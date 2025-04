Klägerin von Epstein und Prinz Andrew ist tot

Der Rechtsstreit zwischen Virginia Giuffre (in der Mitte) und dem britischen Prinz Andrew wurde 2022 aussergerichtlich beigelegt. (Archivbild) Keystone

Die Klägerin im Epstein-Skandal um sexuellen Missbrauch Minderjähriger, Virginia Giuffre, ist nach Angaben ihrer Familie verstorben. Sie starb nach Angaben ihrer Angehörigen im Westen Australiens.

Keystone-SDA SDA

«Mit völlig gebrochenen Herzen teilen wir mit, dass Virginia letzte Nacht auf ihrer Farm in Western Australia gestorben ist», hiess es am Samstag in einer Erklärung von Giuffres Familie, die ihr Agent der Nachrichtenagentur AFP übermittelte.

«Sie hat ihr Leben durch Suizid verloren, nachdem sie lebenslang ein Opfer von sexuellem Missbrauch und Sex-Handel war», hiess es in der Mitteilung der Familie der 41-Jährigen weiter.

Giuffre hatte dem britischen Prinzen Andrew vorgeworfen, sie im Alter von 17 Jahren sexuell missbraucht zu haben, der Milliardär Jeffrey Epstein soll den Kontakt hergestellt haben.