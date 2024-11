Angelina Jolie mit Sohn Knox auf dem roten Teppich Angelina Jolie brachte einen Ehrengast zu den Governors Awards: Zusammen mit Sohn Knox Jolie-Pitt schritt der Hollywoodstar über den Red Carpet. Bild: KEYSTONE Jolies Sohn, der aus ihrer Beziehung mit Brad Pitt stammt, ist erwachsen geworden – und schaut seinem Vater zum Verwechseln ähnlich. Bild: KEYSTONE Brad Pitt an den 57. Filmfestspielen von Cannes im Mai 2004. Bild: KEYSTONE/AP Photo/Lionel Cironneau Angelina Jolie mit Sohn Knox auf dem roten Teppich Angelina Jolie brachte einen Ehrengast zu den Governors Awards: Zusammen mit Sohn Knox Jolie-Pitt schritt der Hollywoodstar über den Red Carpet. Bild: KEYSTONE Jolies Sohn, der aus ihrer Beziehung mit Brad Pitt stammt, ist erwachsen geworden – und schaut seinem Vater zum Verwechseln ähnlich. Bild: KEYSTONE Brad Pitt an den 57. Filmfestspielen von Cannes im Mai 2004. Bild: KEYSTONE/AP Photo/Lionel Cironneau

Knox Jolie-Pitt zeigte sich erstmals nach drei Jahren im Rampenlicht. An der Seite von seiner Mutter ist eines unverkennbar: Der Promisprössling ist ganz schön gross geworden und sieht aus wie sein Vater in jungen Jahren.

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Angelina Jolie erschien in Begleitung ihres Sohnes Knox Jolie-Pitt an den Governors Awards.

Es war der erste Auftritt nach mehr als drei Jahren für den Promisprössling.

Knox ist gewachsen und scheint seinem Vater Brad Pitt wie aus dem Gesicht geschnitten zu sein. Mehr anzeigen

Angelina Jolie (49) ist am Sonntagabend mit aussergewöhnlicher Begleitung zu der Verleihung der Governors Awards in Los Angeles erschienen. Beim Anblick der Fotos musst du womöglich gleich zweimal hinschauen: Nein, der junge Mann, mit dem die Schauspielerin Arm in Arm über den roten Teppich stolziert, ist nicht der junge Brad Pitt (60), sondern deren Sohn Knox Jolie-Pitt (16).

Die Ähnlichkeit ist unverkennbar: Der Promisprössling ist gross geworden und schaut mittlerweile wie die junge Version seines Vaters aus.

Knox tauchte im klassischen schwarzen Smoking mit Fliege auf – seine Mutter strahlte daneben im fliessenden Boho-Kleid, das mit goldfarbenen Akzenten schillerte. Doch ihre Outfitwahl gab nicht zu reden, sondern vielmehr das Double von Mini-Brad.

Kinder von Angelina Jolie und Brad Pitt sind «sehr private Menschen»

Zuletzt war Knox im Oktober 2021 an einer offiziellen Veranstaltung dabei gewesen. Damals zeigte er sich zusammen mit seinen Geschwistern – Maddox, Zahara, Shiloh und seiner Zwillingsschwester Vivienne – bei der Londoner Premiere vom Marvel-Film seiner Mutter, «Eternals», im Rampenlicht.

«E! News» verriet Angelina Jolie vor nicht allzu langer Zeit, dass ihre Kinder «besonders schüchterne, sehr private Menschen» seien, die «lieber privat» bleiben wollen.

Wie die Schauspielerin in einem Interview mit «The Hollywood Reporter» ausserdem erzählte, unterstützt sie die ersten Schritte ihrer Kinder in der Unterhaltungsbranche. Maddox und Pax hätten zum Beispiel als Regieassistenten beim Biopic «Maria», wo Jolie die Hauptrolle spielt, mitgewirkt. «Sie haben das schon ein paar Mal gemacht und ich denke, das ist gut für sie», so die 49-Jährige.

Mehr Videos aus dem Ressort