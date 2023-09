Schliessen Prinz Harry und sein Vater doch noch Frieden? Das könnte laut britischen Medien sein. Fabian Strauch/dpa

König Charles soll zu einem Friedensgespräch mit Prinz Harry bereit sein. Dieses soll noch im September stattfinden. Aber nur unter gewissen Bedingungen von König Charles – und die haben es in sich.

Nachdem Prinz Harry ganz viel pikante Familieninterna gegen Geld ausgeplaudert hat, steht der Haussegen schief.

Bei den Trauerfeiern zum ersten Todestag von Königin Elizabeth kam es nicht zu keinem Treffen mit seiner Familie. König Charles und William seien zu beschäftigt, hiess es.

Das wäre die schönste Royal-Story seit langem: Wenn es zwischen König Charles und Sohn Harry zu einem Happy End kommen würde und sie ihren Beef Royal auf die Seite legen würden.

Harry ist zurzeit in Deutschland an den Invictus Games. Auf dem Rückweg in die USA soll er in London einen Stopp einlegen, um seinen Vater zu sehen.

Laut englischen Medien soll König Charles offen sein für Friedensgespräche. Aber nur zu seinen Bedingungen.

Privates soll privat bleiben

Laut Insider soll König Charles darauf bestehen, dass das Friedensgespräch mit seinem Sohn nicht an die Öffentlichkeit komme.

Überhaupt wünscht sich Monarch Charles, dass fortan alle Familiengeheimnisse in den Königsmauern bleiben und nicht mehr ausgeplaudert werden.

Das Gespräch soll noch im September stattfinden.

«Der König liebt seinen Sohn, aber er wurde tief verletzt», sagt der Palast-Insider dazu. Hält sich Prinz Harry fortan an die geforderte Privatsphäre, könnte im englischen Königspalast endlich Friede einkehren.

