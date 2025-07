Inniger Moment auf grossem Bildschirm: Firmenchef geht mit Affäre auf Konzert – dann werden sie kalt erwischt Bei einem Coldplay‑Konzert in Boston wird ein vermeintliches Liebespaar von der Kiss‑Cam eingefangen. Was wie ein harmloser Gag beginnt, endet in einem peinlichen Moment für Tech‑CEO Andy Byron – denn er ist verheiratet. 18.07.2025

Ein «Kiss-Cam»-Video am Coldplay-Konzert führt zu weiteren Veränderungen beim US-Unternehmen Astronomer. Nach dem CEO Andy Byron legt nun auch Personalchefin Kristin Cabot ihr Amt nieder.

Redaktion blue News Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Andy Byron, CEO des Tech-Unternehmens Astronomer, wird am Konzert von Coldplay von einer Kamera beim Turteln mit seiner Personalchefin Kristin Cabot gefilmt.

Das Video von der Kiss-Cam geht kurz danach viral.

Nachdem Byron seinen Posten als CEO bereits aufgegeben hat, wurde jetzt bekannt, dass die beurlaubte Cabot ebenfalls ihren Posten geräumt hat. Mehr anzeigen

Andy Byron, CEO des US-amerikanischen Tech-Unternehmens Astronomer, wird am Konzert von Coldplay in Boston von einer sogenannten Kiss-Cam beim Turteln mit seiner Personalchefin Kristin Cabot erwischt.

Das Problem: Er ist verheiratet mit einer anderen Frau. Nun führt der gefilmte Seitensprung zu weiteren personellen Veränderungen: Nach Byron soll jetzt auch Cabot ihren Posten bei der Firma Astronomer geräumt haben.

Ein Unternehmenssprecher bestätigte gegenüber dem US-amerikanische Online-Portal TMZ, dass dies «mit sofortiger Wirkung» geschehen sei.

Astronomer will «mit voller Kraft nach vorn blicken».

Der Rücktritt von Kirstin Cabot erfolgt nur wenige Tage nach jenem von Andy Byron, der das Unternehmen bereits am vergangenen Samstag verlassen hatte.

Durch den unfreiwilligen Kiss-Cam-Auftritt von Bayron und Cabot war die Affäre zwischen den beiden öffentlich geworden. In der Folge kündigte Astronomer eine formelle Untersuchung des Vorfalls durch den Verwaltungsrat an.

«Von unseren Führungskräften wird erwartet, dass sie sowohl in puncto Verhalten als auch in puncto Verantwortlichkeit Massstäbe setzen, und in letzter Zeit wurde dieser Standard nicht eingehalten», teilte Astronomer in einer Medienmitteilung nach Byrons Rücktritt mit.

Offiziell äusserte sich das Tech-Unternehmen nicht zu weiteren Details der Affäre – liess aber verlauten, man wolle «mit voller Kraft nach vorn blicken».

