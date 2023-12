Dieses Foto wurde am 7. Dezember 2023 aufgenommen. Am 25. Dezember wird die Weihnachtsrede von König Charles im britischen Fernsehen ausgestrahlt. IMAGO/Avalon.red

Zum zweiten Mal richtet sich König Charles mit seiner Weihnachtsbotschaft an das Volk. Die Rede wird am Montag, 25. Dezember, aus dem Buckingham-Palast gesendet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Nachmittag des 25. Dezembers wird die Weihnachtsbotschaft von König Charles im TV übertragen.

Vorab veröffentlichte der Palast bereits ein Foto des Royals vor einem reich geschmückten Weihnachtsbaum.

König Charles setzt auf Nachhaltigkeit – der Baum wird nach den Festtagen wieder eingepflanzt und darf darum in einem Topf im Palast strahlen. Mehr anzeigen

Das erste Foto von König Charles Weihnachtsrede wurde von den Royals bereits veröffentlicht.

Es zeigt den König vor einem reich geschmückten Weihnachtsbaum. Und dabei sticht Experten besonders ein Detail ins Auge. Da dem König das Thema Nachhaltigkeit besonders am Herzen liegt, steht der diesjährige Baum in einem Topf – und wurde nicht wie die Jahre zuvor gefällt. Das berichtet der Sender ITV.

Nach den Feiertagen soll er wieder eingepflanzt werden. Bis dahin darf er im Palast strahlen – und wurde dafür mit natürlichem und nachhaltigem Schmuck dekoriert. Dazu gehören handgedrechseltes Holz, getrocknete Orangen, geblasenes Glas, Tannenzapfen und Papier.

Die Rede wurde ausserdem im Hauptsitz der königlichen Familie aufgezeichnet und das bereits Anfang des Monats.

Im Jahr zuvor hielt König Charles seine Rede noch in der St. George's Chapel in Windsor. Dort, wo seine Mutter Queen Elizabeth ein paar Monate zuvor beerdigt worden war.

Camillas Familie feiert mit König Charles

Was am Weihnachtsfest der Royals dieses Jahr ebenfalls besonders ist: Zum ersten Mal nimmt die Familie von Königin Camilla am Weihnachtsfest im Sandringham House teil.

Jährlich am ersten Weihnachtstag versammeln sich die Royals vor der St. Mary Magdalena-Kirche in Norfolk, um zusammen den traditionellen Weihnachtsgottesdienst zu besuchen. Danach gibt es im Sandringham House ein Festessen.

König Charles und Königin Camilla auf dem Weg zur Messe am 24. Dezember. IMAGO/Paul Marriott

Mehr Videos aus dem Ressort