König Charles brüskiert Andrew Mountbatten-Windsor

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kein Treffen in Sandringham König Charles brüskiert Andrew Mountbatten-Windsor

Carlotta Henggeler

3.3.2026

König Charles verweilte am Wochenende auf seinen Sitz in Sandringham – wo auch Andrew Mountbatten in der Nähe wohnt. (Bildcollage Chatgpt)
König Charles verweilte am Wochenende auf seinen Sitz in Sandringham – wo auch Andrew Mountbatten in der Nähe wohnt. (Bildcollage Chatgpt)
Keystone/dpa

König Charles III. hat das Wochenende auf seinem Landsitz in Sandringham verbracht. Trotz räumlicher Nähe kam es offenbar zu keinem Treffen mit Andrew Mountbatten-Windsor – der Monarch soll seinen Bruder bewusst gemieden haben.

Carlotta Henggeler

03.03.2026, 22:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • König Charles III. verbrachte das Wochenende in Sandringham, traf jedoch trotz räumlicher Nähe nicht Andrew Mountbatten-Windsor.
  • Laut «The Sun» soll der Monarch seinen in Ungnade gefallenen Bruder bewusst gemieden haben, obwohl dieser nur wenige Kilometer entfernt wohnt.
Mehr anzeigen

König Charles III. (77) hat das Wochenende auf seinem Anwesen in Sandringham in der Grafschaft Norfolk verbracht. Zu einem Treffen mit seinem Bruder Andrew Mountbatten-Windsor (66), der derzeit ebenfalls dort lebt, kam es jedoch offenbar nicht.

Wie die «Sun» berichtet, soll es zwischen den beiden keinen Kontakt gegeben haben. Demnach habe der Monarch seinen in Ungnade gefallenen Bruder bewusst gemieden – «obwohl er nur zwei Meilen entfernt wohnte und in der Nähe mit dem Auto unterwegs war», zitierte das Blatt einen Palast-Insider.

Der Kaplan des Königs war bei ihm

Es soll allerdings zu einem indirekten Kontakt gekommen sein: Am Samstag soll der Hauskaplan von König Charles Andrew einen Besuch abgestattet haben.

Laut «Sun» wurde er auf dem Weg zur Wood Farm gesehen, wo Andrew nach seinem Auszug aus der Royal Lodge in Windsor vorübergehend untergebracht ist. Rund eine Stunde habe sich der Geistliche dort aufgehalten.

Am Sonntagmorgen traf Williams dann auf Charles. Vor dem Gottesdienst in der Kirche St. Mary Magdalene begrüsste er den König mit einem Händedruck – begleitet von einem angeregten Gespräch. Charles wirkte dabei gut gelaunt.

Mehr Videos aus dem Ressort

James Bay am Art on Ice: «Ich fühle mich wie unter Superhelden»

James Bay am Art on Ice: «Ich fühle mich wie unter Superhelden»

James Bay feiert Premiere am «Art on Ice»: Im Hallenstadion Zürich steht der britische Singer-Songwriter erstmals beim Schweizer Eisspektakel auf der Bühne. Zwischen Weltklasse-Skatern wie Ilia Malinin fühlt er sich «wie von Superhelden umzingelt».

26.02.2026

Meistgelesen

Chameneis Sohn Mojtaba wohl als Oberster Führer gewählt +++ Macron beordert Atom-Flugzeugträger ins Mittelmeer
In Dubai gestrandete Reisende berappen Riesensummen für Charterflüge
China wütet im Iran-Krieg gegen Trump – hält sich sonst aber zurück
So schlagkräftig ist das iranische Militär
König Charles brüskiert Andrew Mountbatten-Windsor

Mehr zum Thema

«Völlig überrumpelt». Königshaus verbannt Andrew-Töchter Beatrice und Eugenie

«Völlig überrumpelt»Königshaus verbannt Andrew-Töchter Beatrice und Eugenie

Grossbritannien. Ex-Prinz Andrew: Polizei beendet Durchsuchungen in Windsor

GrossbritannienEx-Prinz Andrew: Polizei beendet Durchsuchungen in Windsor

Neue Details zu Skandal-Prinz. Nach Andrews Verhaftung führt auch eine Spur nach Zürich

Neue Details zu Skandal-PrinzNach Andrews Verhaftung führt auch eine Spur nach Zürich

Mehr aus dem Ressort

Eric Dane litt an ALS. Offizielle Todesursache von «Grey's Anatomy»-Star jetzt bekannt

Eric Dane litt an ALSOffizielle Todesursache von «Grey's Anatomy»-Star jetzt bekannt

«Schlimmste Beruf!». Günther Jauch lästert über Wedding Planner

«Schlimmste Beruf!»Günther Jauch lästert über Wedding Planner

«Mir geht es gar nicht gut». Schmuck im Wert einer Million gestohlen – Verona Pooth verklagt Versicherung

«Mir geht es gar nicht gut»Schmuck im Wert einer Million gestohlen – Verona Pooth verklagt Versicherung