König Charles brüskiert Andrew Mountbatten-Windsor

König Charles verweilte am Wochenende auf seinen Sitz in Sandringham – wo auch Andrew Mountbatten in der Nähe wohnt. (Bildcollage Chatgpt) Keystone/dpa

König Charles III. hat das Wochenende auf seinem Landsitz in Sandringham verbracht. Trotz räumlicher Nähe kam es offenbar zu keinem Treffen mit Andrew Mountbatten-Windsor – der Monarch soll seinen Bruder bewusst gemieden haben.

König Charles III. (77) hat das Wochenende auf seinem Anwesen in Sandringham in der Grafschaft Norfolk verbracht. Zu einem Treffen mit seinem Bruder Andrew Mountbatten-Windsor (66), der derzeit ebenfalls dort lebt, kam es jedoch offenbar nicht.

Wie die «Sun» berichtet, soll es zwischen den beiden keinen Kontakt gegeben haben. Demnach habe der Monarch seinen in Ungnade gefallenen Bruder bewusst gemieden – «obwohl er nur zwei Meilen entfernt wohnte und in der Nähe mit dem Auto unterwegs war», zitierte das Blatt einen Palast-Insider.

Der Kaplan des Königs war bei ihm

Es soll allerdings zu einem indirekten Kontakt gekommen sein: Am Samstag soll der Hauskaplan von König Charles Andrew einen Besuch abgestattet haben.

Laut «Sun» wurde er auf dem Weg zur Wood Farm gesehen, wo Andrew nach seinem Auszug aus der Royal Lodge in Windsor vorübergehend untergebracht ist. Rund eine Stunde habe sich der Geistliche dort aufgehalten.

Am Sonntagmorgen traf Williams dann auf Charles. Vor dem Gottesdienst in der Kirche St. Mary Magdalene begrüsste er den König mit einem Händedruck – begleitet von einem angeregten Gespräch. Charles wirkte dabei gut gelaunt.

