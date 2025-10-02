Hollywood läuft Sturm gegen KI-Schauspielerin Tilly Norwood

Tilly Norwood in einer KI-generierten Szene des Studios Particle6. Particle6 / tillynorwood.com

Seit eine Produktionsfirma die erste KI-generierte Schauspielerin vorgestellt hat, schlagen die Wogen in der Filmbranche hoch. Filmschaffende verbreiten Boykottaufrufe.

Die erste KI-Schauspielerin ist das Produkt eines Unternehmens namens Xicoia.

Die Firma bezeichnet sich selbst als weltweit erstes Studio für KI-Talente.

Branchenverbände, Schauspieler und Filmemacher reagierten mit brüsker Empörung auf Tilly Norwood.

Tilly Norwood sucht einen Hollywood-Agenten – wie Tausende andere Schauspieler auch. Doch im Gegensatz zu den jungen Darstellerinnen und Darsteller, die in der Filmindustrie Karriere machen wollen, ist Tilly Norwood eine mit künstlicher Intelligenz generierte Figur. Die erste KI-Schauspielerin Hollywoods ist das Produkt eines Unternehmens namens Xicoia, das sich selbst als weltweit erstes Studio für KI-Talente bezeichnet.

Seit die niederländische Produzentin und Komikerin Eline Van der Velden die digitale Figur ankündigte, ist Tilly Norwood in aller Munde. Aber nicht im positiven Sinne. Branchenverbände, Schauspieler und Filmemacher reagierten auf das Xicoia-Wesen mit brüsker Ablehnung und betonten, künstliche Intelligenz solle keine Hauptrolle im Schauspielberuf einnehmen. In einer Erklärung teilte die Schauspielergewerkschaft Screen Actors Guild mit, «Kreativität ist menschenzentriert und sollte das auch bleiben».

Werbetour am ZFF

«Um es klar zu sagen, Tilly Norwood ist keine Schauspielerin, sondern eine Figur, die von einem Computerprogramm generiert wurde, das mit den Werken unzähliger professioneller Darsteller trainiert wurde – ohne deren Zustimmung oder Vergütung», heiss es da. «Sie hat keine Lebenserfahrung, auf die sie zurückgreifen kann, keine Emotionen, und nach unseren Beobachtungen hat das Publikum kein Interesse daran, computergenerierte Inhalte zu sehen, die nichts mit menschlicher Erfahrung zu tun haben.»

Van der Velden, Gründerin des KI-Produktionsstudios Particle6, warb am vergangenen Wochenende auf dem Zurich Summit, dem Branchentreffen des Züricher Filmfestivals, für Tilly Norwood. Sie betonte, Talentagenturen würden Norwood umwerben und sie gehe davon aus, dass sie bald eine Vertragsunterzeichnung bekannt geben könne.

Viele in Hollywood hoffen jedoch, dass dies nie geschieht. «Ich hoffe, dass alle Schauspieler, die von diesem Agenten vertreten werden, ihn fallen lassen», schrieb die Schauspielerin Melissa Barrera («In the Heights», «Scream») in den sozialen Medien. «Wie ekelhaft – erfasst die Stimmung im Raum.»

Auch Natasha Lyonne wurde deutlich: «Jede Talentagentur, die sich daran beteiligt, sollte von allen Verbänden boykottiert werden», schrieb der Star der US-Fernsehserie «Russian Doll» auf Instagram. Lyonne führt Regie bei einem Spielfilm namens «Uncanny Valley», der verspricht, «ethische» künstliche Intelligenz in Kombination mit traditionellen Filmtechniken einzusetzen. «Völlig fehlgeleitet & total gestört. Nicht der richtige Weg. Nicht die richtige Stimmung. Nicht die richtige Verwendung.»

KI in der Filmbranche angekommen

Künstliche Intelligenz wird häufig eingesetzt in der Filmproduktion, obwohl ihre Implementierung kontrovers diskutiert wird. Sie war ein wesentlicher Verhandlungspunkt in dem langwierigen Streik der US-Mediengewerkschaft SAG-AFTRA, der Ende 2023 mit einigen Massnahmen zum Verbot der Verwendung von KI-Figuren endete, die Schauspielern und ihren Darbietungen ähneln.

Auch ein einjähriger Streik von Videospiel-Schauspielern drehte sich um den Schutz vor KI. Im Juli stimmten sie einem neuen Vertrag zu, der Arbeitgeber verpflichtet, eine schriftliche Genehmigung für die Erstellung einer digitalen Nachbildung einzuholen.

Dennoch gab es zahlreiche Kontroversen über den Einsatz von KI in der Schauspielerei. Der Oscar-prämierte Film «Der Brutalist» nutzte künstliche Intelligenz für die ungarischen Dialoge der Figuren von Adrien Brody und Felicity Jones, was in der Branche zu Diskussionen führte.

Ist Tilly Norwood ein «Kunstwerk»?

Auf die Empörung über Tilly Norwood reagierte Van der Velden auf Instagram. «An diejenigen, die ihre Wut über die Generierung meiner KI-Figur Tilly Norwood zum Ausdruck gebracht haben: Sie ist kein Ersatz für einen Menschen, sondern ein kreatives Werk – ein Kunstwerk», schrieb Van der Velden am Sonntag. «Wie viele Kunstformen vor ihr regt sie Diskussionen an, und das allein zeigt schon die Kraft der Kreativität.»

Auf Interviewanfragen reagierte Van der Velden nicht. In ihrem Beitrag argumentierte sie, dass KI-Figuren als eigenes Genre beurteilt werden sollten. «Die Entwicklung von Tilly war für mich ein Akt der Fantasie und Handwerkskunst, ähnlich wie das Zeichnen einer Figur, das Schreiben einer Rolle oder das Gestalten einer Darbietung. Es braucht Zeit, Talent und Wiederholungen, um eine solche Figur zum Leben zu erwecken.»

Die Erklärung wurde auch auf Tilly Norwoods eigenem Instagram-Account geteilt. Gepostet wurden auch Fotos, auf denen die Figur Kaffee trinkt, Kleidung kauft und sich auf verschiedene Projekte vorbereitet. Am Mittwoch hatte der Account mehr als 42.000 Follower. «Ich hatte neulich so viel Spass beim Drehen einiger Screen-Tests», heisst es in einem Post. «Jeder Tag fühlt sich an wie ein Schritt näher an die grosse Leinwand.»