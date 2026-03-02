Königshaus verbannt Andrew-Töchter Beatrice und Eugenie

Laut Medienberichten sollen Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie bis auf Weiteres von sämtlichen öffentlichen Terminen der britischen Königsfamilie ausgeschlossen sein. Bild: IMAGO/Spotlight Royal

Nächster Knall im britischen Königshaus: Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie, die Töchter von Andrew Mountbatten-Windsor, dürfen ab sofort nicht mehr an öffentlichen Terminen der Royals teilnehmen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das britische Königshaus soll die Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie von sämtlichen öffentlichen Terminen ausgeschlossen haben.

Laut der «Mail on Sunday» dürfen die beiden Töchter von Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson im Juni 2026 auch ihre Plätze in der Royal Box bei den traditionsreichen Pferderennen Royal Ascot nicht einnehmen.

Es heisst, der Auschluss aus der Königsfamilie habe Beatrice und Eugenie «völlig überrascht». Mehr anzeigen

Das britische Königshaus stellt nicht nur Andrew Mountbatten-Windsor und seine Ex-Frau Sarah Ferguson vor die Tür, König Charles und Thronfolger William wollen scheinbar auch mehr Abstand zu den Töchtern des Ex-Paares.

Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie dürfen im kommenden Juni nicht mit den anderen Royals bei den traditionsreichen Pferderennen Royal Ascot auftreten, schreibt die «Mail on Sunday».

Grund dafür sollen Bedenken im Zusammenhang mit dem sich zuspitzenden Skandal um das Haus York und deren Verbindungen zum US-amerikanischen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein sein.

Beatrice und Eugenie vom Auschluss «völlig überrascht»

Laut der «Mail on Sunday» seien der Entscheidung intensive Gespräche innerhalb des britischen Königshauses vorausgegangen. Während dieser Diskussionen sei es um die künftige Rolle der beiden Schwestern innerhalb der Königfamilie gegangen.

Im Raum sollen «ernsthafte Fragen» zur Art und zum Umfang zur Beziehung der beiden Prinzessinnen zu Jeffrey Epstein, unter anderem auch in finanzieller Hinsicht, gestanden haben.

Ihr Auschluss aus der Königsfamilie soll Beatrice und Eugenie «völlig überrascht» getroffen haben. Die Schwestern stehen ohnehin schon unter Schock nach der kurzzeitigen Verhaftung ihres Vaters wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch.

Beatrice und Eugenie – von allen Terminen ausgeschlossen

Laut der «Mail on Sunday» soll sich der Ausschluss von Andrews Töchtern im Übrigen nicht nur auf die kommenden Ascot-Pferderennen beschränken.

Beatrice und Eugenie sollen vielmehr auf unbestimmte Zeit von allen öffentlichen Terminen der Königsfamilie ausgeschlossen worden sein.

Die Entscheidung hinsichtlich des Royal Ascot dürfte für die beiden Schwestern besonders schmerzhaft sein. Das traditionsreiche Pferderennen war eine Lieblingsveranstaltung ihrer Grossmutter, der verstorbenen Königin Elizabeth II.

