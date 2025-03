König Charles III. musste vorübergehend ins Krankenhaus. Yui Mok/PA/AP/dpa

König Charles III. ist nach seinem Spitalaufenthalt erstmals wieder in der Öffentlichkeit gesichtet worden.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen König Charles III. musste am Donnerstag ins Spital.

Nun ist er wieder in der Öffentlichkeit aufgetreten.

Seine Termine sagte er jedoch alle ab. Mehr anzeigen

Der britische König Charles III. hat sich nach seinem kurzzeitigen Krankenhausaufenthalt aufgrund von Nebenwirkungen seiner Krebsbehandlung am Freitag wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Charles winkte den Menschen zu, als er am Morgen mit dem Auto seine Residenz Clarence House in London verliess. Die Termine des Königs am Donnerstagnachmittag und Freitag hat er abgesagt.

Am Donnerstag hatte der Buckingham-Palast mitgeteilt, der 76-jährige Charles sei zur Beobachtung vorübergehend im Krankenhaus aufgenommen worden. «Seine Majestät ist nun nach Clarence House zurückgekehrt», erklärte der Palast. Auf ärztlichen Rat werde sein für Freitag geplantes Programm verschoben. «Seine Majestät möchte sich bei allen entschuldigen, die dadurch Unannehmlichkeiten oder Enttäuschungen erleiden.»

Charles hatte im Februar vergangenen Jahres bekannt gegeben, dass er an einer nicht näher erläuterten Krebserkrankung leidet. Damals zog er sich eine Zeit lang aus der Öffentlichkeit zurück, nimmt aber schon seit Monaten wieder zahlreiche Termine wahr.