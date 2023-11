Felipe und Letizia von Spanien besuchten diese Woche die Redaktion der Tageszeitung «La Razón» in Madrid. Dabei fiel die Königin mit einem besonderen Schmuckstück auf. Bild: IMAGO/Sipa USA

Königin Letizia von Spanien zeigt sich bei einem offiziellen Termin mit einem besonderen Ring am Finger. Das Schmuckstück enthält rührende Liebesbotschaften und soll ein Geschenk von ihren zwei Töchtern sein.

Letizia von Spanien zeigt sich diese Woche bei einem offiziellen Termin mit einem besonderen Schmuckstück.

Der auffällige Ring an der Hand der 51-jährigen Königin ist mit speziellen Liebesbotschaften versehen.

Auf dem Goldring stehen die vier Worte «Amor Che Tutto Move» (zu Deutsch: Liebe bewegt alles).

König Felipe und Königin Letizia besuchten diese Woche die Redaktion der Zeitung «La Razón» in Madrid. Die konservative Tageszeitung feiert heuer ihr 25-jähriges Bestehen.

Zu dem offiziellen Termin trug Letizia, die früher selber als Journalistin tätig war, ein dunkelblaues Kleid mit Bardot-Ausschnitt. Das Kleid hat die 51-Jährige bereits 2022 einmal während eines offiziellen Termines vorgeführt.

Bereits damals gab die Königin, wie die Online-Seite Adelswelt.de zuerst berichtete, Mode-Experten mit ihrem Outfit Rätsel auf. Denn bis heute konnte nicht ermittelt werden, welche Designerin oder welcher Designer das Kleid kreiert hat.

«Amor Che Tutto Move» steht auf dem Ring

Zu ihrem Look kombinierte Letizia zudem eine goldene Clutch von Magrit und Pumps von Aquazzura. Als Schmuck wählte die Königin Creolen und auch einer ihrer Lieblingsringe durfte nicht fehlen.

Das auffällige Schmuckstück der italienischen Marke Coreterno ist mit speziellen Liebesbotschaft versehen.

Auf dem Goldring stehen die vier Worte «Amor Che Tutto Move» (zu Deutsch: Liebe bewegt alles). Dies ist ein Zitat aus Dante Alighieris Werk «Göttliche Komödie».

Auf dem Goldring von Königin Letizia stehen die vier Worte «Amor Che Tutto Move» (zu Deutsch: Liebe bewegt alles). Bild: Imago

Im Inneren des Ringes befindet sich die Gravur «As long as I’m Existing you will be loved» (zu Deutsch: Solange ich existiere, wirst du geliebt werden). Der Spruch soll sich auf eine Ballade aus dem Mittelalter beziehen.

Es heisst, der massgefertigte Ring sei ein Geschenk von ihren beiden Töchtern, also von Thronfolgerin Leonor und Prinzessin Sofia.

Die beiden Schwestern sollen das rund 1200 Euro teure Schmuckstück ihrer Mutter zu Weihnachten überreicht haben. Der Ring sei Symbol dafür, wie sehr Leonor und Sofia ihre Mutter lieben würden.

