Tiefer Fall nach #MeToo Kevin Spacey gesteht: «Habe kein Zuhause mehr» 

Julian Weinberger

20.11.2025

Kevin Spacey ist tief gefallen. (Archivbild)
Kevin Spacey ist tief gefallen. (Archivbild)
Bild: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Ein doppelter Oscar-Gewinner ohne Zuhause: In einem Interview hat Kevin Spacey gestanden, aktuell keinen festen Wohnsitz zu haben. Die Hoffnung auf eine Rückkehr zu seinem alten Leben und auf die Leinwand hat er trotzdem noch nicht aufgegeben.

Redaktion blue News

20.11.2025, 20:54

20.11.2025, 22:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Kevin Spacey gehörte einst zu den gefragtesten Schauspielern Hollywoods.
  • Im Zuge der MeToo-Bewegung wurde dem 66-Jährigen sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen. Obwohl er in allen Punkten freigesprochen wurde, spürt er die Folgen noch heute deutlich.
  • In einem Interview gab er nun an, aktuell keinen festen Wohnsitz zu haben. Trotzdem träumt er davon, weiter als Schauspieler zu arbeiten.
Mehr anzeigen

Er galt lange als eines der prominentesten Gesichter, das im Zuge der MeToo-Bewegung beschuldigt wurde: Kevin Spacey. Auch wenn der Schauspieler vor Gericht in allen Anklagepunkten von Missbrauchsvorwürfen frei gesprochen wurde, hat der 66-Jährige noch immer mit den Konsequenzen zu kämpfen.

Wie er in einem Gespräch mit «The Telegraph» preisgab, verfügt Spacey derzeit über keinen festen Wohnsitz. «Ich lebe in Hotels, ich lebe in Airbnbs, ich gehe dorthin, wo es Arbeit gibt», führte der einstige Hollywood-Star aus. «Ich habe buchstäblich kein Zuhause.»

Kevin Spacey konnte Privatinsolvenz abwenden

Obwohl Spacey nie gerichtlich belangt wurde, scheint sein Name in der Schauspielbranche verbrannt zu sein. Grosse Rollen sind für den Oscar-Gewinner (für «Die üblichen Verdächtigen» und «American Beauty») und einstigen «House of Cards»-Star kaum denkbar.

Das macht sich auch finanziell bemerkbar. Üppige Gagen gehören längst der Vergangenheit an. «Die Kosten der letzten sieben Jahre waren astronomisch», gab Spacey in dem Interview Einblicke. «Ich hatte kaum Einkommen und alles ging weg.» Zwar konnte er eine Privatinsolvenz abwenden, seine Finanzlage beschrieb er trotzdem als «nicht gut».

Am Ende seines Gerichtsprozesses wurde Kevin Spacey 2023 in allen Punkten freigesprochen.
Am Ende seines Gerichtsprozesses wurde Kevin Spacey 2023 in allen Punkten freigesprochen.
Bild: AP Photo / Alberto Pezzali

Wegen seiner prekären finanziellen Lage fühle sich Spacey in seine Anfangsjahre als Schauspieler zurückversetzt, schilderte er: «Auf seltsame Weise habe ich das Gefühl, wieder dort zu sein, wo ich angefangen habe, nämlich einfach dorthin zu gehen, wo es Arbeit gibt.» Sein Besitz sei aktuell eingelagert. Erst wenn die Lage stabiler sei, hoffe er, dass er sich wieder niederlassen könne.

«Ich verstecke mich nicht mehr hinter Gebäuden»

Daneben hoffe er auf eine Rückkehr als Schauspieler. Immerhin gab Kevin Spacey an, Kontakt «mit einigen äusserst einflussreichen Personen» zu pflegen. Eine zweite Chance halte er für möglich, sofern sich eine Person mit «hohem Ansehen und grosser Autorität» für ihn einsetze.

Trotz seiner gegenwärtigen Lebenslage steckt der einst gefeierte Mime den Kopf aber nicht in den Sand. «Man kommt darüber hinweg. Ich fühle mich wohl und konnte vieles in meinem Leben reflektieren und ändern», gab Spacey an. Zudem versicherte er: «Ich verstecke mich nicht mehr hinter Gebäuden. Ich gehe erhobenen Hauptes, ohne Brille, ohne Hut, habe nichts zu verbergen.»

