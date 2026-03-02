  1. Privatkunden
«Völlig überrumpelt» Königshaus verbannt Andrew-Töchter Beatrice und Eugenie

Bruno Bötschi

2.3.2026

Laut Medienberichten sollen Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie bis auf Weiteres von sämtlichen öffentlichen Terminen der britischen Königsfamilie ausgeschlossen sein.
Bild: IMAGO/Spotlight Royal
Bild: IMAGO/Spotlight Royal

Nächster Knall im britischen Königshaus: Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie, die Töchter von Andrew Mountbatten-Windsor, dürfen ab sofort nicht mehr an öffentlichen Terminen der Royals teilnehmen.

Bruno Bötschi

02.03.2026, 16:47

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das britische Königshaus soll die Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie von sämtlichen öffentlichen Terminen ausgeschlossen haben.
  • Laut der «Mail on Sunday» dürfen die beiden Töchter von Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson im Juni 2026 auch ihre Plätze in der Royal Box bei den traditionsreichen Pferderennen Royal Ascot nicht einnehmen.
  • Es heisst, der Auschluss aus der Königsfamilie habe Beatrice und Eugenie «völlig überrascht».
Das britische Königshaus stellt nicht nur Andrew Mountbatten-Windsor und seine Ex-Frau Sarah Ferguson vor die Tür, König Charles und Thronfolger William wollen scheinbar auch mehr Abstand zu den Töchtern des Ex-Paares.

Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie dürfen im kommenden Juni nicht mit den anderen Royals bei den traditionsreichen Pferderennen Royal Ascot auftreten, schreibt die «Mail on Sunday».

Epstein-Skandal hat Folgen. Prinzessin Eugenie bricht jetzt endgültig mit Vater Andrew

Epstein-Skandal hat FolgenPrinzessin Eugenie bricht jetzt endgültig mit Vater Andrew

Grund dafür sollen Bedenken im Zusammenhang mit dem sich zuspitzenden Skandal um das Haus York und deren Verbindungen zum US-amerikanischen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein sein.

Beatrice und Eugenie vom Auschluss «völlig überrascht»

Laut der «Mail on Sunday» seien der Entscheidung intensive Gespräche innerhalb des britischen Königshauses vorausgegangen. Während dieser Diskussionen sei es um die künftige Rolle der beiden Schwestern innerhalb der Königfamilie gegangen.

Im Raum sollen «ernsthafte Fragen» zur Art und zum Umfang zur Beziehung der beiden Prinzessinnen zu Jeffrey Epstein, unter anderem auch in finanzieller Hinsicht, gestanden haben.

Eklats am TV. Das sind die 9 verrücktesten Interview-Abbrüche

Eklats am TVDas sind die 9 verrücktesten Interview-Abbrüche

Ihr Auschluss aus der Königsfamilie soll Beatrice und Eugenie «völlig überrascht» getroffen haben. Die Schwestern stehen ohnehin schon unter Schock nach der kurzzeitigen Verhaftung ihres Vaters wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch.

Beatrice und Eugenie – von allen Terminen ausgeschlossen

Laut der «Mail on Sunday» soll sich der Ausschluss von Andrews Töchtern im Übrigen nicht nur auf die kommenden Ascot-Pferderennen beschränken.

Beatrice und Eugenie sollen vielmehr auf unbestimmte Zeit von allen öffentlichen Terminen der Königsfamilie ausgeschlossen worden sein.

Die Entscheidung hinsichtlich des Royal Ascot dürfte für die beiden Schwestern besonders schmerzhaft sein. Das traditionsreiche Pferderennen war eine Lieblingsveranstaltung ihrer Grossmutter, der verstorbenen Königin Elizabeth II.

Blick-Royal-Expertin Flavia Schlittler: «Herzogin Meghan rennt mit Anlauf in jedes Fettnäpfchen»

Blick-Royal-Expertin Flavia Schlittler: «Herzogin Meghan rennt mit Anlauf in jedes Fettnäpfchen»

Eine neue Umfrage über die Königsfamilie zeigt, Herzogin Meghan zählt zu den unbeliebtesten Royals. Warum ist die Frau von Prinz Harry derart umstritten? Blick-Royal-Expertin Flavia Schlittler weiss warum.

07.06.2024

Nach Verhaftung am Geburtstag. Das droht Skandal-Prinz Andrew jetzt noch

Nach Verhaftung am GeburtstagDas droht Skandal-Prinz Andrew jetzt noch

FBI bekam Tipp. Jeffrey Epstein soll ein «Prinz-Andrew-Geheimfach» gehabt haben

FBI bekam TippJeffrey Epstein soll ein «Prinz-Andrew-Geheimfach» gehabt haben

Massage von Royal Family bezahlt. Skandal-Prinz Andrew «kam nackt aus dem Badezimmer»

Massage von Royal Family bezahltSkandal-Prinz Andrew «kam nackt aus dem Badezimmer»

