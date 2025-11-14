  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zum 77. Geburtstag König Charles blickt auf ein Jahr voller Skandale zurück

dpa

14.11.2025 - 11:57

Seit September 2022 steht König Charlees an der Spitze der britischen Monarchie. Davor galt er jahrzehntelang als «ewiger Thronfolger».
Seit September 2022 steht König Charlees an der Spitze der britischen Monarchie. Davor galt er jahrzehntelang als «ewiger Thronfolger».
Bild: Chris Jackson/PA Wire/dpa

König Charles III. wird 77 Jahre alt. Die Krebserkrankung des Monarchen beschäftigt die königliche Familie ebenso wie die Öffentlichkeit. Und dann war da auch noch der Skandal um seine Bruder Andrew.

DPA

14.11.2025, 11:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • König Charles III. feiert heute Freitag, 14. November, seinen 77. Geburtstag.
  • Seit September 2022 ist er an der Spitze der britischen Monarchie. Davor galt er jahrzehntelang als «ewiger Thronfolger».
  • «Charles' Herrschaft wird eher als eine Evolution denn als eine Revolution betrachtet», schreibt die Nachrichtenagentur PA.
  • Die Entscheidung des Königs, seinem jüngeren Bruder Andrew wegen dessen Rolle im Skandal um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein alle Titel und Ehren zu entziehen, kam bei den Brit*innen gut an.
Mehr anzeigen

Sichtlich bewegt stand König Charles III. an der Seite von Königin Camilla und seiner Schwiegertochter Kate, als in der ikonischen Londoner Royal Albert Hall «God Save the King» gesungen wurde.

Die Gedenkveranstaltung zu Ehren derer, die in den Weltkriegen ihren Dienst geleistet haben, war einer der vielen Termine in den vergangenen Wochen, die der Monarch für sein Volk wahrnahm. Selbstverständlich ist das nicht mehr.

Heute Freitag, 14. November, feiert der König seinen 77. Geburtstag. Vor bald zwei Jahren hatte der Palast mitgeteilt, dass Charles an einer Krebserkrankung leidet. Die vergangenen Monate mit einer ersten Annäherung an seinen verstossenen Sohn Harry und dann dem Skandal um seinen jüngeren Bruder Andrew werden zusätzliche Kräfte gekostet haben.

Behandlung geht «in positive Richtung». König Charles III. spricht über Erfahrungen mit Krebserkrankung

Behandlung geht «in positive Richtung»König Charles III. spricht über Erfahrungen mit Krebserkrankung

An welcher Krebsart Charles erkrankt ist, ist bis heute nicht bekannt, Prostatakrebs ist es nicht. In den britischen Medien hat sich dazu ein Nebensatz etabliert:

Der König, «who is still being treated for cancer», der also weiterhin wegen Krebs behandelt wird. Die Sorgen um die Gesundheit des ältesten Sohnes von Queen Elizabeth II. sind da, werden aber selten öffentlich ausgesprochen.

Klinikaufenthalte werden zur Breaking News

Es sind die überraschenden Mitteilungen des Palastes, die immer wieder daran erinnern, dass das Staatsoberhaupt krank ist. Als Charles im vergangenen März kurzzeitig in eine Klinik gebracht werden musste, stand die weitere britische Nachrichtenwelt still.

Ist es etwas Ernstes? Wer weiss mehr? Behandelt wurde Charles wegen Nebenwirkungen der Therapie. Am Folgetag wurden Fotos verbreitet, die Charles winkend im Auto zeigen.

Treffen als Sensation. Aussöhnung mit König Charles? Harry vermutet Sabotage

Treffen als SensationAussöhnung mit König Charles? Harry vermutet Sabotage

Eine Krebsdiagnose sei «beängstigend und manchmal furchteinflössend», sagte Charles in diesem Jahr. Er bezeichnete sich selbst als eine der «Statistiken» unter den 390'000 Menschen, die jedes Jahr in Grossbritannien eine Krebsdiagnose erhalten. In seiner königlichen Arbeit lässt sich Charles aber nicht einschränken

Er «wird nicht langsamer machen und tut nicht, was man ihm sagt», berichtete Königin Camilla kurz nach dem Klinikaufenthalt im März. Ihrem Mann gehe es «gut». Es folgten anstrengende und teils weite Auslandsreisen – das königliche Paar war in diesem Jahr unter anderem zweimal im Vatikan sowie in Kanada zum Staatsbesuch.

«Ich weiss nicht, wie lange mein Vater noch zu leben hat»

Offizielle Mitteilungen zum Verlauf der Erkrankung sind zwar rar. Die britischen Boulevardmedien sind aber trotzdem wenig zurückhaltend.

