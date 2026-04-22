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Dubioses Millionen-Projekt Geheimer Sarkophag von König Harald V. gibt Rätsel auf

Carlotta Henggeler

22.4.2026

Ihr Grab sorgt für Diskussionen: König Harald V. von Norwegen und seine Frau, Königin Sonja. (Archivbild)
Ihr Grab sorgt für Diskussionen: König Harald V. von Norwegen und seine Frau, Königin Sonja. (Archivbild)
sda

Ein millionenteures Grabmal, entworfen von Star-Architekten – doch niemand darf es sehen: Der geplante Sarkophag für Norwegens König Harald V. und Königin Sonja sorgt für Kritik und Spekulationen.

Redaktion blue News

22.04.2026, 16:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Für König Harald V. und Königin Sonja wird ein gemeinsamer Sarkophag vom Architekturbüro Snøhetta entworfen, Kosten rund 1,8 Millionen Euro.
  • Details zu Design und Material bleiben strikt geheim und sollen erst bei der Beisetzung enthüllt werden.
  • Im Gegensatz zu anderen Monarchien wie Dänemark, die ihre Grabstätten früh zeigen, bleibt Norwegen verschlossen. Der Sarkophag soll später im Mausoleum der Festung Akershus neben früheren Königen stehen.
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Wie ihre Ruhestätte dereinst aussehen sollte, dazu haben sich König Harald V. (89) und Königin Sonja (88) bisher nicht geäussert. Bisher.

Jetzt sorgt der im Geheimen geplante Sarkophag für Gesprächsstoff. Fest steht: Ein gemeinsames Grabmal ist in Arbeit. Entworfen vom Star-Architekturbüro Snøhetta, kostet es rund 20 Millionen norwegische Kronen (knapp 1,7 Millionen Franken). Wie der Sarkophag aussieht, bleibt allerdings unter dem Deckel. 

Während andere Königshäuser – wie etwa Dänemark – ihre letzte Ruhestätte schon zu Lebzeiten präsentieren, bleibt Norwegen verschlossen. 

Erst bei der Beisetzung soll der Sarkophag gezeigt werden

Seit 2024 ist lediglich bekannt, dass an einem gemeinsamen Sarkophag gearbeitet wird – nicht aber, wie er aussieht.

Genau das sorgt für Gesprächsstoff. Bilder oder Details? Fehlanzeige. Design, Material und künstlerisches Konzept bleiben laut Kommunikationschefin Guri Ofstad Varpe strikt unter Verschluss.

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Erst wenn einer der beiden Monarchen beigesetzt wird, soll die Öffentlichkeit das Werk sehen – im Mausoleum unter der Festung Akershus. 

König Harald selbst geht locker mit dem Thema um. Bei einem Dinner 2024 scherzte er über die Kosten des Sarkophags und verglich sie mit ägyptischen Pyramiden. Mit Blick auf seine Frau meinte er: Hoffentlich werde alles gut gepolstert – schliesslich bleibe man dort «eine Weile».

Hinter den Kulisssen brodelt's

Ganz ohne Diskussionen läuft das Projekt nicht. Der Auftrag ging direkt an Snøhetta – ohne Ausschreibung. Begründung: ein «künstlerisches Werk». Die zuständige Vergabestelle gab 2025 grünes Licht.

Zum Vergleich: Dänemark wählte einen transparenteren Weg. Das Grab von Königin Margrethe II. wurde bereits 2018 fertiggestellt und öffentlich präsentiert – Kostenpunkt: über 4 Millionen Euro.

In Norwegen bleibt das Grabmal vorerst ein Geheimnis. Klar ist nur: Es soll später neben den Sarkophagen früherer Könige in Akershus stehen.

Bis dahin bleibt eines der wohl exklusivsten Kunstwerke des Landes hinter verschlossenen Türen.

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