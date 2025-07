«Wilhelm Tell»-Darsteller: «Ich dachte, Tell zog mit einem Wanderzirkus durch die Schweiz» Die Tell-Sage gehört zur Schweiz wie das Matterhorn. Im neuen Actionfilm «Wilhelm Tell» kämpft der Däne Claes Bang als Schweizer Nationalheld mit der Armbrust gegen die Unterdrückung. blue News hat ihn und Regisseur Nick Hamm zum Gespräch getroffen. 22.05.2025

Die Tell-Sage gehört zur Schweiz wie das Matterhorn. Im neuen Actionfilm «Wilhelm Tell» kämpft der Däne Claes Bang als Schweizer Nationalheld mit der Armbrust gegen die Unterdrückung. blue News hat ihn und den Regisseur Nick Hamm zum Gespräch getroffen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Regisseur Nick Hamm hat die Geschichte um den Schweizer Nationalhelden Wilhelm Tell mit dem Dänen Claes Bang in der Hauptrolle verfilmt.

Gedreht wurde hauptsächlich in Südtirol, wo das Dorf Altdorf originalgetreu nachgebaut wurde.

Der Film feierte 2024 seine Europapremiere am Zurich Film Festival. Wie Regisseur und Hauptdarsteller diesen Moment erlebten – und vieles mehr – erfährst du im Video-Interview von blue News.

Die Verfilmung der Geschichte des Nationalhelden läuft ab 31. Juli 2025 bei blue Cinema. Mehr anzeigen

In der Schweiz kennt fast jeder die Geschichte des Nationalhelden Wilhelm Tell – jenes legendären Armbrustschützen, der gezwungen wurde, einen Apfel vom Kopf seines eigenen Sohnes zu schiessen.

Der neue Film «Wilhelm Tell» von Regisseur Nick Hamm bringt diese berühmte Legende nun als internationales Historienepos auf die grosse Leinwand – modern, bildgewaltig und voller Action.

«Willhelm Tell» und weitere Filme jetzt bei blue Cinema Kino finden

Gedreht wurde überwiegend in Südtirol, wo unter anderem das Schweizer Dorf Altdorf detailgetreu nachgebaut wurde. In die Hauptrolle des Schweizer Freiheitskämpfers Wilhelm Tell schlüpft Claes Bang, Oscarpreisträger Ben Kingsley ist als Habsburgerkönig Albrecht zu sehen. Auch Jonathan Pryce und Golshifteh Farahani übernehmen zentrale Rollen.

Der Film feierte 2024 im Rahmen des Zurich Film Festivals seine Europapremiere. Dort traf blue News-Redaktor Fabian Tschamper den Regisseur und den Hauptdarsteller zum Interview. Wie gut sie die Tell-Sage bereits vor dem Dreh kannten – und wie sie sich auf die Armbrustszenen vorbereitet haben – siehst du im Video.

«Wilhelm Tell» läuft ab 31. Juli 2025 bei blue Cinema.

Mehr zum Thema