt kam für den engen Freundeskreis des Paares nicht überraschend. Baumgartner und Connor verbrachten bereits Weihnachten zusammen in New York, was als Beginn ihrer Beziehung gilt.

Ein Insider berichtet, dass die beiden überglücklich sind und sich auf ihre gemeinsame Zukunft freuen.

Eine Beziehung mit starkem Fundament

Die Beziehung zwischen Baumgartner und Connor begann als Freundschaft, was ihnen ein solides Fundament gibt. Sie teilen ähnliche Werte und Baumgartner fühlt sich in dieser neuen Partnerschaft unterstützt und glücklich. Freunde von Baumgartner haben die Beziehung nach ihrer Scheidung von Kevin Costner stets befürwortet.

Das Paar wurde erstmals im Juli 2023 während eines Urlaubs auf Hawaii zusammen gesehen, was Spekulationen über ihre Beziehung auslöste. Ein Freund von Baumgartner bestätigte, dass sie seit Januar 2024 ein Paar sind.

Familie im Mittelpunkt

Christine Baumgartner ist bekannt dafür, dass sie ihr Leben ihrer Familie widmet. Sie und Connor unternehmen viel gemeinsam, wobei die Betreuung ihrer Kinder stets im Vordergrund steht. Die Hochzeitstermine sind noch nicht bekannt, aber die Verlobung markiert einen positiven Schritt in Baumgartners Leben.

Die Verlobung folgt ein Jahr nach der Scheidung von Kevin Costner im Februar 2024. Das ehemalige Paar war 18 Jahre verheiratet und hat drei Kinder: Cayden, Hayes und Grace.

Kevin Costner wurde kürzlich mit der Wildtierfotografin Guadalupe Laiz in Aspen gesehen, was auf ein neues Kapitel in seinem Leben hindeutet.

Die Redaktorin hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.