Als der in die USA ausgewanderte Prinz Harry zuletzt von seinem Wunsch nach einer Aussöhnung mit seinem Vater sprach, liess er sich auch zu dem Satz hinreissen: «Das Leben ist kostbar. Ich weiss nicht, wie lange mein Vater noch zu leben hat.»

Und sofort wurde über den Gesundheitszustand des Monarchen spekuliert: Droht da schon der Tod?

Oh dear!. Trumps schlimmste Fauxpas im britischen Königspalast

Oh dear!Trumps schlimmste Fauxpas im britischen Königspalast

Für Charles wird in erster Linie zählen, dass er Harry im September dann tatsächlich empfangen konnte. Beide trafen sich in der Londoner Residenz Clarence House. Ob es wirklich eine Annäherung war, können nur die beiden beurteilen. Vorerst bleibt Harry viel weiter weg von seinem Vater als sein Bruder.

Das enge Verhältnis zu Thronfolger William

Die Krebsdiagnose für Charles und nur wenig später für Prinzessin Kate, sei so gewesen, als würde einem der Boden unter den Füssen weggezogen werden, sagte Prinz William.

Seine Frau hatte sich wegen der Erkrankung einer Chemotherapie unterziehen müssen. Im Januar dieses Jahres gab sie bekannt, sie sei erleichtert, nun in Remission zu sein. «Ich bin so stolz auf meine Frau und meinen Vater, wie sie das ganze letzte Jahr gemeistert haben», sagte William.

Der 43-jährige Thronfolger pflegt ein sehr enges Verhältnis zu seinem Vater. Sollte nichts Unvorhergesehenes geschehen, wird William deutlich länger auf dem britischen Thron sitzen als Charles, der im Alter von 73 Jahren König geworden war.

«Charles' Herrschaft wird eher als eine Evolution denn als eine Revolution betrachtet», schrieb die Nachrichtenagentur PA. Der König führt die Rolle seiner 2022 gestorbenen Mutter fort, die ihr Leben in den Dienst der Nation gestellt hatte.

Familieninternes ausgeplaudert. Prinz William sprach offen mit Kindern über Kates Krankheit

Familieninternes ausgeplaudertPrinz William sprach offen mit Kindern über Kates Krankheit

Auf der Liste der «most popular» Royals, der populärsten Mitglieder der königlichen Familie, die das Meinungsforschungsinstitut YouGov quartalsweise aktualisiert, belegt Charles Platz vier – hinter Kate, William und seiner Schwester, Prinzessin Anne.

Die Entscheidung des Königs, seinem jüngeren Bruder Andrew wegen dessen Rolle im Skandal um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein alle Titel und Ehren zu entziehen, kam bei den Brit*innen gut an.

Die klare Distanzierung von Andrew verbunden mit dem Satz, dass Charles und Camilla allen Opfern von Missbrauch ihr tiefstes Beileid aussprechen, wäre vor ein paar Jahren im britischen Königshaus kaum denkbar gewesen. Ebenso wie der offene Umgang mit den Krebserkrankungen von Charles und Kate Anfang 2024.

Mehr Videos aus dem Ressort

Bötschi fragt Björn Graf Bernadotte: «Ich fiel fast von jedem Baum der Insel Mainau runter»

Bötschi fragt Björn Graf Bernadotte: «Ich fiel fast von jedem Baum der Insel Mainau runter»

Die Bernadottes gelten als Europas nahbarste Adelige. Jedes Jahr besuchen eine Million Tourist*innen ihre Insel Mainau im Bodensee. blue News Redaktor Bruno Bötschi liess sich von Björn Graf Bernadotte über das 45 Hektar grosse Eiland führen.

29.08.2024

Mehr aus dem Ressort

Insider offenbart. Darum will Prinz William auf die Krone verzichten

Insider offenbartDarum will Prinz William auf die Krone verzichten

Sehnsucht nach der Ehefrau. Der verbannte spanische Ex-König bricht sein Schweigen

Sehnsucht nach der EhefrauDer verbannte spanische Ex-König bricht sein Schweigen

Fatales Treffen wegen Andrew. Als William spricht, kommt es im Königspalast zum grossen Knall

Fatales Treffen wegen AndrewAls William spricht, kommt es im Königspalast zum grossen Knall

Meistgelesen

Sechsstelliger Jahreslohn, 250 Tage Ferien – doch Amalies Job will niemand
Toller Start! Scherrer schiesst die Schweiz in Führung
Kiew nimmt Öl-Terminal in russischer Hafenstadt mit Raketen komplett offline
Mit Chemie belastet – Verkaufsstopp für zwei Schweizer Fischarten
Ronaldo brennen die Sicherungen durch – Portugal verpasst vorzeitige WM-Quali