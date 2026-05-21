  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Tuner» im Kino Klavierstimmer als Robin Hood – dieser Film ist eine audiovisuelle Wucht

Roman Müller

21.5.2026

«Am Set warf Dustin Hoffman mit Weisheiten um sich. Wir versuchten, sie aufzufangen»

«Am Set warf Dustin Hoffman mit Weisheiten um sich. Wir versuchten, sie aufzufangen»

«White Lotus»-Star Leo Woodall und Newcomerin Havana Rose Liu im exklusiven Interview mit blue News.

22.04.2026

In «Tuner» schliddert ein hörsensibler Klavierstimmer aus finanzieller Not in kriminelle Gefilde. blue News sprach mit den jungen Hauptdarstellern über die emotionalen Herausforderungen ihrer Rollen und die Zusammenarbeit mit Schauspiellegende Dustin Hoffman.

Roman Müller

21.05.2026, 18:09

21.05.2026, 18:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der packende Thriller «Tuner» erzählt die Geschichte eines hochsensiblen Klavierstimmers, der sein exaktes Gehör nutzt, um als Tresorknacker das Leben seines Mentors zu retten.
  • An der Seite der Legenden Dustin Hoffman und Jean Reno brillieren Newcomer Leo Woodall und Havana Rose Liu in einer emotionalen Charakterstudie über Begabung und Verzweiflung.
  • blue News traf die beiden Schauspieltalente zum Interview.
  • Der Film läuft ab 21. Mai bei blue Cinema.
Mehr anzeigen

Niki (Leo Woodall) leidet an Hyperakusis, einer Überempfindlichkeit gegen Schall. Normale Alltagsgeräusche sind für ihn störend, laute Geräusche sogar extrem schmerzhaft.

In seinem Beruf jedoch profitiert der junge Mann von seiner Krankheit. Niki ist Klavierstimmer und zieht mit seinem Mentor Harry (Dustin Hoffman) von Haus zu Haus. Doch Geld verdienen lässt sich als Klavierstimmer nur schwer.

Und so kommt es, dass Niki durch einen verrückten Vorfall einer kriminellen Bande begegnet, die das Potenzial seines einzigartigen Talents sofort erkennt.

So wird aus dem Klavierstimmer nebenberuflich ein Gauner, der dank des erbeuteten Diebesguts plötzlich einen auf Robin Hood macht. Er stiehlt von den Reichen und gibt das Geld insbesondere für seine (weniger reichen) Freunde aus.

«White-Lotus»-Star glänzt als Charakterdarsteller

«Tuner» (dt. «The Piano Tuner») ist das bemerkenswerte Spielfilm-Debüt des kanadischen Regisseurs Daniel Roher, der 2023 für seinen fesselnden Dokumentarfilm «Nawalny» einen Oscar einheimste.

Es ist ein Debüt, das aufhorchen lässt. Eine aufregend erzählte Geschichte voller Emotionen. Tuner ist lustig, spannend, aufregend, feinfühlig, tiefgründig, romantisch und wirkt dabei immer authentisch, auch wenn die Geschichte ziemlich fantasievoll daherkommt.

Rohers feine Drehbuch- und Regiearbeit spiegelt sich auch in den schauspielerischen Leistungen: In einer vielschichtigen Hauptrolle beweist Leo Woodall, dass er viel mehr als «der eine Schönling aus ‹The White Lotus›» ist: nämlich ein hochtalentierter, ausdrucksstarker Charakterdarsteller.

Eine audiovisuelle Wucht

Auch Newcomerin Havana Rose Liu als sensible Kompositionsstudentin Ruthie, die von der grossen Bühne träumt, überzeugt. Genauso wie die Altmeister Dustin Hoffman als kauziger, liebenswerter Harry in einer seiner besten Rollen der letzten Jahre und Jean Reno als elitärer Star-Pianist Caspar.

Dazu ist «Tuner» brillant inszeniert. Wie es Roher schafft, die Hypersensibilität von Niki audiovisuell darzustellen, ist mitreissend. Der Ton springt von dumpf zu grell. Die Bilder verschwimmen und verzerren – man leidet richtig mit dem jungen Klavierstimmer mit – auch auf emotionaler Ebene.

«Tuner» bietet beste Unterhaltung, dürfte mit seiner genreübergreifenden Thematik viele Leute ansprechen und wirkt in allen Belangen frisch und stylish.

«Tuner» läuft ab 21. Mai bei blue Cinema.

Mehr aus dem Ressort

Guy Ritchie über «In the Grey»: «Ich mag diese altmodischen, loyalen Alleskönner – aber für diese Rolle war eine Frau perfekt»

Guy Ritchie über «In the Grey»: «Ich mag diese altmodischen, loyalen Alleskönner – aber für diese Rolle war eine Frau perfekt»

Kultregisseur Guy Ritchie gilt als Meister des humorvollen Actionkinos und liefert seit bald 30 Jahren Spektakel für die Leinwand. blue News sprach mit ihm über seinen neuen Film «In the Grey».

13.05.2026

Mehr aus dem Ressort

«Michael» im Kino. Skandalfrei, aber brutal authentisch – Neffe Jafaar brilliert als Michael Jackson

«Michael» im KinoSkandalfrei, aber brutal authentisch – Neffe Jafaar brilliert als Michael Jackson

Sci-Fi-Abenteuer «Project Hail Mary». Endlich im Kino: Ryan Gosling trifft auf ein Alien mit Herz aus Stein

Sci-Fi-Abenteuer «Project Hail Mary»Endlich im Kino: Ryan Gosling trifft auf ein Alien mit Herz aus Stein

Vom Pilzkönigsreich ins All. Die bekanntesten Klempnerbrüder sind zurück

Vom Pilzkönigsreich ins AllDie bekanntesten Klempnerbrüder sind zurück

Meistgelesen

Der Iran hat ein neues Druckmittel und bedroht das globale Internet
Bergung abgebrochen – toter Wal kann jederzeit explodieren
Fall um tödliches Schiffsunglück auf Bodensee nimmt neue Wendung
Lustrinelli: «Ich habe extra noch nicht mit Urs Fischer gesprochen»
Grosi filmt sich beim Gamen, weil Enkel Krebs hat – dann rückt ein SWAT-Team an