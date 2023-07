Diese Stars besitzen eine Birkin Bag aus Krokodilleder Hierbei handelt es sich nicht um irgendeine Tasche, sondern um die teuerste der Welt. Sie heisst Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Birkin und ist von Hermès. Bild: Imago 2015 distanzierte sich Jane Birkin in einer Pressemitteilung von der Tasche aus Krokodilleder. Sie forderte das französische Luxushaus auf, die nach ihr benannte Krokodiltasche umzubenennen. Sie prangerte die «grausamen Praktiken» bei der Schlachtung der Tiere an. Bild: AP, Keystone Mit dem hellen Modell aus Krokodilleder, das Jennifer Lopez im März 2019 in New York ausführt, ist Kim Kardashian an ein Fussballspiel gegangen. Bild: imago images / Runway Manhattan Ihre Schwester Khloé Kardashian sowie ihre Mutter Kris Jenner sind auch im Besitz der sündhaft teuren Tasche. Im September 2022 wurde Letztere mit einem schwarzen Modell in New York gesichtet. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Victoria Beckham hat eine ganze Birkin-Bag-Kollektion zu Hause. Darunter leider auch Korokodilsledertaschen, wie diese, die sie 2010 bei Aprilwetter in New York trug. Bild: imago images/Everett Collection Diese Stars besitzen eine Birkin Bag aus Krokodilleder Hierbei handelt es sich nicht um irgendeine Tasche, sondern um die teuerste der Welt. Sie heisst Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Birkin und ist von Hermès. Bild: Imago 2015 distanzierte sich Jane Birkin in einer Pressemitteilung von der Tasche aus Krokodilleder. Sie forderte das französische Luxushaus auf, die nach ihr benannte Krokodiltasche umzubenennen. Sie prangerte die «grausamen Praktiken» bei der Schlachtung der Tiere an. Bild: AP, Keystone Mit dem hellen Modell aus Krokodilleder, das Jennifer Lopez im März 2019 in New York ausführt, ist Kim Kardashian an ein Fussballspiel gegangen. Bild: imago images / Runway Manhattan Ihre Schwester Khloé Kardashian sowie ihre Mutter Kris Jenner sind auch im Besitz der sündhaft teuren Tasche. Im September 2022 wurde Letztere mit einem schwarzen Modell in New York gesichtet. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Victoria Beckham hat eine ganze Birkin-Bag-Kollektion zu Hause. Darunter leider auch Korokodilsledertaschen, wie diese, die sie 2010 bei Aprilwetter in New York trug. Bild: imago images/Everett Collection

Jeans, Cropped Top und dazu die teuerste Tasche der Welt. Ein Look, über den die verstorbene Jane Birkin entsetzt wäre.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dekadent unterwegs: Kim Kardashian zeigt sich mit teuerster Tasche der Welt an einem Fussballspiel.

Es handelt sich um eine Birkin Bag aus Krokodilleder.

Tierschutzorganisationen prangern die grausamen Praktiken bei der Schlachtung der Krokodile an.

Darum forderte Jane Birkin 2015 das französische Luxushaus auf, die nach ihr benannte Krokodiltasche umzubenennen. Mehr anzeigen

Eine der bisher teuersten Birkin Bags wurde umgerechnet für über 190'000 Franken bei einer Auktion im Jahr 2016 versteigert: Eine Hermès Birkin 30 Niloticus Himalaya Blanc mit 18-karätigem Weissgold und Diamant und aus weissem Krokodilleder.

Und mit einer solchen Tasche hat sich Kim Kardashian am 26. Juli an ein Fussballspiel gewagt.

In Osaka in Japan schaute sie sich das Spiel zwischen Al-Nassr und Paris Saint-Germain an und trug eine verblasste Motocross-Hose in Kombination mit einem Tank Top, wie man auf Page Six sehen kann. Farblich zum hellen Outfit abgestimmt war die Luxustasche. Bei dem Protz-Auftritt war ihr die Aufmerksamkeit gewiss. Auch wenn die Tasche auf ihrem Instagram-Account nur en passant zu sehen ist, konnten die Fotografen das dekadente Stück vor Ort ablichten und bescherten den Medien die Bilder.

Ein paar Tage zuvor kreuzte Kim Kardashian in einem Destroyed-Look, bestehend aus einer zerrissenen Jeans und einem Crop Top auf. Dazu gab es ein Gürtel-Bag von Chanel und als wäre das nicht schon genug Luxus, um das Outfit aufzupeppen, ebenfalls die Himalaya-Tasche aus Krokodilleder von Hermès.

Jane Birkin wollte keine Kroko-Tasche

Eine Hommage an Jane Birkin? Fehlanzeige! Schliesslich forderte die kürzlich verstorbene Ikone der 60er-Jahre in einer 2015 verfassten Pressemitteilung das französische Luxushaus auf, die nach ihr benannte Krokodiltasche umzubenennen. Sie prangerte die «grausamen Praktiken» bei der Schlachtung der Krokodile an.

Tierschutzorganisationen protestierten seit Jahren gegen den Handtaschenhersteller Hermès. Sie fordern das Luxuslabel auf, keine exotischen Tierhäute für seine Produkte zu verwenden.