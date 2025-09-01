  1. Privatkunden
Nach Ehe-Aus SRF-Moderatorin Kiki Maeder macht Liebesglück öffentlich

Carlotta Henggeler

1.9.2025

Moderatorin Kiki Maeder hat einen neuen Partner. 
SRF/Oscar Alessio

SRF-Moderatorin Kiki Maeder schwelgt im Liebeshoch: Die zweifache Mutter hat ihre neue Beziehung mit dem ehemaligen Schweiz-Chef der Credit Suisse bestätigt. 

Carlotta Henggeler

01.09.2025, 14:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • SRF-Moderatorin Kiki Maeder hat nach dem Ehe-Aus einen neuen Partner.
  • Erstmals in der Öffentlichkeit hat sie sich mit ihrem neuen Freund an einer Benefizveranstaltung gezeigt.
  • Der neue Mann an Maeders Seite ist kein Unbekannter: Es ist der ehemalige Schweiz-Chef der Credit Suisse, André Helfenstein.
Mehr anzeigen

In der SRF-Tränendrüsenshow «Happy Day» gehen Träume in Erfüllung. Positive Schlagzeilen liefert jetzt auch SRF-Moderatorin Kiki Maeder, die als Sidekick im TV-Format bekannt ist.

Kiki Maeder (44) hat sich letztes Wochenende am Zoofäscht mit ihrem neuen Schatz erstmals in der Öffentlichkeit gezeigt. Gegenüber «SonntagsBlick» sagt Maeder: «Ja, wir sind ein Paar.»

Die zweifache Mutter Kiki Maeder trennte sich vor zwei Jahren von ihrem Mann.

Der neue Partner an Maeders Seite heisst André Helfenstein (57), er ist der ehemalige Schweiz-Chef der Credit Suisse. Maeder besuchte den Anlass mit ihrem Bruder, dem Gastronomen Nicolas Maeder. 

André Helfenstein anlässlich einer Medienkonferenz der Credit Suisse zur Lancierung ihres neuen digitalen Angebotes am Donnerstag, 10. September 2020 in Zürich.
KEYSTONE

An der jährlichen Benefizgala für den Zoo Zürich haben viele Prominente teilgenommen. Darunter Georges Kern, CEO von Breitling, und Formel1-Legende Peter Sauber. Kiki Maeder über den Anlass: «Wir haben den Abend sehr genossen.»

Im Herbst geht es bei «Happy Day» weiter

Kiki Maeder ist seit 2013 Co-Moderatorin bei «Happy Day». Ab 27. September moderiert Nik Hartmann neu die Sendung.

Röbi Koller nach TV-Abschied. «Den Moment des Sterbens kann man nicht üben»

Röbi Koller nach TV-Abschied«Den Moment des Sterbens kann man nicht üben»

Er übernimmt den TV-Job von Röbi Koller, der die Show 18 Jahre moderiert hat.

André Helfenstein sitzt zurzeit im Verwaltungsrat der Börsenbetreiberin SIX sowie der Baloise Versicherung. Zudem engagiert er sich im Familienunternehmen von Denner-Erbe Philippe Gaydoul, berichtet «Tages-Anzeiger».

Mehr Videos aus dem Ressort

«Lässer» mit Röbi Koller

«Lässer» mit Röbi Koller

Röbi Koller blickt in «Lässer» auf bewegende Momente aus seiner Zeit bei «Happy Day» zurück. Dabei teilt er berührende Geschichten und erzählt, was ihn heute im Ruhestand antreibt und wieso der Tod für ihn kein Tabuthema ist.

09.05.2025

