Valentinstag auf SRF «KissCam» mit Helene Fischer und Luca Hänni – «Happy Day» schaltet auf Nähe

Bruno Bötschi

15.2.2026

Liess so viel Nähe zu wie noch nie: Superstar Helene Fischer bei «Happy Day» mit Moderator Nik Hartmann.
Liess so viel Nähe zu wie noch nie: Superstar Helene Fischer bei «Happy Day» mit Moderator Nik Hartmann.
Bild: SRF

Wenn TV Nähe herstellen will, wird es oft laut oder pathetisch. «Happy Day» beweist am Valentinstag, dass es anders geht: mit Zurückhaltung, Herz – und einem Abend, an dem selbst Superstars bodenständig bleiben.

Lukas Rüttimann

15.02.2026, 06:48

15.02.2026, 06:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Valentinsausgabe von «Happy Day» auf SRF 1 konnte am Samstag, 14. Februar, mit einem imposanten Staraufgebot aufwarten.
  • Stargast war Helene Fischer, dazu gabs ein Duett im Studio mit Luca Hänni.
  • Zum ersten Mal kam eine «KissCam» zum Einsatz bei «Happy Day».
  • Nik Hartmann hat sich als Nachfolger von Röbi Koller etabliert, Kiki Maeder sorgt als Aussenmoderatorin für Emotionen.
Mehr anzeigen

Blumen, Herzchen, Romantik: Der Samstag, 14. Februar, ist für die TV-Show «Happy Day» so naheliegend, dass man sich fast wundert, warum das Schweizer Fernsehen SRF dieses Datum elf Jahre lang unbehelligt liess.

Doch der Kalender gehört bekanntlich zu den wenigen Dingen, die sich vom Erfolg einer Fernsehsendung nicht beeindrucken lassen.

Moderator Nik Hartmann nimmt die thematische Steilvorlage trotzdem dankbar an und eröffnet den Abend nicht mit Tränen, sondern mit Technik:

Eine «KissCam» kreist durchs Publikum. Gerade so, als wäre man im Hockeystadion – oder, wie Hartmann trocken bemerkt, am Coldplay-Gig. 

Kein Skandal wie andernorts: Die «KissCam» im «Happy Day»-Studio.
Kein Skandal wie andernorts: Die «KissCam» im «Happy Day»-Studio.
Bild: SRF

Eine kleine Erinnerung daran, dass bei «Happy Day» im Jahr eins nach Röbi Koller ein anderer Wind weht.

Denn Hartmann nimmt das Format ernst, aber nicht zu ernst. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger ist er leichter im Ton, schneller bei der Pointe – ohne Wärme aus dem Studio zu vertreiben.

Zwischen Kippstangen und Kindheitstraum

Ohne Leerlauf geht es ab nach Davos. Dort erfüllt sich Mutter Any den Wunsch nach einem echten Slalomtraining. Der Coup liegt dabei weniger im sportlichen Setup als im Tonfall.

Interview zum Valentinstag. Die grosse Liebe einer Ex-Bundesrätin – und andere romantische Einblicke

Interview zum ValentinstagDie grosse Liebe einer Ex-Bundesrätin – und andere romantische Einblicke

Marc Berthod ist seit Jahren als Sympathieträger bekannt – und genau das bestätigt der Bündner auch in diesem Beitrag wieder. Der heutige SRF-Co-Kommentator bei Skirennen tritt nicht als entrückter Ex-Skistar auf, sondern als jemand, der Nähe zulässt und Sicherheit vermittelt.

Ex-Skirennfahrer Sandro Viletta liefert das sportliche Warm-up, Marc Berthod den sympathischen Unterton.

 Nach einem Aufwärmtraining mit Olympiasieger Sandro Viletta  (2. v.r.)  wird Any (Mitte) von SRF-Experte Marc Berthod (links) zu einem besonderen Slalomtraining eingeladen. 
 Nach einem Aufwärmtraining mit Olympiasieger Sandro Viletta  (2. v.r.)  wird Any (Mitte) von SRF-Experte Marc Berthod (links) zu einem besonderen Slalomtraining eingeladen. 
Bild: SRF

Und plötzlich wirkt Anys Slalomtraining nicht wie TV-Nummer, sondern wie ein authentischer Glücksmoment. Genau so, wie man das von «Happy Day» kennt – und sich auch am Valentinstag gern gefallen lässt.

Luca Hänni lässt nichts anbrennen

Apropos Sympathieträger: Die Macher*innen von «Happy Day» wissen offensichtlich, wie man auf verlässliche gute Laune setzt. Denn auch Luca Hänni ist so ein Sicherheitsnetz – nicht im Sinn von langweilig, sondern im Sinn von:

Der Mann funktioniert immer – und am Valentinstag erst recht.

Sicherer Wert: Sänger Luca Hänni mit Kandidatin Jael beim Duett von «Ewigi Liebi».
Sicherer Wert: Sänger Luca Hänni mit Kandidatin Jael beim Duett von «Ewigi Liebi».
Bild: SRF

Gemeinsam mit Jael singt er im Studio live «Ewigi Liebi». Ein Song, der längst mehr ist als ein Musicaltitel. Natürlich schwingt da auch etwas elegante Filmpromotion mit.

