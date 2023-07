König Felipe und Juan Carlos gehen segeln, aber getrennt König Felipe VI. (r), auf dem Segelboot «Aifos» in Palma de Mallorca. Der spanische Royal verbringt seine Sommerferien mit seiner Familie immer auf Mallorca. Bild: dpa Auch Altkönig Juan Carlos (m) verbringt seine Ferien in Spanien beim Segeln. Aber nicht mit seinem Sohn Felipe. Die Strafermittlungen wegen finanzieller Unregelmässigkeiten gegen Juan Carlos wurden zwar eingestellt. Aber Vater und Sohn gehen sich seitdem aus dem Weg – auch diesen Sommer. Bild: dpa König Felipe und Juan Carlos gehen segeln, aber getrennt König Felipe VI. (r), auf dem Segelboot «Aifos» in Palma de Mallorca. Der spanische Royal verbringt seine Sommerferien mit seiner Familie immer auf Mallorca. Bild: dpa Auch Altkönig Juan Carlos (m) verbringt seine Ferien in Spanien beim Segeln. Aber nicht mit seinem Sohn Felipe. Die Strafermittlungen wegen finanzieller Unregelmässigkeiten gegen Juan Carlos wurden zwar eingestellt. Aber Vater und Sohn gehen sich seitdem aus dem Weg – auch diesen Sommer. Bild: dpa

Ein Treffen von Vater und Sohn ist nicht vorgesehen: Der umstrittene Altkönig Juan Carlos ist auf Spanienbesuch, was nicht allen gefällt. Derweil bereitet sich König Felipe vor Mallorca auf eine Regatta vor.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen König Felipe VI. von Spanien verbringt seine Sommerferien wie jedes Jahr auf Mallorca.

Auf Mallorcca ist er segeln gegangen. Er trainiert für die Regatta «Copa del Rey», die am Montag beginnt.

Auch sein Vater Juan Carlos ist momentan am Segeln, aber in Sanxenxo, im Nordosten des Landes.

Juan Carlos wurde im Frühling 2022 vom Gericht wegen finanzieller Unregelmässigkeiten freigesprochen. Trotzdem hängt seitdem im spanischen Königshaus der Haussegen schief. Mehr anzeigen

Spaniens König Felipe VI. und sein Vater, Altkönig Juan Carlos, sind am Samstag segeln gegangen – allerdings rund 1000 Kilometer voneinander entfernt.

Der Monarch ging vor Mallorca aufs Wasser. Mit seinem Boot «Aifos» trainierte der 55-Jährige für die Regatta «Copa del Rey» (Königspokal), die am Montag vor der spanischen Mittelmeer-Insel beginnt.

Juan Carlos (85) nahm derweil in Sanxenxo im Nordwesten des Landes als Skipper des Bootes «Bribón» an einer Regatta teil, die am Sonntag zu Ende geht.

Ein Treffen der beiden Royals ist nicht vorgesehen

Juan Carlos stattet seinem Heimatland dieser Tage erst den dritten Besuch ab, seitdem er im Sommer 2020 nach Abu Dhabi ins Exil ging. Offizielle Informationen dazu gibt es nicht. Ein Treffen des umstrittenen Altkönigs mit Sohn Felipe sei nicht vorgesehen, berichteten der TV-Sender RTVE und andere Medien unter Berufung auf «Kreise» des Altkönigs, der bisher keine Stellungnahme abgab. Felipe wartet nach Medienberichten auf Frau Letizia und die Töchter Leonor und Sofía, um den traditionellen Familien-Sommerurlaub im Marivent-Palast in Palma zu beginnen – ohne Opa allerdings.

Juan Carlos war am Mittwoch im Privatjet in Spanien eingetroffen. Laut Medien will er am Montag nach Abu Dhabi zurückfliegen. Vize-Regierungschefin Yolanda Díaz sagte vor dem Besuch, der 2014 abgedankte Juan Carlos müsse diesen neuen Aufenthalt in Spanien dazu nutzen, um endlich «Rechenschaft abzulegen».

Das Königshaus und die Regierung sind gegen eine Rückkehr

Beim ersten Heimatbesuch im Mai 2022 war vieles schiefgegangen: Nicht nur der Medienrummel verursachte damals beim Königshaus und der Regierung Unbehagen. Das Verhalten von Juan Carlos wurde als «unbescheiden» kritisiert. Er habe «die Chance verpasst», die Bürger um Verzeihung zu bitten, klagten damals Regierungssprecher. Der zweite Besuch verlief vor drei Monaten ruhiger und diskreter.

Im Frühjahr 2022 waren in Spanien alle Strafermittlungen wegen finanzieller Unregelmässigkeiten gegen den Mann aus dem Haus der Bourbonen eingestellt worden. Man war damals davon ausgegangen, dass Juan Carlos, der fast vier Jahrzehnte lang Staatsoberhaupt Spaniens war, schon bald endgültig in die Heimat zurückkehren würde. Doch so kam es nicht. Laut Medien sind sowohl das Königshaus als auch die linke Regierung gegen eine Rückkehr nach Spanien.

Mehr Videos aus dem Ressort

Sechs Gründe, warum Letizia eine echte Fashion-Queen ist Letizia von Spanien feiert ihren 50. Geburtstag – und blue News ihre Outfits. Sechs Gründe, warum ihr Stil klasse ist und Klasse hat. 14.09.2022

dpa