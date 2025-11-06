  1. Privatkunden
Nächster Paukenschlag Königshaus lässt Ex-Prinz Andrew komplett verschwinden

Bruno Bötschi

6.11.2025

Gestatten, dieser britische Ex-Prinz wird künftig nur noch als Andrew Mountbatten Windsor bekannt sein. (Archivbild)
Gestatten, dieser britische Ex-Prinz wird künftig nur noch als Andrew Mountbatten Windsor bekannt sein. (Archivbild)
Bild: Toby Melville/Pool Reuters/dpa

Sein Auszug aus der Royal Lodge ist beschlossen – und auch alle seine royalen Titel hat Andrew Mountbatten Windsor verloren. Das war aber noch nicht der letzte Tiefpunkt für den skandalumwitterten Ex-Prinzen.

Teleschau

06.11.2025, 13:12

06.11.2025, 13:47

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das britische Königshaus bleibt nach Andrew Mountbatten Windsors Titelentzug konsequent auf Distanz mit dem 65-Jährigen.
  • Nun ist auch die Biografie-Seite des Ex-Prinzen auf der offiziellen Website der britischen Königsfamilie gelöscht worden.
Mehr anzeigen

Prinz Andrew war gestern: Nach dem Entzug der royalen Titel trägt der geschasste Ex-Royal jetzt wieder seinen bürgerlichen Namen Andrew Mountbatten Windsor.

Auch in der Royal Lodge muss der 65-Jährige auf Weisung von König Charles III. ausziehen.

Doch damit nicht genug: Auf der offiziellen Website der britischen Königsfamilie fehlt ab sofort auch jede Spur des Skandalprinzen.

Die wichtigsten Fragen und Antworten. Andrew verliert seinen royalen Titel – was heisst das für ihn?

Die wichtigsten Fragen und AntwortenAndrew verliert seinen royalen Titel – was heisst das für ihn?

Dort, wo die Internetpräsenz des britischen Königshauses vorher den Duke of York auswies, herrscht jetzt gähnende Leere vor. Aus der Liste der Familienmitglieder wurde Andrew ebenfalls getilgt.

Dort, wo vorher sein Lebenslauf zu finden war, führt die Internetsuche nunmehr lediglich zur Fehlermeldung «Seite nicht gefunden».

Epstein Freundschaft wird Andrew zum Verhängnis

Noch vor wenigen Tagen war dort eine Erläuterung über den aktuellen Status von Andrew zu lesen gewesen:

«Am 13. Januar 2022 gab der Buckingham Palace bekannt, dass mit Zustimmung und Einverständnis von Königin Elizabeth II. die militärischen Verbindungen und königlichen Schirmherrschaften des Herzogs von York an Ihre verstorbene Majestät zurückgegeben würden und der Herzog nicht zu seinen öffentlichen Pflichten zurückkehren würde.»

«Ihre Wahrheit brachte Andrew zu Fall». So reagiert Virginia Giuffres Familie auf den Rauswurf des Prinzen

«Ihre Wahrheit brachte Andrew zu Fall»So reagiert Virginia Giuffres Familie auf den Rauswurf des Prinzen

Anderswo lässt sich für Royal-Fans noch ein Hinweis auf den einstigen Prinzen finden. In der Liste der Thronfolger steht Andrew weiterhin auf dem achten Platz – jedoch mit einem entscheidenden Unterschied:

Statt wie zuvor als Prinz aufgeführt zu werden, ist nunmehr lediglich sein Name ohne Titel zu sehen. Der Grund dafür ist die Tatsache, dass die Thronfolge in Grossbritannien per Gesetz an die Abstammung gebunden ist.

Vom Lieblingssohn zum Skandalprinzen

Ex-Prinz Andrew galt lange Zeit als das Lieblingskind der Queen. Doch im Laufe der vergangenen Jahre sorgte er für zahlreiche Skandale, von denen seine Freundschaft mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein wohl am schwersten wog.

Daneben war Andrew vorgeworfen worden, 2001 die damals 17-jährige Virginia Giuffre sexuell missbraucht zu haben. Letztlich einigten sich beide Parteien auf einen Vergleich über zwölf Millionen Pfund.