Aber «Happy Day» war noch nie ein Ort, an dem sich Emotion und Eigenwerbung ernsthaft bekriegen. Wenn ein Lied Wärme erzeugt, erfüllt es seinen Zweck. Punkt.

Bötschi fragt Nik Hartmann. «Mittlerweile habe ich alles meinen Eltern gebeichtet»

Bötschi fragt Nik Hartmann«Mittlerweile habe ich alles meinen Eltern gebeichtet»

Und letztlich ist auch das ganz einfach ein klassischer «Happy Day»-Moment: Musik als Abkürzung zu grossen Emotionen, mit einem Star zum Anfassen und Abklatschen. Auch das geht so in Ordnung.

Superstar Helene Fischer entspannt wie selten

Und dann kommt sie: Helene Fischer. Ihr Auftritt wirkt weniger wie ein Programmpunkt, mehr wie das Ausrufezeichen hinter einem besonderen Abend.

Ihr Hit-Medley liefert erwartbare Höhepunkte, «Atemlos» inklusive.

Überraschender ist, was danach passiert. Helene Fischer setzt sich zu Nik Hartmann aufs Sofa, herzt dort ihren fassungslosen Fan Sascha mehrfach, umarmt, berührt, lacht, plaudert. Keine Spur von Starallüren, dafür eine bemerkenswerte Natürlichkeit.

Keine Berührungsängste: Helene Fischer umarmt ihren Fan Sascha im «Happy Day»-Studio.
Keine Berührungsängste: Helene Fischer umarmt ihren Fan Sascha im «Happy Day»-Studio.
SRF

Ob es am Mutterglück liegt? Jedenfalls zeigt sich die Sängerin bei ihrem dritten «Happy Day»-Auftritt so entspannt und publikumsnah wie selten – und passt damit perfekt ins Konzept eines Abends, der Nähe offenbar zum Hauptprogrammpunkt gemacht hat.

Umbauglück mit Ansage

Dann folgt jener Teil, der «Happy Day» regelmässig über das reine Feelgood-Niveau hebt. Der Umbau. Tamara aus St. Gallen lebt seit über 30 Jahren mit einer schweren Nervenkrankheit, die sie immer wieder ans Bett fesselt.

Ihr Mann Raffaele arbeitet von früh bis spät in der eigenen Autogarage – der Alltag ist eine Dauerleistung, nicht eine Fernsehkulisse.

Eine klassische «Happy Day» -Szene: Tamara (links) und ihre Familie beim Umbau.
Eine klassische «Happy Day» -Szene: Tamara (links) und ihre Familie beim Umbau.
Bild: SRF

Kiki Maeder und Architekt Andrin Schweizer gehen das Projekt ohne falsche Dramatik an. Hier wird nichts ausgeschlachtet, nichts sentimental überhöht. Die Sendung stellt nicht die Krankheit ins Zentrum, sondern die Entlastung. Alltagstauglichkeit als Luxus.

Und ja, auch hier wird am Ende auf den Moment hingearbeitet, in dem Türen aufgehen und Tränen fliessen – aber der Kern bleibt erstaunlich bodenständig: Es geht um Würde und ein Stück Normalität.

Ein Abend der leisen Glücksmomente

Was dieser Valentinstag bei «Happy Day» zeigt: Die TV-Show feiert Nähe, ohne sie auszustellen.

Hartmann mit Humor statt Schwere, Maeder mit Volksnähe, Berthod als bodenständiger Möglichmacher, Hänni als verbindende Energie, Fischer als Superstar ohne Allüren.

«Happy Day» mit Nik Hartmann und Kiki Maeder ist vielleicht nicht die lauteste TV-Sendung im Programm vom SRF. Aber eine, die stets ehrlich wirkt.
«Happy Day» mit Nik Hartmann und Kiki Maeder ist vielleicht nicht die lauteste TV-Sendung im Programm vom SRF. Aber eine, die stets ehrlich wirkt.
Bild: SRF

In einer Fernsehwelt, die Gefühle gern auf Anschlag dreht, wirkt «Happy Day» irritierend unaufgeregt. Keine künstliche Eskalation, kein Drama-Overkill. Stattdessen Nähe, die nicht nach Drehbuch riecht.

Das mag berechenbar sein – aber auch erstaunlich ehrlich. Während andere Shows Emotionen aufblasen, reicht hier oft ein Sofa, ein Song, ein Lächeln.

Mehr Humor, weniger Schluchzer. «Happy Day» – Nik Hartmann stolpert mit viel Schalk ins Koller-Erbe

Mehr Humor, weniger Schluchzer«Happy Day» – Nik Hartmann stolpert mit viel Schalk ins Koller-Erbe

Oder anders gesagt: «Happy Day» ist vielleicht nicht die lauteste Sendung im Programm. Aber eine der wenigen, bei der Herz nicht wie ein Spezialeffekt wirkt.

Und genau deshalb bleibt man dran – am Valentinstag und an all den anderen Samstagen, an denen Fernsehen einfach ein gutes Gefühl hinterlassen darf.

Röbi Koller blickt in «Lässer» auf bewegende Momente aus seiner Zeit bei «Happy Day» zurück. Dabei teilt er berührende Geschichten und erzählt, was ihn heute im Ruhestand antreibt und wieso der Tod für ihn kein Tabuthema ist.

09.05.2025

09.05.2025

