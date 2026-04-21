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Videobotschaft des Königs Charles am vierten Todestag seiner Mutter: Queen wäre heute «zutiefst beunruhigt»

dpa

21.4.2026 - 06:06

König Charles: Queen wäre heute «zutiefst beunruhigt» – Gallery
König Charles: Queen wäre heute «zutiefst beunruhigt» – Gallery. König Charles erinnert an seine verstorbene Mutter. (Archivbild)

König Charles erinnert an seine verstorbene Mutter. (Archivbild)

Bild: dpa

König Charles: Queen wäre heute «zutiefst beunruhigt» – Gallery. Am 21. April 2026 wäre die Queen 100 Jahre alt geworden. (Archivbild)

Am 21. April 2026 wäre die Queen 100 Jahre alt geworden. (Archivbild)

Bild: dpa

König Charles: Queen wäre heute «zutiefst beunruhigt» – Gallery
König Charles: Queen wäre heute «zutiefst beunruhigt» – Gallery. König Charles erinnert an seine verstorbene Mutter. (Archivbild)

König Charles erinnert an seine verstorbene Mutter. (Archivbild)

Bild: dpa

König Charles: Queen wäre heute «zutiefst beunruhigt» – Gallery. Am 21. April 2026 wäre die Queen 100 Jahre alt geworden. (Archivbild)

Am 21. April 2026 wäre die Queen 100 Jahre alt geworden. (Archivbild)

Bild: dpa

Am 21. April wäre Queen Elizabeth II. 100 Jahre alt geworden. Ihr Sohn Charles III. erinnert in einer Videobotschaft an das Leben seiner Mutter.

DPA

21.04.2026, 06:06

21.04.2026, 06:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Heute wäre Queen Elizabeth II. 100 Jahre alt geworden.
  • Mit warmen Worten erinnert König Charles III. (77) an das Leben seiner verstorbenen Mutter, Queen Elizabeth II. – und nimmt dabei Bezug zu aktuellen Krisen.
  • Auf welche Ereignisse sich Charles konkret bezieht, ist allerdings unklar.
  • Die Queen starb im September 2022 im Alter von 96 Jahren auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in den schottischen Highlands.
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Mit warmen Worten erinnert König Charles III. (77) an das Leben seiner verstorbenen Mutter, Queen Elizabeth II. – und nimmt dabei Bezug zu aktuellen Krisen. «Vieles in der Zeit, in der wir heute leben, hätte sie, so vermute ich, zutiefst beunruhigt, doch ich schöpfe Zuversicht aus ihrem Glauben, dass das Gute immer siegen wird», sagte der britische Monarch laut der Nachrichtenagentur PA in einer Videobotschaft. Auf welche Ereignisse sich Charles konkret bezieht, ist demnach unklar.

Die Queen wäre an diesem Dienstag 100 Jahre alt geworden. Sie starb vor vier Jahren. Aus Sicht des britischen Monarchen setzte sie sich stets für das Gute ein. Charles bezieht sich dabei etwa auf die erste öffentliche Ansprache der damals noch 14-jährigen Kronprinzessin. Schon damals habe sie gesagt, dass jeder dazu beitragen könne, «die Welt von morgen zu einem besseren und glücklicheren Ort zu machen». «Das ist ein Glaube, den ich von ganzem Herzen teile.»

Der heutige Tag sei eine «Feier eines gut gelebten Lebens und eines Vermächtnisses der Hoffnung», so der König laut PA. Gemeinsam könne man für eine Welt sorgen, in der «Frieden, Gerechtigkeit, Wohlstand und Sicherheit verwurzelt ist». 

Die Queen starb im September 2022 im Alter von 96 Jahren auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in den schottischen Highlands.

Aufgenommen wurde Charles' Videobotschaft laut PA bereits Anfang April in der Bibliothek des Schlosses. Mehr als 70 Jahre war Queen Elizabeth auf dem Thron – länger als jeder andere britische Monarch vor ihr.

Charles (l.), damals noch Prinz Charles, mit seiner Mutter Queen Elizabeth II. bei deren 70-jährigen Thronjubiläum am 5. Juni 2022 auf dem Balkon des Buckingham Palace.
Charles (l.), damals noch Prinz Charles, mit seiner Mutter Queen Elizabeth II. bei deren 70-jährigen Thronjubiläum am 5. Juni 2022 auf dem Balkon des Buckingham Palace.
Bild: Keystone/Roland Hoskins/Pool Photo via AP

«Gott segne dich, liebste Mama»

Das Leben der Queen sei «von bemerkenswerten Veränderungen» geprägt gewesen, sagte Charles den Angaben nach. Viele würden sich beim Gedanken an die Queen an «Momente nationaler Bedeutung» erinnern, andere wiederum an eine flüchtige Begegnung, ein Lächeln oder aufmunternde Worte. «Gott segne dich, liebste Mama; du bleibst für immer in unseren Herzen und Gebeten.»

Die königliche Familie begeht den Geburtstag der Queen mit mehreren Veranstaltungen. Als Höhepunkt gilt dabei ein Empfang im Buckingham Palace. Eingeladen sind dabei neben Wohltätigkeitsorganisationen auch einige der ältesten Bürger Grossbritanniens, die ebenso am 21. April 100 Jahre alt werden.

Todestag von Queen Elizabeth II. jährt sich zum ersten Mal

Todestag von Queen Elizabeth II. jährt sich zum ersten Mal

STORY: Das Vereinigte Königreich begeht am Freitag den ersten Todestag von Queen Elizabeth II. Die Königin war am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren verstorben. Ihr ältester Sohn und Nachfolger auf dem Thron, König Charles III. erinnerte in einer kurzen Ansprache an seine Mutter: «In dem wir den ersten Jahrestag des Todes der verstorbenen Königin und meiner Thronfolge begehen, erinnern wir uns mit grosser Zuneigung an ihr langes Leben, ihre hingebungsvolle Pflichterfüllung und an alles, was sie so vielen von uns bedeutete. Ich bin auch zutiefst dankbar für all die Liebe und Unterstützung, die meiner Frau und mir in diesem Jahr entgegengebracht wurde. Wir tun alles, um ihnen allen zu Diensten zu sein.» Auch Prinz Harry war am Todestag in Grossbritannien. Am Donnerstag nahm er an einer Wohltätigkeitsveranstaltung in London teil. In seiner Rede dort erinnerte er an seine Grossmutter. Ob er bei seinem Aufenthalt mit Familienmitgliedern zusammentrifft, war zunächst unklar. Harry hat sich mit seinem Vater König Charles und seinem Bruder Prinz William zerstritten. 2020 hatten er und seine Frau Meghan ihre royalen Pflichten und Titel niedergelegt.

12.09.2023

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