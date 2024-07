Schauspielerin Kim Cattrall hat die Gerüchte um eine mögliche Rückkehr zur TV-Serie «And Just Like That ...» ein weiteres Mal dementiert. Bild: FOX Image Collection via Getty Images

Viele Fans hatten auf ein Wiedersehen mit Kim Cattrall als Samantha Jones aus «Sex and the City» gehofft. Jetzt erteilte die Schauspielerin den Gerüchten um ein mögliches Comeback eine weitere Absage.

jke Jenny Keller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kim Cattrall hat die Gerüchte um ihre Rückkehr zu «And Just Like That ...» ein weiteres Mal dementiert.

Die 67-jährige Schauspielerin erklärte, dass sie kein Interesse daran habe, ihre Rolle als Samantha Jones erneut zu übernehmen.

Cattrall äusserte zuvor Unzufriedenheit mit der Darstellung ihrer Figur im geplanten dritten «Sex and the City»-Spin-off-Film. Mehr anzeigen

Kim Cattrall hat die Gerüchte um ihre Rückkehr zu «And Just Like That ...» endgültig zerschlagen.

Am Sonntag, 21. Juli, antwortete sie einem Fan auf X, der fragte, ob sie in der dritten Staffel der Serie dabei sein werde: «Oh, das ist so nett, aber das bin ich nicht.»

Mit diesem Satz nahm sie den Spekulationen, die in den letzten Tagen immer lauter wurden, den Wind aus den Segeln. Die dritte Staffel des Spin-offs, das sich gerade in der Produktion befindet, hatte Hoffnungen geweckt, dass die beliebte Samantha Jones zurückkehren könnte.

Anruf für Carrie

In der ersten Staffel war ihre Präsenz lediglich durch den Austausch von Textnachrichten mit Carrie Bradshaw (gespielt von Sarah Jessica Parker) zu spüren.

Im Finale der zweiten Staffel gab es dann einen kurzen, aber freudig begrüssten Auftritt von Samantha, als sie Carrie aus London anrief und erklärte, dass sie sie in New York überraschen wollte, aber aufgrund von Flugverspätungen verhindert war.

In dieser Szene trug Cattralls Figur eine silberne Jacke und ein rotes Ensemble, entworfen von Patricia Field (83), die auch die Kostüme der Originalserie gestaltet hatte. Zu ihrem Kurzauftritt sagte Cattrall in der Talkshow «The View»: «Ich dachte einfach, wenn ich zurückkomme, muss ich mit diesem Samantha-Stil zurückkommen.»

Cattrall hat in der Vergangenheit offen darüber gesprochen, dass sie kein Interesse daran hat, an der neuen TV-Serie teilzunehmen. Bereits im Mai 2022 erklärte sie gegenüber «Variety», dass ihr die Darstellung ihrer Figur im Drehbuch für den nie produzierten dritten «Sex and the City»-Film nicht gefiel.

Die vier Hauptfiguren aus «Sex and the City»: Cynthia Nixon, Kristin Davis, Kim Cattrall und Sarah Jessica Parker (von links nach rechts). Bild: Keystone

Sie beschrieb die Samantha-Darstellung als «herzzerreissend» und sagte, dass sie dadurch keine Lust mehr hatte, ihre Rolle erneut zu übernehmen. Sie sprach auch über die Herausforderung, eine Figur über mehrere Jahrzehnte hinweg zu spielen:

«Alles muss wachsen, sonst stirbt es. Als die Serie zu Ende ging, dachte ich, das sei klug. Wir wiederholen uns nicht. Und dann der Film, um alle losen Enden zu schliessen. Und dann gibt es noch einen Film. Und dann gibt es noch einen Film?»

Samantha bleibt Vergangenheit

Mit ihrer klaren Antwort auf die jüngsten Spekulationen macht Kim Cattrall deutlich, dass Samantha Jones wohl endgültig in der Vergangenheit bleibt.

Die Fans müssen sich somit mit ihren Erinnerungen an den unvergleichlichen «Sex and the City»-Charakter und den kurzen Auftritt im Finale der zweiten Staffel zufriedengeben.

Cattrall wurde mit ihrer Rolle als Samantha Jones in der HBO-Erfolgsserie «Sex and the City» weltberühmt. Geboren wurde die Schauspielerin in Liverpool in Grossbritannien.

Die Mutter war Sekretärin, der Vater Ingenieur. Noch als Cattrall ein Baby war, wanderte die Familie nach Kanada aus. Mit elf Jahren nahm Cattrall erstmals Schauspielunterricht und bekam früh erste Rollen.

